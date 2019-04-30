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Балай: «Постараемся добиться победы над „Зенитом“»

30 апреля 2019, 01:55
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Нападающий «Ахмата» Беким Балай поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Зенитом» в рамках 27-го тура РПЛ.

«Зенит» – отличная команда, но мы играем дома и постараемся добиться победы. Уверен, матч будет интересным. Да, в этом сезоне мы берём не так много очков в домашних встречах с лидерами, но показываем неплохое качество футбола в этих матчах. Наша команда борется за попадание в Лигу Европы, и мы постараемся набрать максимум очков в оставшихся турах.

В минувшем туре чемпионата России «Ахмат» сыграл вничью с «Динамо», а «Зенит» победил «Крылья Советов».

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Все комментарии
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   215 / 954
30 апреля в 13:14
ага, постараетесь
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   182 / 954
30 апреля в 11:33
Я уверен в победе Зенита
PITER_1
PITER_1 ответил Wolf77785
   219 / 954
30 апреля в 10:26
вы бы лучше с паровозом бились, а не сливали игру
с теми кто засылает не бьются, вот и быки выпендрелись, а уже пора на 4 место, место в ЛЧ приобретено гинеркупом
PITER_1
PITER_1
   219 / 954
30 апреля в 10:23
Тум бала, тум бала, тум балалайка,
Тум бала, тум бала, тум балала.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   237 / 954
30 апреля в 02:51
Мы Зенит и нам это нравится!
parallels
parallels
   3 / 954
30 апреля в 02:50
может, мы в очередной раз проиграли бы в грозном, очень неудобный соперник в последние годы - но не в этот раз. дзюба почувствовал запах золота, которое в теории можно добыть через 90 минут) половина команды не знает, что такое чемпионство. у азмуна ни одного трофея, даже кубка соли за душой нет. про мотивацию заболотного вообще молчу 😅 . но вас порвут)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   105 / 954
30 апреля в 02:41
наивный албанский человек)
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
30 апреля в 02:31
вы бы лучше с паровозом бились, а не сливали игру
cska plus
cska plus
   18 / 954
30 апреля в 02:01
Интересно однако.
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