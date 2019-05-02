Месси: «У Дембеле был стопроцентный момент»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал эпизод в концовке встречи. Вингер «сине-гранатовых» Усман Дембеле после передачи Месси не смог реализовать выход два в одного.

Момент Дембеле в самом конце матча был стопроцентным. Было бы лучше отправиться на «Энфилд» с форой в четыре мяча, но это всё равно потрясающий результат.

Мы втянулись в высокий темп игры «Ливерпуля». В этом стиле довольно большой упор делается на физику. Мы не привыкли не иметь контроля над мячом, поэтому нам пришлось отдать чуть больше сил, чем обычно. Но мы должны были сделать всё возможное.