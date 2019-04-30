Ханни: «Все игроки „Спартака“ поддерживают Кононова»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни подвёл итоги матча с «Рубином» в 26-м туре РПЛ (1:1) и ответил на вопрос о том, как команда поддерживает главного тренера Олега Кононова в непростой ситуации.

Мы не смогли победить и разочарованы. Мы должны были попытаться забить второй гол, но, к сожалению, не смогли сделать этого во втором тайме. Думаю, мы сделали всё возможное, бились вместе, но нам не хватило удачи в завершении атак.

Я даже не знал, что мы часто пропускаем в последние 15 минут. Если говорить о сегодняшнем матче, мы играли дома и пытались забить второй гол, который завершил бы игру. Это было важно, в таких матчах, когда ведёшь со счётом 1:0, ты можешь пропустить в любой момент.

Олег Кононов – наш тренер, он часть команды и клуба. Думаю, это тяжело не только для него, но и для всех. Мы недовольны собой, когда не побеждаем. Все игроки поддерживают его. Чтобы побеждать, нам нужны все, нам нужна поддержка каждого.