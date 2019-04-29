Гаттузо: «Я не могу залезть в головы игрокам „Милана“»

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо выступил на пресс-конференции после матча 34-го тура Серии А с «Торино» (0:2).

Сегодня с нами произошел несчастный случай. Команда делала то, что и должна, мы бились. Всё шло не так, как мы планировали, но я увидел выступление, которое было нужно. «Торино» заставляет тебя играть плохо. Мы создавали моменты, но когда отдаешь сопернику такой глупый пенальти, неизбежно пропадает запал.

Я не могу идти на пресс-конференцию и говорить, что команда в порядке, если игроки даже не реагируют должным образом на тренировках. Я не собираюсь вам врать и говорить о том, чего не было.

Мы недостаточно остры, слишком много раздумываем, и это подрывает энтузиазм. Я не могу залезть в головы игрокам. Хочу, чтобы у них был «глаз тигра», настойчивость и решительность, но этого не происходит.

Я ответственен за результаты. Они досадны не только для нашей команды, но и в масштабе всей истории клуба.