Невилл: «Без Лиги чемпионов новички обойдутся МЮ дороже»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о возможных новичках манкунианского клуба. В последнем туре АПЛ «красные дьяволы» сыграли вничью с «Челси» и сейчас занимают 6-е место в турнирной таблице.

Когда игроки выбирают клуб, они хотят оставаться на высоком уровне, хотят трофеев, хотят играть в Лиге чемпионов. К Сульшеру будут очень много вопросов. Так что если футболистам придется выбирать из двух клубов с одинаковой зарплатой, они выберут другой.

«Юнайтед» - богатый клуб с огромным доходом. Новички обойдутся им еще дороже. Они получат нужных игроков, ведь это привлекательный, огромный клуб, просто придется потратиться больше.