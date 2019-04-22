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Головин: «Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось точно пробить в угол»

22 апреля 2019, 09:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча с ПСЖ (1:3), в котором он отметился голом.

После поражения всегда преобладают негативные эмоции. Понятно, что мы выходим на поле, чтобы побеждать. С другой стороны, сложно в чем-то упрекнуть наших игроков. Все боролись до конца, выложились без остатка. Конечно, соперник оказался выше классом на данный момент, есть индивидуально очень сильные игроки. Не просто так они досрочно стали чемпионами. Но у нас свои задачи, поэтому мы в любом случае серьезно настраивались. Эпизодами игра у нас получалась лучше, иногда хуже, но сейчас нужно уже готовиться к следующему матчу.

Момент с голом? Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
22 апреля в 12:33
Поздравляю Головина с забитым голом
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Знатог
   19 / 959
22 апреля в 12:08
не,передачу он не получал
shur
shur
   699 / 959
22 апреля в 12:00
...удачный отскок-это к Артёмке!
Великолепный
Великолепный
   114 / 959
22 апреля в 11:42
Молодец Александр, так держать!)))
drug01
drug01
   117 / 959
22 апреля в 11:32
Молодец Сашок!!!
Знатог
Знатог
   366 / 959
22 апреля в 11:08
Поскромничал. На самом деле: хорошо открылся, получил передачу, хорошо обработал и хорошо пробил.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 10:53
Саня , продолжай в том же духе!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
22 апреля в 10:12
Ну и ПСЖ последний точто офсайд у каталонца,да и остальные на тоненького
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
22 апреля в 10:08
Молодец, ничего страшного этот сезон первый в Европе, следующий будет лучше.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
22 апреля в 10:03
Саня,набирайся опыта и давай к нам в Спартак с Чаловым,у нас платят и болельщик хороший.

А по матчу ,у чемпиона Франции 650 передач точностью под 90% и каждый второй удар по воротам в створ и три из пяти ударов в створ голы,вот это Чемпион,а у нас что будет?(((
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