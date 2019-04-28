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Агуэро: «У нас есть неделя, чтобы хорошо подготовиться к следующему матчу»

28 апреля 2019, 18:12
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Бернли».

Рад, что мы победили. Теперь у нас есть неделя для подготовки к следующему матчу. Безусловно, доволен, что забил. В первом тайме у нас было много моментов.

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sihafazatron
sihafazatron
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28 апреля в 18:20
неделя отдыха, давно такого не было)))
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