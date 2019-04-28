Ударивший болельщика Неймар: «Никто не любит проигрывать»

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что испытывает чувство грусти после поражения его команды в финале Кубка Франции «Ренну».
Никто не любит проигрывать, поэтому те, кто знают меня, понимают, что я тяжело переношу любые поражения. Но проигрыш является частью жизни спортсмена, он заставляет нас расти, заставляет думать и помогает становиться лучше. Рад снова играть, забивать снова и чувствовать себя хорошо на футбольном поле, но самое большое чувство сегодня – это грусть.
Напомним, что Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции.
Если только Склифосовскому, когда не правильно написал его фамилию, но, думаю, Николаю Васильевичу уже всё равно.
Если только Склифосовскому, когда не правильно написал его фамилию, но, думаю, Николаю Васильевичу уже всё равно.