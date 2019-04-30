Рейнгольд: «Больно смотреть на игру „Спартака“. Это пародия на футбол»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры московской команды в домашнем матче с «Рубином» (1:1).

«Спартак» наиграл на эту ничью, бардак продолжается. В игре не увидел ничего такого, чтобы можно было сказать, что футболисты сделали какие-то выводы. Я сидел с таким чувством, что команда пропустит, и так в итоге и получилось. У многих было видно желание, но ничего не получалось, огромные разрывы между линиями... ничья – справедливый результат. Могу отметить только Фернандо, и дело не в том, что он забил, бразилец просто сегодня был лучшим.

Надоело из раза в раз повторять одно и то же. В клубе необходимо делать полную перестройку. «Спартак» так играет, поскольку нет команды, коллективной игры нет, а у многих нет элементарного желания играть в футбол. Это касается как ветеранов команды, так и молодых игроков. За этот клуб нужно биться на поле, но мяч пропустили вообще без борьбы. Где были защитники, что творится с командой – непонятно.

В команде творится что-то непонятное, царит нервозная обстановка, поэтому и такая игра. И в такой атмосфере ни одна команда не будет показывать хороший футбол. Пускай руководство думает, что делать. А футболистам я хочу сказать следующее: потерпите оставшиеся 4 игры, а дальше решайте. Либо пересматривайте своё видение футбола, либо уходите. За «Спартак» нужно играть совсем по-другому.

Может, Федун пообещает какие-нибудь большие премиальные, бонусы, лишь бы в оставшихся матчах команда отстояла место в Лиге Европы. Но с такой игрой... сейчас команда полетит в Екатеринбург, и что она там будет ловить? Потому что у «Спартака» нет никаких сдвигов в лучшую сторону. И смотреть на игру «Спартака» мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол. Так за «Спартак» играть нельзя.