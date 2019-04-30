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Рейнгольд: «Больно смотреть на игру „Спартака“. Это пародия на футбол»

30 апреля 2019, 02:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры московской команды в домашнем матче с «Рубином» (1:1).

«Спартак» наиграл на эту ничью, бардак продолжается. В игре не увидел ничего такого, чтобы можно было сказать, что футболисты сделали какие-то выводы. Я сидел с таким чувством, что команда пропустит, и так в итоге и получилось. У многих было видно желание, но ничего не получалось, огромные разрывы между линиями... ничья – справедливый результат. Могу отметить только Фернандо, и дело не в том, что он забил, бразилец просто сегодня был лучшим. 

Надоело из раза в раз повторять одно и то же. В клубе необходимо делать полную перестройку. «Спартак» так играет, поскольку нет команды, коллективной игры нет, а у многих нет элементарного желания играть в футбол. Это касается как ветеранов команды, так и молодых игроков. За этот клуб нужно биться на поле, но мяч пропустили вообще без борьбы. Где были защитники, что творится с командой – непонятно. 

В команде творится что-то непонятное, царит нервозная обстановка, поэтому и такая игра. И в такой атмосфере ни одна команда не будет показывать хороший футбол. Пускай руководство думает, что делать. А футболистам я хочу сказать следующее: потерпите оставшиеся 4 игры, а дальше решайте. Либо пересматривайте своё видение футбола, либо уходите. За «Спартак» нужно играть совсем по-другому. 

Может, Федун пообещает какие-нибудь большие премиальные, бонусы, лишь бы в оставшихся матчах команда отстояла место в Лиге Европы. Но с такой игрой... сейчас команда полетит в Екатеринбург, и что она там будет ловить? Потому что у «Спартака» нет никаких сдвигов в лучшую сторону. И смотреть на игру «Спартака» мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол. Так за «Спартак» играть нельзя.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   110 / 954
30 апреля в 16:00
...За этот клуб нужно биться на поле...
...За спартак нужно играть совсем по-другому...
...Так за спартак играть нельзя...
------------------------------------------------------------------------
всё от гордыни. признайтесь, что вы середняки, и покайтесь!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Garrincha58
   202 / 954
30 апреля в 12:11
больно не смотри, а мне нравится особенно его место в таблице, просто тащусь
Ты ,судя по всему, и от дохлой собаки будешь тащиться ! Господи ,что у нас за народец ....?
Garrincha58
Garrincha58
   320 / 954
30 апреля в 11:33
больно не смотри, а мне нравится особенно его место в таблице, просто тащусь
galem72
galem72
   337 / 954
30 апреля в 10:32
"...больно смотреть на игру Спартака. Это пародия на футбол..."

Верно подмечено!
Не нужно выделять пару игр в сезоне с активной игрой и обилием атак. В целом — сплошной пассив и никчёмное исполнение с кучей косяков из-за низкого уровня игроков.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   186 / 954
30 апреля в 10:26
Довели игрочишки Тарасовские ветерана. СРАМОТА.
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс ответил ЦCКА навсегда
   46 / 954
30 апреля в 09:47
А центральный клуб гинера тебе нравится?
leopit
leopit
   499 / 954
30 апреля в 09:18
Люблю такой спартак-озорной,хулиганский и брутально-блондинистый!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Роман Романов
   62 / 954
30 апреля в 08:30
Рифмы, как кость в глотке, застряли). Наверное тужится)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
30 апреля в 08:11
Какой капитан , такая и команда!!!
Хотел Каррера навести порядок, ему не дали и вот вам результат!!!
Роман Романов
Роман Романов
   875 / 954
30 апреля в 08:09
А где очередной перл от стихоплета?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   514 / 954
30 апреля в 08:06
как сейчас официально стало известно, бардак в команде образовался сразу после чемпионского сезона, когда Спартак нуждался в перезагрузке, а Федуны денег пожалели (на трансферы и компенсации ОПГ), но это пол беды, они открыто встали против Карреры и болельщиков и продолжают издеваться по сей день
МапС
МапС ответил mihaluch
   81 / 954
30 апреля в 07:48
Почему пишут что Рейнгольд игрок только московского "Спартака", он же ещё 5 лет за ярославский "Шинник" играл,и закончил играть в этой команде.
Не играл, а доигрывал. В своё время Локо был пристанищем для пристарелых спартачей. Тот же Гаврилов например.
МапС
МапС
   81 / 954
30 апреля в 07:45
Больно, когда ветераны хором сплавляли Карреру. Теперь получите то, за что боролись.
ABir
ABir
   172 / 954
30 апреля в 07:20
Из трёх трофеев, за которые Спартак собирался бороться в начале сезона, бездарно и без борьбы про-ны все. Без шансов
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 954
30 апреля в 06:38
Alex-96
Alex-96
   102 / 954
30 апреля в 06:28
Премиальные от федуна)) Ха-ха
А на кой спартаку Лига Европы? Чтобы по осени как обычно все слить?
Сначала ЛЕ в жертву чемпионату, потом кубок в жертву чемпионату, ну а потом как обычно сам чемпионат))))
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 04:13
Старик в отчаянии а стране в радость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
30 апреля в 03:57
Ага, подтягиваются эксперты!
Повару в этом смысле тяжелее всех. Нужно слова в рифму подобрать, мотив позаунывней., студию +фанеру.
А в общих чертах все ясно- сезон провален, будет еще хуже...
parallels
parallels ответил mihaluch
   3 / 954
30 апреля в 03:15
Почему пишут что Рейнгольд игрок только московского "Спартака", он же ещё 5 лет за ярославский "Шинник" играл,и закончил играть в этой команде.
странно, что такой вопрос возник. а если у какого-нибудь эксперта 15 клубов в карьере - их все перечислять?
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
30 апреля в 03:10
Почему пишут что Рейнгольд игрок только московского "Спартака", он же ещё 5 лет за ярославский "Шинник" играл,и закончил играть в этой команде.
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
30 апреля в 03:04
вот и дождались главного болельщика ..Поздно дед отреагировал , пока обмозговал, пока за бутылем сбегал , но того стоит.. вот теперь можно идти отдыхать))
parallels
parallels
   3 / 954
30 апреля в 03:02

всем понятно, что это про спартак было сказано - но те всё равно годами продолжали снимать с пальм своих зулусов, глядя на успешных в этом плане коней. деньги потратили - а раздали зулусов практически даром. при тех же расходах зенит потом получил такие же и доходы с продаж. а в спартаке всё продолжают надеяться, что из 10 зулусов 8 точно заиграют, и потом их в европу, каждого по 30 лямов! наивные хряки) а теперь, когда, кажется, пришло осознание, что надо идти по пути зенита - облом: никто не поедет в клуб, который не выступает в еврокубках, заманить нормального игрока не получится. тем более, в спартак, о котором наслышаны в европе) каррера это понимал, просил луана, гарая - получил педрошу и петковича 😂 хряки сами себя закопали, нам на радость)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 02:58
Мне такой пищевик нравится:)
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 954
30 апреля в 02:44
главное что вся Россия и Финляндия восторге от такой игры, спартак продолжай позорится!))
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