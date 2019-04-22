Фоден: «Если сможем обыграть МЮ, на шаг приблизимся к чемпионству»

18-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился ожиданиями от матча АПЛ против «Манчестер Юнайтед», который может стать решающим в борьбе за чемпионство.

Я просто рад, что смог помочь своей команде обыграть «Тоттенхэм». Я не горел желанием забить победный гол, просто рад, что мы выиграли.

Не думаю, что «Ливерпуль» еще потеряет очки, так что нам надо выиграть оставшиеся матчи. В игре с «Манчестер Юнайтед» будет очень сложно, но я знаю, что мы способны на победу. Если сможем победить, на шаг приблизимся к чемпионству. Посмотрим, что случится. Я уверен в наших силах.