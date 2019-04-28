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Ударивший болельщика Неймар: «Никто не любит проигрывать»

28 апреля 2019, 09:29
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗакончился после серии пенальти

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что испытывает чувство грусти после поражения его команды в финале Кубка Франции «Ренну».

Никто не любит проигрывать, поэтому те, кто знают меня, понимают, что я тяжело переношу любые поражения. Но проигрыш является частью жизни спортсмена, он заставляет нас расти, заставляет думать и помогает становиться лучше. Рад снова играть, забивать снова и чувствовать себя хорошо на футбольном поле, но самое большое чувство сегодня – это грусть.

Напомним, что Неймар ударил болельщика после поражения в Кубке Франции.

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Все комментарии
4RT
4RT ответил Alex12357
   252 / 954
28 апреля в 18:35
Господь воздаст вам за хамство.
И встретит тебя при входе в Рай,с вилами...
galem72
galem72 ответил Alex12357
   333 / 954
28 апреля в 12:55
Господь воздаст вам за хамство.
А кому он нахамил? ))
Если только Склифосовскому, когда не правильно написал его фамилию, но, думаю, Николаю Васильевичу уже всё равно.
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
28 апреля в 11:40
умей проигрывать достойно
Alex12357
Alex12357 ответил 4RT
   399 / 954
28 апреля в 11:35
Повезло ему,что не России болельщика ударил,а то бы в "Склифасовского" грустил
Господь воздаст вам за хамство.
4RT
4RT
   252 / 954
28 апреля в 11:11
Повезло ему,что не России болельщика ударил,а то бы в "Склифасовского" грустил
edubokom
edubokom
   696 / 954
28 апреля в 10:58
И это всё, что он хотел сказать?!! Ну значит наказание должно быть без смягчающих обстоятельств
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 09:57
Проигрывать надо уметь.
1kasat111
1kasat111
28 апреля в 09:48
Немедленно закрыть в Бастилии на полгода минимум)
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   519 / 954
28 апреля в 09:44
Аа это тот самый Неймар, который болельщика ударил) А то не разобрался с первого раза, о ком речь, спасибо соккер.ру)
Остапчук 67
Остапчук 67
   762 / 954
28 апреля в 09:43
ГМО.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
28 апреля в 09:42
В рыло ему суньте кто-нибудь!
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
28 апреля в 09:41
Хотелось бы, чтобы и питушок нашел своего Пака.
ДСА
ДСА
   133 / 954
28 апреля в 09:31
Лучше бы поплакал.
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