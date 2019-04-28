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Тренер «Бернли»: «Было приятно видеть кричащего Гвардиолу»

28 апреля 2019, 18:42
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 36-го тура АПЛ.

Я очень горжусь своими игроками, мы старались справиться с фантастической командой. Перед матчем я сказал футболистам: «Мы не можем играть в их игру, поэтому нужно доставить им максимальные неудобства». С этим мы справились превосходно.

Было фантастикой видеть, как Гвардиола кричит своим игрокам, чтобы они бежали к угловому флажку. Мне было приятно. Нужно находить способы побеждать. У нас небогатый клуб. Невозможно получить очки во второй половине сезона, не сыграв хорошо, поэтому всегда чувствуешь гордость, когда находишь другие пути. Когда слышишь от Пепа: «Забери мяч в углу!», это довольно забавно.

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Все комментарии
azkan
azkan
   149 / 959
28 апреля в 21:41
С этой сраной игрой еще и гордится))) Охренеть! Над Пепом смеется, вот пошли тренеры..
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
28 апреля в 20:14
Ты трусливый тренер. Дай бог чтоб твой недоклуб через год вылетел. В этом матче статистика ударов 0-7. И он еще что то,трендит.
Sаshа
Sаshа
   187 / 959
28 апреля в 19:19
проиграли, но получили удовольствие
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