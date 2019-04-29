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Гаттузо: «Я не могу залезть в головы игрокам „Милана“»

29 апреля 2019, 09:28
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо выступил на пресс-конференции после матча 34-го тура Серии А с «Торино» (0:2).

Сегодня с нами произошел несчастный случай. Команда делала то, что и должна, мы бились. Всё шло не так, как мы планировали, но я увидел выступление, которое было нужно. «Торино» заставляет тебя играть плохо. Мы создавали моменты, но когда отдаешь сопернику такой глупый пенальти, неизбежно пропадает запал.

Я не могу идти на пресс-конференцию и говорить, что команда в порядке, если игроки даже не реагируют должным образом на тренировках. Я не собираюсь вам врать и говорить о том, чего не было.

Мы недостаточно остры, слишком много раздумываем, и это подрывает энтузиазм. Я не могу залезть в головы игрокам. Хочу, чтобы у них был «глаз тигра», настойчивость и решительность, но этого не происходит.

Я ответственен за результаты. Они досадны не только для нашей команды, но и в масштабе всей истории клуба.

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Все комментарии
OMG
OMG
   435 / 954
29 апреля в 19:07
Ну в Копенгаген то можешь залезть наверняка
BobACMilan
BobACMilan
29 апреля в 11:46
Уйти уже в отставку
Ozabot
Ozabot
   695 / 954
29 апреля в 11:24
По новостям передают, что Гаттузо может быть уволен в течение сегодняшнего дня. Интересно, Конте просто так на трибунах зевал во время матча или изучал погоду?
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
29 апреля в 10:43
Очередной неудачник.
Comentarios
Comentarios
   178 / 954
29 апреля в 09:54
Жаль. После Наполи следующие кого хочется посмотреть в ЛЧ
Остапчук 67
Остапчук 67
   762 / 954
29 апреля в 09:45
Так уйди...
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
29 апреля в 09:41
Наверное и тебе пока рано тренировать Милан...
ДСА
ДСА
   133 / 954
29 апреля в 09:36
Обидно так заканчивать в целом неплохой сезон.
FILL3286
FILL3286
   31 / 954
29 апреля в 09:30
Был бы ты нормальным уже сам бы давно подал в отставку
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