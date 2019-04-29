Невилл: «Без Лиги чемпионов новички обойдутся МЮ дороже»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о возможных новичках манкунианского клуба. В последнем туре АПЛ «красные дьяволы» сыграли вничью с «Челси» и сейчас занимают 6-е место в турнирной таблице.
Когда игроки выбирают клуб, они хотят оставаться на высоком уровне, хотят трофеев, хотят играть в Лиге чемпионов. К Сульшеру будут очень много вопросов. Так что если футболистам придется выбирать из двух клубов с одинаковой зарплатой, они выберут другой.
«Юнайтед» - богатый клуб с огромным доходом. Новички обойдутся им еще дороже. Они получат нужных игроков, ведь это привлекательный, огромный клуб, просто придется потратиться больше.
Тот же Моур в первый сезон взял несколько кубков => во второй занял второе место в чемпе = > возможно в третьем могло быть и лучше... но игроки пошли против тренера, играли вполноги... а руководство не поддержало тренера...
Не уверен я в Сульшере... не показывал он до МЮ чего-то прям особенного... Те же САФ и Моур ещё до того как попали в сильные клубы добивались локальных успехов с маленькими клубами в нормальных чемпах...
Тот же Моур в первый сезон взял несколько кубков => во второй занял второе место в чемпе = > возможно в третьем могло быть и лучше... но игроки пошли против тренера, играли вполноги... а руководство не поддержало тренера...
Не уверен я в Сульшере... не показывал он до МЮ чего-то прям особенного... Те же САФ и Моур ещё до того как попали в сильные клубы добивались локальных успехов с маленькими клубами в нормальных чемпах...
это все внутреннее состояние команды,где вина тренера второстепенна
это все внутреннее состояние команды,где вина тренера второстепенна
Почему тогда Моура критиковали? Моур ни в чём не виноват! это игроки хреново играли!
Почему тогда Моура критиковали? Моур ни в чём не виноват! это игроки хреново играли!