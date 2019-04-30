Ан. Миранчук: «Головин принял верное решение. Я тоже уехал бы в Европу»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в эфире «Россия 24» заявил о своей готовности продолжить карьеру в европейском чемпионате и поделился мнением о партнёре по сборной России Александре Головине, который прошлым летом перебрался в «Монако».

Смотрел последний матч «Монако» с ПСЖ . Головин забил. Считаю, что уехать в Европу было правильным для него решением, так как он сейчас выделяется на фоне остальных игроков своей команды. Он выглядит лучше своих партнёров. Это правильное решение.

Посмотрите на всех других россиян, играющих в Европе. Поэтому если будет предложение, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня.