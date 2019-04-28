Сарри - об Игуаине: «Нападающим сложно привыкнуть к Премьер-Лиге»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ поделился мыслями о низкой результативности нападающего Гонсало Игуаина.

Для любого нападающего сложно привыкнуть к Премьер-Лиге. Я помню первый сезон Суареса в «Ливерпуле», когда он забил только три гола. Потом отличился 16 раз, а в следующий раз - 24. Думаю, что в следующем сезоне Игуаин сможет забить много голов.

Останется ли он в «Челси»? Я не знаю, поскольку не занимаюсь такими вопросами. В теории - да.