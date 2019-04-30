Рейнгольд: «Больно смотреть на игру „Спартака“. Это пародия на футбол»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры московской команды в домашнем матче с «Рубином» (1:1).
«Спартак» наиграл на эту ничью, бардак продолжается. В игре не увидел ничего такого, чтобы можно было сказать, что футболисты сделали какие-то выводы. Я сидел с таким чувством, что команда пропустит, и так в итоге и получилось. У многих было видно желание, но ничего не получалось, огромные разрывы между линиями... ничья – справедливый результат. Могу отметить только Фернандо, и дело не в том, что он забил, бразилец просто сегодня был лучшим.
Надоело из раза в раз повторять одно и то же. В клубе необходимо делать полную перестройку. «Спартак» так играет, поскольку нет команды, коллективной игры нет, а у многих нет элементарного желания играть в футбол. Это касается как ветеранов команды, так и молодых игроков. За этот клуб нужно биться на поле, но мяч пропустили вообще без борьбы. Где были защитники, что творится с командой – непонятно.
В команде творится что-то непонятное, царит нервозная обстановка, поэтому и такая игра. И в такой атмосфере ни одна команда не будет показывать хороший футбол. Пускай руководство думает, что делать. А футболистам я хочу сказать следующее: потерпите оставшиеся 4 игры, а дальше решайте. Либо пересматривайте своё видение футбола, либо уходите. За «Спартак» нужно играть совсем по-другому.
Может, Федун пообещает какие-нибудь большие премиальные, бонусы, лишь бы в оставшихся матчах команда отстояла место в Лиге Европы. Но с такой игрой... сейчас команда полетит в Екатеринбург, и что она там будет ловить? Потому что у «Спартака» нет никаких сдвигов в лучшую сторону. И смотреть на игру «Спартака» мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол. Так за «Спартак» играть нельзя.
...За спартак нужно играть совсем по-другому...
...Так за спартак играть нельзя...
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всё от гордыни. признайтесь, что вы середняки, и покайтесь!!!
...За спартак нужно играть совсем по-другому...
...Так за спартак играть нельзя...
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всё от гордыни. признайтесь, что вы середняки, и покайтесь!!!
Верно подмечено!
Не нужно выделять пару игр в сезоне с активной игрой и обилием атак. В целом — сплошной пассив и никчёмное исполнение с кучей косяков из-за низкого уровня игроков.
Верно подмечено!
Не нужно выделять пару игр в сезоне с активной игрой и обилием атак. В целом — сплошной пассив и никчёмное исполнение с кучей косяков из-за низкого уровня игроков.
Хотел Каррера навести порядок, ему не дали и вот вам результат!!!
Хотел Каррера навести порядок, ему не дали и вот вам результат!!!
А на кой спартаку Лига Европы? Чтобы по осени как обычно все слить?
Сначала ЛЕ в жертву чемпионату, потом кубок в жертву чемпионату, ну а потом как обычно сам чемпионат))))
А на кой спартаку Лига Европы? Чтобы по осени как обычно все слить?
Сначала ЛЕ в жертву чемпионату, потом кубок в жертву чемпионату, ну а потом как обычно сам чемпионат))))
Повару в этом смысле тяжелее всех. Нужно слова в рифму подобрать, мотив позаунывней., студию +фанеру.
А в общих чертах все ясно- сезон провален, будет еще хуже...
Повару в этом смысле тяжелее всех. Нужно слова в рифму подобрать, мотив позаунывней., студию +фанеру.
А в общих чертах все ясно- сезон провален, будет еще хуже...
всем понятно, что это про спартак было сказано - но те всё равно годами продолжали снимать с пальм своих зулусов, глядя на успешных в этом плане коней. деньги потратили - а раздали зулусов практически даром. при тех же расходах зенит потом получил такие же и доходы с продаж. а в спартаке всё продолжают надеяться, что из 10 зулусов 8 точно заиграют, и потом их в европу, каждого по 30 лямов! наивные хряки) а теперь, когда, кажется, пришло осознание, что надо идти по пути зенита - облом: никто не поедет в клуб, который не выступает в еврокубках, заманить нормального игрока не получится. тем более, в спартак, о котором наслышаны в европе) каррера это понимал, просил луана, гарая - получил педрошу и петковича 😂 хряки сами себя закопали, нам на радость)
всем понятно, что это про спартак было сказано - но те всё равно годами продолжали снимать с пальм своих зулусов, глядя на успешных в этом плане коней. деньги потратили - а раздали зулусов практически даром. при тех же расходах зенит потом получил такие же и доходы с продаж. а в спартаке всё продолжают надеяться, что из 10 зулусов 8 точно заиграют, и потом их в европу, каждого по 30 лямов! наивные хряки) а теперь, когда, кажется, пришло осознание, что надо идти по пути зенита - облом: никто не поедет в клуб, который не выступает в еврокубках, заманить нормального игрока не получится. тем более, в спартак, о котором наслышаны в европе) каррера это понимал, просил луана, гарая - получил педрошу и петковича 😂 хряки сами себя закопали, нам на радость)