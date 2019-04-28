Тренер «Бернли»: «Было приятно видеть кричащего Гвардиолу»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 36-го тура АПЛ .

Я очень горжусь своими игроками, мы старались справиться с фантастической командой. Перед матчем я сказал футболистам: «Мы не можем играть в их игру, поэтому нужно доставить им максимальные неудобства». С этим мы справились превосходно.

Было фантастикой видеть, как Гвардиола кричит своим игрокам, чтобы они бежали к угловому флажку. Мне было приятно. Нужно находить способы побеждать. У нас небогатый клуб. Невозможно получить очки во второй половине сезона, не сыграв хорошо, поэтому всегда чувствуешь гордость, когда находишь другие пути. Когда слышишь от Пепа: «Забери мяч в углу!», это довольно забавно.