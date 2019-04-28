Тухель: «Поражение от „Ренна“ - большое разочарование»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Франции от «Ренна».
Это поражение - большое разочарование. Мы не показали нужный менталитет, который был необходим для победы в этой игре.
|Ренн2 : 2Пари Сен-Жермен
|Закончился после серии пенальти
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Франции от «Ренна».
Это поражение - большое разочарование. Мы не показали нужный менталитет, который был необходим для победы в этой игре.
Он с БД ничего толком не добился , а сделали из его ТОП-тренера .
Он с БД ничего толком не добился , а сделали из его ТОП-тренера .
ПСЖ пошевелите мозгами, найдите авторитетного тренера, продайте паредесов, кереров и кавани и укрепите центр поля. Иначе опять профукаете 1/8 ЛЧ с любым соперником.
И еще кимпембе или как его стал каким то талисманом неудач, сплавьте его тоже..
ПСЖ пошевелите мозгами, найдите авторитетного тренера, продайте паредесов, кереров и кавани и укрепите центр поля. Иначе опять профукаете 1/8 ЛЧ с любым соперником.
И еще кимпембе или как его стал каким то талисманом неудач, сплавьте его тоже..