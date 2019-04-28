Ударивший болельщика Неймар: «Никто не любит проигрывать»

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что испытывает чувство грусти после поражения его команды в финале Кубка Франции «Ренну».

Никто не любит проигрывать, поэтому те, кто знают меня, понимают, что я тяжело переношу любые поражения. Но проигрыш является частью жизни спортсмена, он заставляет нас расти, заставляет думать и помогает становиться лучше. Рад снова играть, забивать снова и чувствовать себя хорошо на футбольном поле, но самое большое чувство сегодня – это грусть.