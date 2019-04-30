Червиченко: «„Спартак“ выступит в еврокубках убедительнее, чем „Арсенал“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча «красно-белых» против «Рубина» (1:1) в 26-м туре РПЛ и выразил надежду, что по итогам сезона в Лигу Европы попадёт московский клуб, а не тульский «Арсенал».

Средняя игра, не особо интересно. С игрой «Краснодар» – ЦСКА не сравнить. Было ощущение, что после 60-й минуты «Спартак» не сможет удержать победу, потому что они явно хотели сохранить этот минимальный счёт. Ну, и как это часто бывает в футболе, получили, всё по делу. Ожидаемо, что «Спартак» уже никаких чудес на финише сезона не сможет сделать, всё предсказуемо.

Что касается «Рубина», то команда была неплоха, мяч сильно не выбивали. Нормальная команда, игроки открывались, ловили соперника на контратаках, а во второй половине второго тайма, наверное, больше атаковали. Я думаю, казанцы ещё в процессе становления, новая команда и много новых игроков.

«Спартак» же разобранный и ничего интересного не показывает, может, пятое место зацепит, хотелось бы этого, потому что москвичи в еврокубках будут убедительнее, чем «Арсенал». А с другой стороны, неплохо другим командам попробовать себя в еврокубках. Не знаю, всё может быть, но объективно будет нелегко.

Лига чемпионов? Какая Лига чемпионов? Там Лига Европы под вопросом.