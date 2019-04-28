Агуэро: «У нас есть неделя, чтобы хорошо подготовиться к следующему матчу»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Бернли».
Рад, что мы победили. Теперь у нас есть неделя для подготовки к следующему матчу. Безусловно, доволен, что забил. В первом тайме у нас было много моментов.
|Бернли0 : 1Манчестер Сити
|Матч завершен
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Бернли».
Рад, что мы победили. Теперь у нас есть неделя для подготовки к следующему матчу. Безусловно, доволен, что забил. В первом тайме у нас было много моментов.