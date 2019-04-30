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Ханни: «Все игроки „Спартака“ поддерживают Кононова»

30 апреля 2019, 01:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни подвёл итоги матча с «Рубином» в 26-м туре РПЛ (1:1) и ответил на вопрос о том, как команда поддерживает главного тренера Олега Кононова в непростой ситуации.

Мы не смогли победить и разочарованы. Мы должны были попытаться забить второй гол, но, к сожалению, не смогли сделать этого во втором тайме. Думаю, мы сделали всё возможное, бились вместе, но нам не хватило удачи в завершении атак.

Я даже не знал, что мы часто пропускаем в последние 15 минут. Если говорить о сегодняшнем матче, мы играли дома и пытались забить второй гол, который завершил бы игру. Это было важно, в таких матчах, когда ведёшь со счётом 1:0, ты можешь пропустить в любой момент.

Олег Кононов – наш тренер, он часть команды и клуба. Думаю, это тяжело не только для него, но и для всех. Мы недовольны собой, когда не побеждаем. Все игроки поддерживают его. Чтобы побеждать, нам нужны все, нам нужна поддержка каждого.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   202 / 954
30 апреля в 11:15
Все игроки хотят в ФНЛ поиграть ? Ну-ну ! Поддерживайте и дальше !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
30 апреля в 10:57
Ханни:"Нам бы удержаться на пятом месте."
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
30 апреля в 06:47
А мы то его как поддерживаем? )) Такой Тарасятник нам нравится ))
Озеров
Озеров
   91 / 954
30 апреля в 02:30
цска везде

Вот на самом деле

С тобой футбольные судьи в детстве

Точно ничего не сделали?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   6 / 954
30 апреля в 01:57
25% из четырёх фанатов спартака его тоже поддерживают :)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
30 апреля в 01:53
Лампочкин лучше его поддерживает, только часто свистеть не может на матчах пищевика!
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