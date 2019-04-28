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Тухель: «Поражение от „Ренна“ - большое разочарование»

28 апреля 2019, 11:48
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Франции от «Ренна».

Это поражение - большое разочарование. Мы не показали нужный менталитет, который был необходим для победы в этой игре. 

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ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
28 апреля в 17:59
Кажется радостных больше чем разочарованных
Left Boy
Left Boy ответил 3ton
   223 / 954
28 апреля в 15:16
Та же истрия с тедеско. В бундеслиге умеют днин пиарить, а на деле все пустышки
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
28 апреля в 14:49
Классно рулишь мешком :)
3ton
3ton
   171 / 954
28 апреля в 14:43
Я еще до назначения Тухеля писал - этот тренер не уровень ПСЖ
Он с БД ничего толком не добился , а сделали из его ТОП-тренера .
Groove000
Groove000
   302 / 954
28 апреля в 14:32
Так вам и надо
Neymar 10
Neymar 10 ответил violent
   229 / 954
28 апреля в 14:24
если только под зад !
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
28 апреля в 14:23
пока на твоё место не придёт толковый тренер пусть даже Моуриньо и не укрепим оборону с центром мы так и будем отдавать кому попало НАШИ титулы !!! очень надеюсь что руководство летом зашевелиться в этих вопросах . кстати есть какие новости по поводу удара в лицо фанату от Неймара ? надеюсь все решиться мирно . итак 3 матча дисквы влепили уЁфашники . 😡
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   92 / 954
28 апреля в 14:07
Лично для меня большое разочарование, что Мбаппе становится той еще скотиной. Влияние петушка?
violent
violent
   743 / 954
28 апреля в 13:50
пусть берет удар на себя
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 13:49
ПСЖ сам по себе разочарование.
бибра
бибра
   613 / 954
28 апреля в 13:38
Здравствуй Жозе
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ДСА
   19 / 954
28 апреля в 13:20
да,нужен новый тухель
Nazi
Nazi
   507 / 954
28 апреля в 13:00
После недоигры с недоМЮ возненавидел тухлого похлеще емеришки..

ПСЖ пошевелите мозгами, найдите авторитетного тренера, продайте паредесов, кереров и кавани и укрепите центр поля. Иначе опять профукаете 1/8 ЛЧ с любым соперником.

И еще кимпембе или как его стал каким то талисманом неудач, сплавьте его тоже..
112910415
112910415
   97 / 954
28 апреля в 12:43
провал за провалом
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 12:30
Гнать надо Тухеля.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
28 апреля в 12:20
Думаю Тухлый будет уволен.
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