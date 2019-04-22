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Фоден: «Если сможем обыграть МЮ, на шаг приблизимся к чемпионству»

22 апреля 2019, 08:39
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

18-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился ожиданиями от матча АПЛ против «Манчестер Юнайтед», который может стать решающим в борьбе за чемпионство.

Я просто рад, что смог помочь своей команде обыграть «Тоттенхэм». Я не горел желанием забить победный гол, просто рад, что мы выиграли.

Не думаю, что «Ливерпуль» еще потеряет очки, так что нам надо выиграть оставшиеся матчи. В игре с «Манчестер Юнайтед» будет очень сложно, но я знаю, что мы способны на победу. Если сможем победить, на шаг приблизимся к чемпионству. Посмотрим, что случится. Я уверен в наших силах.

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Все комментарии
Dark MU
Dark MU
   884 / 959
22 апреля в 14:17
Если будут играть как с Эвертоном, то это легкие 3 очка для Сити
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
22 апреля в 13:16
СУЛЬШЕРУ НУЖНО РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ ПОСЛЕ РАЗГРОМА,
ТАК ЧТО УПРЁТСЯ !
Artuom
Artuom
   202 / 959
22 апреля в 12:16
))) Сейчас у МС с Бернли или Лестером больше шансов потерять очки чем с МЮ
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
22 апреля в 11:45
Самый серьезный соперник из оставшихся.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
22 апреля в 10:40
сможете, если Эвертон обыграл 4 0
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
22 апреля в 08:44
Ну ясень пень.
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