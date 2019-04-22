Бубнов: «У Кононова пока ничего не получается»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ.
Игра «Спартака» не меняется. Состав-то качественно остается тот же. Кононов что-то ищет: он передвинул Фернандо, а Луис Адриано сейчас больше играет из глубины...
Говорить о том, что кто-то не соответствует уровню команды, не стану. Все, кто выходит на поле, соответствуют. Верю ли я в Кононова? Смотрю в первую очередь на игру. Она показывает, что пока ничего не получается.
Усиление Кононову бы не помешало. «Спартаку» нужен хороший плеймейкер. Оборона пока в целом неплохо выглядит. Есть Жиго, Джикия — они вместе неплохо взаимодействуют. Рассказов играет стабильно, забивает. У него большой потенциал. Еще когда играл в молодежной команде, он активно участвовал в атаках. Достаточно надежный игрок. Айртон тоже неплохо смотрится…
Что касается «Енисея», то у его провала много причин. Они поначалу не могли играть на своем стадионе — там проходила Универсиада. Из-за этого потеряли много очков. Были еще скандалы, и всё это, безусловно, влияло на игру. И Аленичеву приходится работать с футболистами, которые играли у него еще в ФНЛ. А их уровень не соответствует уровню лиги. Команды, которые выходят из ФНЛ и удерживаются в РПЛ, как правило, укрепляются. Таких приобретений не было, и это сказывается.
А как попадают на ЦСКА или Ростов
То считай попали под каток.
А как попадают на ЦСКА или Ростов
То считай попали под каток.
ДАВАЙ НЕ ФИЛОНЬ, ПРЕДОСТАВЬ ЦИФРЫ ТТД ПО КАЖДОМУ !
ГЫ-ГЫ
ДАВАЙ НЕ ФИЛОНЬ, ПРЕДОСТАВЬ ЦИФРЫ ТТД ПО КАЖДОМУ !
ГЫ-ГЫ
Ну мы же можем равняться на лидера в таблице?
Как команды сыграли последние 10 туров:
:large
Ну мы же можем равняться на лидера в таблице?
Как команды сыграли последние 10 туров:
:large
Рейнгольд ..."синусоида "вождя замёрзла в средней точке.
Надо ещё Мостового с Червяком спросить.
Рейнгольд ..."синусоида "вождя замёрзла в средней точке.
Надо ещё Мостового с Червяком спросить.
Семак один набрал больше очков чем Каррера,Рианчо и Кононов вместе взятые...))))
Да и речь не о Семаке....
Семак один набрал больше очков чем Каррера,Рианчо и Кононов вместе взятые...))))
Да и речь не о Семаке....
Каррера: 18 очков в 11 матчах
Кононов: 20 очков в 10 матчах.
цска и Ростову уступили в равной игре, могли как выиграть, так и свести матчи к ничьей.
Да, игры пока нет, но и "всё пропало" кричать тоже не стоит.
Семак уже сколько в Зените? А по сути только с Краснодаром показали яркую игру - до этого серость, вытаскивание на зубах и т.д.
Каррера: 18 очков в 11 матчах
Кононов: 20 очков в 10 матчах.
цска и Ростову уступили в равной игре, могли как выиграть, так и свести матчи к ничьей.
Да, игры пока нет, но и "всё пропало" кричать тоже не стоит.
Семак уже сколько в Зените? А по сути только с Краснодаром показали яркую игру - до этого серость, вытаскивание на зубах и т.д.
У нас линия атаки просто провалила весну , безсовестно плохо сыграв во всех матчах весны ,вот ее и менять надо. А по игре у меня к Олегу вопросов нет,более того ,он ее поставил ,как и обещал,о чем свидетельствует постоянный контроль мяча и высокая точность передач=культура паса
У нас линия атаки просто провалила весну , безсовестно плохо сыграв во всех матчах весны ,вот ее и менять надо. А по игре у меня к Олегу вопросов нет,более того ,он ее поставил ,как и обещал,о чем свидетельствует постоянный контроль мяча и высокая точность передач=культура паса
С ноября прошло уже больше обещанных Кононовым 3-х месяцев на "постановку игры"...))
Из конкурентов весной не обыгран никто..ни Зенит,ни Краснодар,ни ЦСКА....при чём играли все три матча на домашней арене.....
Ну вылет из Кубка... и Ростов из другой серии...
По моему - просто не соответствующий амбициям состав.....
Все кого хвалят после игр с Енисеями и Крыльями - становяться "не уровнем" с более сильными соперниками...(ЦСКА и Ростов)......
В перспективе,во многом благодаря календарю шансы на ЛЧ остаются...но что там делать с лежащим Адриано...нестабильным Ханни...малозабивным Зе...и хорошей,но ещё не опытной молодёжью..?????
Нужна перезагрузка.....
Думаю летом придёт новый тренер...
И 3-4 игрока....
С ноября прошло уже больше обещанных Кононовым 3-х месяцев на "постановку игры"...))
Из конкурентов весной не обыгран никто..ни Зенит,ни Краснодар,ни ЦСКА....при чём играли все три матча на домашней арене.....
Ну вылет из Кубка... и Ростов из другой серии...
По моему - просто не соответствующий амбициям состав.....
Все кого хвалят после игр с Енисеями и Крыльями - становяться "не уровнем" с более сильными соперниками...(ЦСКА и Ростов)......
В перспективе,во многом благодаря календарю шансы на ЛЧ остаются...но что там делать с лежащим Адриано...нестабильным Ханни...малозабивным Зе...и хорошей,но ещё не опытной молодёжью..?????
Нужна перезагрузка.....
Думаю летом придёт новый тренер...
И 3-4 игрока....
Ломовицкий, Ташаев, Роша - это все не то на флангах.
Нужны игроки типа Промеса, иначе так и будем через раз обострять.
Ломовицкий, Ташаев, Роша - это все не то на флангах.
Нужны игроки типа Промеса, иначе так и будем через раз обострять.