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Ан. Миранчук: «Головин принял верное решение. Я тоже уехал бы в Европу»

30 апреля 2019, 02:19

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в эфире «Россия 24» заявил о своей готовности продолжить карьеру в европейском чемпионате и поделился мнением о партнёре по сборной России Александре Головине, который прошлым летом перебрался в «Монако».

Смотрел последний матч «Монако» с ПСЖ. Головин забил. Считаю, что уехать в Европу было правильным для него решением, так как он сейчас выделяется на фоне остальных игроков своей команды. Он выглядит лучше своих партнёров. Это правильное решение.

Посмотрите на всех других россиян, играющих в Европе. Поэтому если будет предложение, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
30 апреля в 07:23
Европа в Миранчуках остро не нуждается.
ДСА
ДСА
   131 / 954
30 апреля в 06:03
Только клуб выбрал- уже не гранд европейский.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   182 / 954
30 апреля в 04:17
Согласен с высказыванием Миранчука
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 02:25
Дерзай, все лучше, чем в продажной лиге мяч пинать!
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