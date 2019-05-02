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Месси: «У Дембеле был стопроцентный момент»

вчера, 03:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал эпизод в концовке встречи. Вингер «сине-гранатовых» Усман Дембеле после передачи Месси не смог реализовать выход два в одного.

Момент Дембеле в самом конце матча был стопроцентным. Было бы лучше отправиться на «Энфилд» с форой в четыре мяча, но это всё равно потрясающий результат.

Мы втянулись в высокий темп игры «Ливерпуля». В этом стиле довольно большой упор делается на физику. Мы не привыкли не иметь контроля над мячом, поэтому нам пришлось отдать чуть больше сил, чем обычно. Но мы должны были сделать всё возможное.

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Барсамания1988
Барсамания1988
   373 / 954
вчера в 23:54
ДНОмбеле.
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
вчера в 13:12
Думбель
Johnes
Johnes
вчера в 12:31
Очень разочаровывает игра коутиньо. Вальверде умница убрал его очень вовремя и выпустил Семеду, переместив на позицию напа Роберто. Очевидно, что коут протянет недолго в команде, нужно продавать, тем более, что прогресса заметно нет и не будет.
Johnes
Johnes
вчера в 12:23
Игроки, чья стоимость составляет свыше 100 млн. оеро, обязаны как минимум забивать с таких-то положений. Однако черныш дембеле этого не смог сделать. Месси, закрыв лицо руками, очевидно выплеснул кучу негативных выражений в адрес этого парня, пожалев, что не сам решил эпизод, а отдал передачу. Счет 4:0 на сто процентов бы гарантировал финал, а так... можно вспомнить прошлогодние игры с ромой, когда пропущенный гол на камп ноу очень дорого обошелся команде.
This is BarCa
This is BarCa
   827 / 954
вчера в 12:08
Вообще то Пике помешал...
Ismadiyar
Ismadiyar
   284 / 954
вчера в 12:02
по мне Дембеле надо больше давать играть все таки, он просто не вошел в игру, хотя конечно да он должен был хоронить Ливерпуль (надеюсь ему в ответке не придется напоминать про этот гол) пусть потренируется на Сельте
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   72 / 954
вчера в 11:29
Да уж, такие моментищи надо использовать!
ESPANOL
ESPANOL
   319 / 954
вчера в 10:53
Дембеле запорол два момента, а последний момент равнозначен преступлению или саботажу. Аккуратно, тихо так, чтобы, не дай Бог, мяч полетел в сторону от вратаря, отдал мяч киперу соперника. Сидел на лавке, пусть еще посидит.
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 10:51
Дембеле настоящий 56е
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
вчера в 10:06
Лео знает о футболе очень многое ,и правильно трактует статистику ,а я лишь отмечу тот факт ,что с мячем куда проще играть чем без мяча ,без мяча нужно быть сверх сильным и выносливым
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest
   366 / 954
вчера в 08:56
Там были все 200%, просто моментищщщщще.
Ливерные оценили, что их пожалели.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
вчера в 06:48
Да дембеле в том моменте ужасно промазал. Но да ладно
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   249 / 954
вчера в 03:29
Не его день был
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