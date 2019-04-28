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Сарри - об Игуаине: «Нападающим сложно привыкнуть к Премьер-Лиге»

28 апреля 2019, 21:24
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Наставник «Челси» Маурицио Сарри после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ поделился мыслями о низкой результативности нападающего Гонсало Игуаина.

Для любого нападающего сложно привыкнуть к Премьер-Лиге. Я помню первый сезон Суареса в «Ливерпуле», когда он забил только три гола. Потом отличился 16 раз, а в следующий раз - 24. Думаю, что в следующем сезоне Игуаин сможет забить много голов.

Останется ли он в «Челси»? Я не знаю, поскольку не занимаюсь такими вопросами. В теории - да.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
29 апреля в 09:24
интересно,он это читал из своего блокнотика? Салах пришёл из Ромы и ему было сложно не стать лучшим бомбардиром АПЛ. Суарес отлично вписался в состав и полноценно заменил ТОРРЕСА,который до травмы был голеадором, а Салах заменил Коутиньо. Иугаин это уже пройденный этап и для АПЛ совсем не годится,ему бы в Юву или Псж,даже в Баварию он бы не подошёл.В следующем году он вообще потеряется на поле. Это его МЮ сожрал,а ведь есть клубы где игроки намного брутальней, пару раз по чайнику заедут и он закипит.А вот Пёнтак мог бы вписаться в АПЛ, хотя тоже из Сериала.
shlifen
shlifen
   338 / 954
29 апреля в 07:12
Сарри это нечто... Сравнил молодого и "голодного до побед" Суареса (у которого все понимали что пик ещё впереди) и Игуаина в 31, у которого пик прошёл ещё в Наполи, а сейчас он никому из больших команд просто не нужен... =((
Кто бы объяснил Сарри что он не Борнмут или Кристал Пэлас тренирует? У Челси совсем другие задачи, а оказаться в Трансферном Бане с Игуаином в нападении - это ж просто мечта.... =((
311
311
   53 / 954
28 апреля в 21:31
Сарри не в курсе, что клуб не собирается выкупать контракт Игуаина, и это радует!)
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