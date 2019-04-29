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Невилл: «Без Лиги чемпионов новички обойдутся МЮ дороже»

29 апреля 2019, 10:51

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о возможных новичках манкунианского клуба. В последнем туре АПЛ «красные дьяволы» сыграли вничью с «Челси» и сейчас занимают 6-е место в турнирной таблице.

Когда игроки выбирают клуб, они хотят оставаться на высоком уровне, хотят трофеев, хотят играть в Лиге чемпионов. К Сульшеру будут очень много вопросов. Так что если футболистам придется выбирать из двух клубов с одинаковой зарплатой, они выберут другой.

«Юнайтед» - богатый клуб с огромным доходом. Новички обойдутся им еще дороже. Они получат нужных игроков, ведь это привлекательный, огромный клуб, просто придется потратиться больше.

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Все комментарии
kust07
kust07 ответил Artuom
   82 / 959
29 апреля в 23:07
Ну так зачем было всех предыдущих тренеров выгонять? Подождали бы, может и вышло чего. Тот же Моур в первый сезон взял несколько кубков => во второй занял второе место в чемпе = > возможно в третьем могло быть и лучше... но игроки пошли против тренера, играли вполноги... а руководство не поддержало тренера... Не уверен я в Сульшере... не показывал он до МЮ чего-то прям особенного... Те же САФ и Моур ещё до того как попали в сильные клубы добивались локальных успехов с маленькими клубами в нормальных чемпах...
Это все внутренние разборки в клубе,а-ля второй Спартак.ничего хорошего не выйдет.болезнь красно-белого цвета
Artuom
Artuom ответил kust07
   202 / 959
29 апреля в 21:29
только часто получается сменив тренера команда лучше не играет..как к гадалке не ходи. это все внутреннее состояние команды,где вина тренера второстепенна
Ну так зачем было всех предыдущих тренеров выгонять? Подождали бы, может и вышло чего.

Тот же Моур в первый сезон взял несколько кубков => во второй занял второе место в чемпе = > возможно в третьем могло быть и лучше... но игроки пошли против тренера, играли вполноги... а руководство не поддержало тренера...

Не уверен я в Сульшере... не показывал он до МЮ чего-то прям особенного... Те же САФ и Моур ещё до того как попали в сильные клубы добивались локальных успехов с маленькими клубами в нормальных чемпах...
Artuom
Artuom ответил kust07
   202 / 959
29 апреля в 21:22
Ты действительно уверен после увольнения Сульшера МЮ станет играть лучше? Если да,ок пусть будет по твоему.
Нет, я уверен что врятли что-то изменится :)
kust07
kust07 ответил Artuom
   82 / 959
29 апреля в 20:33
Если Сульшер не виноват в проигрышах, тогда Сульшер не виноват и в выигрышах. Игроки делают результат - и выигрыш, и проигрыш. Если не критикуем за проигрыши, тогда давайте не будем хвалить и за выигрыши. А то получается абсурд : выиграли - Сульшер молодец, поставил игру, воодушевил и раскрепостил игроков... проиграли - Сульшер ни в чём не виноват... Почему тогда Моура критиковали? Моур ни в чём не виноват! это игроки хреново играли!
только часто получается сменив тренера команда лучше не играет..как к гадалке не ходи.
это все внутреннее состояние команды,где вина тренера второстепенна
kust07
kust07 ответил Artuom
   82 / 959
29 апреля в 20:27
Если Сульшер не виноват в проигрышах, тогда Сульшер не виноват и в выигрышах. Игроки делают результат - и выигрыш, и проигрыш. Если не критикуем за проигрыши, тогда давайте не будем хвалить и за выигрыши. А то получается абсурд : выиграли - Сульшер молодец, поставил игру, воодушевил и раскрепостил игроков... проиграли - Сульшер ни в чём не виноват... Почему тогда Моура критиковали? Моур ни в чём не виноват! это игроки хреново играли!
Ты действительно уверен после увольнения Сульшера МЮ станет играть лучше? Если да,ок пусть будет по твоему.
Artuom
Artuom ответил kust07
   202 / 959
29 апреля в 18:47
Какие могут быть вопросы к Сульшеру?! Когда МЮ выигрывал все в "..опу" целовали его,когда проигрывать стала,так сразу гнать человека,но давайте не будем забывать на поле команда,игроки которые делают результат. Сульшер не виноват ни в чем абсолютно!
Если Сульшер не виноват в проигрышах, тогда Сульшер не виноват и в выигрышах. Игроки делают результат - и выигрыш, и проигрыш. Если не критикуем за проигрыши, тогда давайте не будем хвалить и за выигрыши. А то получается абсурд : выиграли - Сульшер молодец, поставил игру, воодушевил и раскрепостил игроков... проиграли - Сульшер ни в чём не виноват...

Почему тогда Моура критиковали? Моур ни в чём не виноват! это игроки хреново играли!
kust07
kust07
   82 / 959
29 апреля в 15:27
Какие могут быть вопросы к Сульшеру?! Когда МЮ выигрывал все в "..опу" целовали его,когда проигрывать стала,так сразу гнать человека,но давайте не будем забывать на поле команда,игроки которые делают результат. Сульшер не виноват ни в чем абсолютно!
marvel777
marvel777
   297 / 959
29 апреля в 12:35
да и в хрен не вперлась эта ЛЧ сейчас,зато больше шансов что все эти звездуны свалят и не придут такие же новые
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