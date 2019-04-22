Головин: «Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось точно пробить в угол»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча с ПСЖ (1:3), в котором он отметился голом.

После поражения всегда преобладают негативные эмоции. Понятно, что мы выходим на поле, чтобы побеждать. С другой стороны, сложно в чем-то упрекнуть наших игроков. Все боролись до конца, выложились без остатка. Конечно, соперник оказался выше классом на данный момент, есть индивидуально очень сильные игроки. Не просто так они досрочно стали чемпионами. Но у нас свои задачи, поэтому мы в любом случае серьезно настраивались. Эпизодами игра у нас получалась лучше, иногда хуже, но сейчас нужно уже готовиться к следующему матчу.

Момент с голом? Мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол.