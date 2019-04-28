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Эмери призвал игроков «Арсенала» настроиться на матч с «Валенсией»

28 апреля 2019, 18:32

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери после разгромного поражения от «Лестера» в АПЛ заявил, что его команде нельзя терять время на сожаления, поскольку впереди полуфинальная игра Лиги Европы с «Валенсией».

На следующей неделе играем с «Валенсией» в Лиге Европы, у нас очень амбициозные планы на этот турнир. Это полуфинал, будет сложно, а затем предстоит матч с «Брайтоном», который мы тоже хотим выиграть.

С самого начала сезона мы знали, что попасть в первую четверку будет очень тяжело. Мы продолжим и не будем смотреть в турнирную таблицу. Лига Европы - наш большой стимул.

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
29 апреля в 10:13
Слабо получается у Эмери настраивать команду
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
28 апреля в 20:38
С победой лис!
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
28 апреля в 20:07
Этой команде не в первой подставлять тренера и фанатов
cska plus
cska plus
   20 / 954
28 апреля в 19:26
Арсенал и испанцам продует.
Zab
Zab
28 апреля в 18:43
На любимый турнир Эмери грех не настроиться 😁
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
28 апреля в 18:40
В нужный момент игроки сдались.
drug01
drug01
   118 / 954
28 апреля в 18:39
Уже поздно....
LMI
LMI
   657 / 954
28 апреля в 18:38
Дома может и потянем 1-0, но в итоге - проиграем по сумме.
Нет веры в такую команду. Она никчемна, она мертва. Это не профессионалы, это дегенераты на хорошей зарплате
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
28 апреля в 18:38
Теперь Лига Европы- главный турнир.
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