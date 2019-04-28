Эмери призвал игроков «Арсенала» настроиться на матч с «Валенсией»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери после разгромного поражения от «Лестера» в АПЛ заявил, что его команде нельзя терять время на сожаления, поскольку впереди полуфинальная игра Лиги Европы с «Валенсией».

На следующей неделе играем с «Валенсией» в Лиге Европы, у нас очень амбициозные планы на этот турнир. Это полуфинал, будет сложно, а затем предстоит матч с «Брайтоном», который мы тоже хотим выиграть.

С самого начала сезона мы знали, что попасть в первую четверку будет очень тяжело. Мы продолжим и не будем смотреть в турнирную таблицу. Лига Европы - наш большой стимул.