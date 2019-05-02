Лала может перейти в «Манчестер Сити»

Защитник «Страсбура» Кенни Лала летом может сменить клуб.
К 27-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» находятся в поиске сменщика для Кайла Уокера.
В этом сезоне француз провел 30 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.
Шикарное чтение игры в атаке для фулбека, прокаченный первый пас, шикарный пейс, исполняет штрафные + угловые + пенки, обе ноги рабочие, может сыграть еще на 3 позициях.
Если заиграет, то спокойно вытеснит Уокера из старта, но я бы ему отдал левый фланг обороны (проблемная позиция).
Отличный игрок за адекватную сумму. Берем!
https://www.youtube.com/watch?v=hRrzmxAdJ2Y
Шикарное чтение игры в атаке для фулбека, прокаченный первый пас, шикарный пейс, исполняет штрафные + угловые + пенки, обе ноги рабочие, может сыграть еще на 3 позициях.
Если заиграет, то спокойно вытеснит Уокера из старта, но я бы ему отдал левый фланг обороны (проблемная позиция).
Отличный игрок за адекватную сумму. Берем!