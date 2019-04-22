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Бубнов: «У Кононова пока ничего не получается»

22 апреля 2019, 08:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ.

Игра «Спартака» не меняется. Состав-то качественно остается тот же. Кононов что-то ищет: он передвинул Фернандо, а Луис Адриано сейчас больше играет из глубины... 

Говорить о том, что кто-то не соответствует уровню команды, не стану. Все, кто выходит на поле, соответствуют. Верю ли я в Кононова? Смотрю в первую очередь на игру. Она показывает, что пока ничего не получается.

Усиление Кононову бы не помешало. «Спартаку» нужен хороший плеймейкер. Оборона пока в целом неплохо выглядит. Есть Жиго, Джикия — они вместе неплохо взаимодействуют. Рассказов играет стабильно, забивает. У него большой потенциал. Еще когда играл в молодежной команде, он активно участвовал в атаках. Достаточно надежный игрок. Айртон тоже неплохо смотрится…

Что касается «Енисея», то у его провала много причин. Они поначалу не могли играть на своем стадионе — там проходила Универсиада. Из-за этого потеряли много очков. Были еще скандалы, и всё это, безусловно, влияло на игру. И Аленичеву приходится работать с футболистами, которые играли у него еще в ФНЛ. А их уровень не соответствует уровню лиги. Команды, которые выходят из ФНЛ и удерживаются в РПЛ, как правило, укрепляются. Таких приобретений не было, и это сказывается. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
22 апреля в 19:47
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
       585 / 959
    22 апреля в 16:42
    У Бубна сто пудов получится. Ай-да тренить спартачей
    stepstep stepstep
    stepstep stepstep
    22 апреля в 14:45
    Нужно время.... И поменять 50% игроков, набрали х.. знает кого, ни техники, ни тактики, ни мысли, ташаев, мелкадзе, гулиев, хоть комбарова перестали выпускать!!! Зобнин, Зе, Адриано сильно сдали!! А тренеру интеллигенство убрать и гонять как сидоровых коз, никого не жалеть!!!
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 959
    22 апреля в 13:48
    Пищевик - судейский клуб!
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил makkie
       42 / 959
    22 апреля в 12:01
    Не говорю, что Спартак при Кононове лучше, но: Каррера: 18 очков в 11 матчах Кононов: 20 очков в 10 матчах. цска и Ростову уступили в равной игре, могли как выиграть, так и свести матчи к ничьей. Да, игры пока нет, но и "всё пропало" кричать тоже не стоит. Семак уже сколько в Зените? А по сути только с Краснодаром показали яркую игру - до этого серость, вытаскивание на зубах и т.д.
    первый матч с Краснодаром был тоже топ, и Зенит-Локомотив 5-3, вообще огонь, мы имели весь матч паровоз по игре
    Великолепный
    Великолепный
       114 / 959
    22 апреля в 11:49
    У Кононова только с Енисеями получается
    А как попадают на ЦСКА или Ростов
    То считай попали под каток.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       241 / 959
    22 апреля в 10:48
    САНЯ БУБНОВ, ТЫ ТТД СЧИТАЛ ИЛИ НА ПАЛЬЦАХ АНАЛИЗ ДЕЛАЕШЬ ?
    ДАВАЙ НЕ ФИЛОНЬ, ПРЕДОСТАВЬ ЦИФРЫ ТТД ПО КАЖДОМУ !

    ГЫ-ГЫ
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 959
    22 апреля в 10:38
    Пиджак доведёт свиней до Пердива на радость всем болельщикам. Гыгыгы
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 959
    22 апреля в 10:10
    Кононов ещё выведет Спартак в твёрдые середняки РПЛ!
    makkie
    makkie ответил Jeck Denielse
       11 / 959
    22 апреля в 09:57
    Семак..... Семак один набрал больше очков чем Каррера,Рианчо и Кононов вместе взятые...)))) Да и речь не о Семаке....
    Да и так понятно, что вы в этом году чемпионство возьмете - очередь подоспела :))))

    Ну мы же можем равняться на лидера в таблице?
    Как команды сыграли последние 10 туров:

    :large
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       725 / 959
    22 апреля в 09:57
    А на что рассчитывал Енисей когда выходил в вышку? На то что с барского регионального плеча им отвесят кучу денег на усиление?) Нет уж, по таким правилам в футбол не играют)
    EAGuar As
    EAGuar As
       62 / 959
    22 апреля в 09:47
    Значит скоро уйдет .
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 959
    22 апреля в 09:43
    Ловчев :Я верю в Кононова,игра команды улучшается.
    Рейнгольд ..."синусоида "вождя замёрзла в средней точке.
    Надо ещё Мостового с Червяком спросить.
    Димoн
    Димoн
       33 / 959
    22 апреля в 09:42
    как не получается, Енисей обыграли)))
    Palex
    Palex ответил makkie
       50 / 959
    22 апреля в 09:31
    Верно замечено,ветка о Спартаке.Так чего же ты о Семаке пишешь?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил makkie
       8 / 959
    22 апреля в 09:23
    Не говорю, что Спартак при Кононове лучше, но: Каррера: 18 очков в 11 матчах Кононов: 20 очков в 10 матчах. цска и Ростову уступили в равной игре, могли как выиграть, так и свести матчи к ничьей. Да, игры пока нет, но и "всё пропало" кричать тоже не стоит. Семак уже сколько в Зените? А по сути только с Краснодаром показали яркую игру - до этого серость, вытаскивание на зубах и т.д.
    Семак.....
    Семак один набрал больше очков чем Каррера,Рианчо и Кононов вместе взятые...))))
    Да и речь не о Семаке....
    mihaluch
    mihaluch
       61 / 959
    22 апреля в 09:21
    "Спартаку" остаётся сейчас одно, не лезть в европейские кубки, а ставить игру с прицелом на следующий сезон.
    makkie
    makkie ответил cska plus
       11 / 959
    22 апреля в 09:20
    Позорно выглядит позорный клуб.
    Дима, ты комментарием ошибся - здесь ветка про Спартак, а не про цска :)
    makkie
    makkie ответил Jeck Denielse
       11 / 959
    22 апреля в 09:20
    Для меня - немного странное назначение... С ноября прошло уже больше обещанных Кононовым 3-х месяцев на "постановку игры"...)) Из конкурентов весной не обыгран никто..ни Зенит,ни Краснодар,ни ЦСКА....при чём играли все три матча на домашней арене..... Ну вылет из Кубка... и Ростов из другой серии... По моему - просто не соответствующий амбициям состав..... Все кого хвалят после игр с Енисеями и Крыльями - становяться "не уровнем" с более сильными соперниками...(ЦСКА и Ростов)...... В перспективе,во многом благодаря календарю шансы на ЛЧ остаются...но что там делать с лежащим Адриано...нестабильным Ханни...малозабивным Зе...и хорошей,но ещё не опытной молодёжью..????? Нужна перезагрузка..... Думаю летом придёт новый тренер... И 3-4 игрока....
    Не говорю, что Спартак при Кононове лучше, но:

    Каррера: 18 очков в 11 матчах
    Кононов: 20 очков в 10 матчах.

    цска и Ростову уступили в равной игре, могли как выиграть, так и свести матчи к ничьей.
    Да, игры пока нет, но и "всё пропало" кричать тоже не стоит.
    Семак уже сколько в Зените? А по сути только с Краснодаром показали яркую игру - до этого серость, вытаскивание на зубах и т.д.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       19 / 959
    22 апреля в 08:53
    ты сначала подкалываешь с "постановкой игры" а потом говоришь ,что и лидеров не обыграли ,но это разные вещи. У вас игры нет но вы выиграли у быков ,у Гвардиолы есть игра ,но он вылетел от шпор и в шаге от фиаско в чемпионате.
    У нас линия атаки просто провалила весну , безсовестно плохо сыграв во всех матчах весны ,вот ее и менять надо. А по игре у меня к Олегу вопросов нет,более того ,он ее поставил ,как и обещал,о чем свидетельствует постоянный контроль мяча и высокая точность передач=культура паса
    Наталья Волчок
    Наталья Волчок
    22 апреля в 08:49
    Да,пока в ,,Спартаке,,ничего не получается....Айртона брали на позицию атакующего защитника,а он далёк от этого,Мельгарехо выглядит просто ужасно,Фернандо очень сдал,необходимо восстановление,Мелкадзе это просто какой то ужас,ни паса,ни отбора,ни продуманного действия,много говорят про Зобнина,но пока его уровень на Европу не тянет,нет в нём изюминки,хорошего удара....В таком состоянии команда способна только на равных играть с командами нижней части таблицы.Увы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 959
    22 апреля в 08:48
    Викторыч эксперт номер один,уважаю
    cska plus
    cska plus
       20 / 959
    22 апреля в 08:48
    Позорно выглядит позорный клуб.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 959
    22 апреля в 08:43
    Для меня - немного странное назначение...
    С ноября прошло уже больше обещанных Кононовым 3-х месяцев на "постановку игры"...))

    Из конкурентов весной не обыгран никто..ни Зенит,ни Краснодар,ни ЦСКА....при чём играли все три матча на домашней арене.....
    Ну вылет из Кубка... и Ростов из другой серии...

    По моему - просто не соответствующий амбициям состав.....
    Все кого хвалят после игр с Енисеями и Крыльями - становяться "не уровнем" с более сильными соперниками...(ЦСКА и Ростов)......

    В перспективе,во многом благодаря календарю шансы на ЛЧ остаются...но что там делать с лежащим Адриано...нестабильным Ханни...малозабивным Зе...и хорошей,но ещё не опытной молодёжью..?????
    Нужна перезагрузка.....
    Думаю летом придёт новый тренер...
    И 3-4 игрока....
    makkie
    makkie
       11 / 959
    22 апреля в 08:40
    Состав надо обновлять, вернее усиливать.
    Ломовицкий, Ташаев, Роша - это все не то на флангах.
    Нужны игроки типа Промеса, иначе так и будем через раз обострять.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 959
    22 апреля в 08:30
    Надо дать Кононову еще четыре месяца!!!
    beefs
    beefs
       194 / 959
    22 апреля в 08:19
    Странный Спартак..
    КЭТиК
    КЭТиК
       204 / 959
    22 апреля в 08:18
    В Лигу Европы попасть получается.
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