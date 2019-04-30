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Червиченко: «„Спартак“ выступит в еврокубках убедительнее, чем „Арсенал“»

30 апреля 2019, 02:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча «красно-белых» против «Рубина» (1:1) в 26-м туре РПЛ и выразил надежду, что по итогам сезона в Лигу Европы попадёт московский клуб, а не тульский «Арсенал».

Средняя игра, не особо интересно. С игрой «Краснодар» – ЦСКА не сравнить. Было ощущение, что после 60-й минуты «Спартак» не сможет удержать победу, потому что они явно хотели сохранить этот минимальный счёт. Ну, и как это часто бывает в футболе, получили, всё по делу. Ожидаемо, что «Спартак» уже никаких чудес на финише сезона не сможет сделать, всё предсказуемо.

Что касается «Рубина», то команда была неплоха, мяч сильно не выбивали. Нормальная команда, игроки открывались, ловили соперника на контратаках, а во второй половине второго тайма, наверное, больше атаковали. Я думаю, казанцы ещё в процессе становления, новая команда и много новых игроков. 

«Спартак» же разобранный и ничего интересного не показывает, может, пятое место зацепит, хотелось бы этого, потому что москвичи в еврокубках будут убедительнее, чем «Арсенал». А с другой стороны, неплохо другим командам попробовать себя в еврокубках. Не знаю, всё может быть, но объективно будет нелегко.

Лига чемпионов? Какая Лига чемпионов? Там Лига Европы под вопросом.

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igkorol123
igkorol123 ответил djemStar
01 мая в 06:47
ты хотел сказать очко?
Можно и так сказать.))
mikysss
mikysss ответил Красно Синий воин
30 апреля в 23:36
Червиченко, хуже спартака выступить невозможно. спартак сезон 2018/19 занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
напомни ка какое место заняла конюшня в лЧ и теперь вспоминает свои хваленые победы на вторым составом Реала?
djemStar
djemStar ответил mikysss
30 апреля в 18:14
ваши убедительные победы над реалом который вторым составом играл чтоб не напрягаться, ооочень убедительны - толку нет, 4-е место в группе ну а про рекорды игоряна я промолчу
второй состав это кто? модрич? кроос? марсело? асенсио? иско? бензема? куртуа?
ничего такой второй состав. а кто же тогда первый?

и даже если верить твоей чуши - у нас хоть такие победы есть и 7 очков в группе ЛЧ.
а какие опровдашки ты выдашь за ваше место в ле? то, что за рапид играл замаскированный месси? самому то не смешно? игорян хоть раз пропускал 7 мячей за 1 матч?
лол
djemStar
djemStar ответил igkorol123
30 апреля в 18:09
Это точно. На сегодня они только очки в Европе раздавать способны убедительнее остальных .)))
ты хотел сказать очко?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
30 апреля в 13:30
Червиченко, хуже спартака выступить невозможно.

спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
igkorol123
igkorol123 ответил Роман Романов
30 апреля в 12:38
Кто угодно, только не Спартак
Это точно. На сегодня они только очки в Европе раздавать способны убедительнее остальных .)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Роман Романов
30 апреля в 11:17
Кто угодно, только не Спартак
А зачем ? ))
МапС
МапС
30 апреля в 09:28
Знатно подъе... в смысле подколол :)
Lu4nik
Lu4nik
30 апреля в 09:08
ни шутя! что это с вами, товарищ?
Удивлен...
ДСА
ДСА
30 апреля в 08:07
Выбор не богат, но у Спартака рейтинг выше.
Роман Романов
Роман Романов
30 апреля в 08:01
Кто угодно, только не Спартак
mikysss
mikysss ответил ЦCКА навсегда
30 апреля в 07:30
С ПАОКами, АЕКами, Рапидами, Санкт-Галленами, пищевик всегда убедителен :)
ваши убедительные победы над реалом который вторым составом играл чтоб не напрягаться, ооочень убедительны - толку нет, 4-е место в группе ну а про рекорды игоряна я промолчу
Klаsse
Klаsse
30 апреля в 05:11
б...;*;дь пять заголовков подряд и один глумнее другого...

конононононов, пора тебе, это уже не смешно.
mihaluch
mihaluch
30 апреля в 04:42
Вот кого больше всего не хочется видеть в еврокубках ,так это "Спартак".
Озеров
Озеров
30 апреля в 02:34
А мне больше понравились отпльзениные армейцы
амурец
амурец
30 апреля в 02:22
видели уже
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
30 апреля в 02:13
С ПАОКами, АЕКами, Рапидами, Санкт-Галленами, пищевик всегда убедителен :)
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