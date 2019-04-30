Балай: «Постараемся добиться победы над „Зенитом“»

Нападающий «Ахмата» Беким Балай поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Зенитом» в рамках 27-го тура РПЛ .

«Зенит» – отличная команда, но мы играем дома и постараемся добиться победы. Уверен, матч будет интересным. Да, в этом сезоне мы берём не так много очков в домашних встречах с лидерами, но показываем неплохое качество футбола в этих матчах. Наша команда борется за попадание в Лигу Европы, и мы постараемся набрать максимум очков в оставшихся турах.