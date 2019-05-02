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Лала может перейти в «Манчестер Сити»

вчера, 14:49

Защитник «Страсбура» Кенни Лала летом может сменить клуб.

К 27-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» находятся в поиске сменщика для Кайла Уокера.

В этом сезоне француз провел 30 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

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Все комментарии
allemz
allemz ответил RMUKMU
   39 / 954
вчера в 19:18
А откуда информация, что сумма будет адекватной? Страсбур устанавливает цену, а не Transfermarkt.
Возраст + не является звездой Лиги 1.
Горожане
Горожане ответил allemz
   722 / 954
вчера в 18:35
Добротный правый защ. Шикарное чтение игры в атаке для фулбека, прокаченный первый пас, шикарный пейс, исполняет штрафные + угловые + пенки, обе ноги рабочие, может сыграть еще на 3 позициях. Если заиграет, то спокойно вытеснит Уокера из старта, но я бы ему отдал левый фланг обороны (проблемная позиция). Отличный игрок за адекватную сумму. Берем! https://www.youtube.com/watch?v=hRrzmxAdJ2Y
Если добротный, значит надо брать!
RMUKMU
RMUKMU ответил allemz
   108 / 954
вчера в 18:19
Добротный правый защ. Шикарное чтение игры в атаке для фулбека, прокаченный первый пас, шикарный пейс, исполняет штрафные + угловые + пенки, обе ноги рабочие, может сыграть еще на 3 позициях. Если заиграет, то спокойно вытеснит Уокера из старта, но я бы ему отдал левый фланг обороны (проблемная позиция). Отличный игрок за адекватную сумму. Берем! https://www.youtube.com/watch?v=hRrzmxAdJ2Y
А откуда информация, что сумма будет адекватной? Страсбур устанавливает цену, а не Transfermarkt.
Igo0rek
Igo0rek ответил Кейптаунский Аякс
   135 / 954
вчера в 16:38
Самое оно для голубых МИНЬ - КУНИ - 25ов. Аха-ха.)
Без году неделю здесь, а уже дерзишь
allemz
allemz
   39 / 954
вчера в 15:25
Добротный правый защ.
Шикарное чтение игры в атаке для фулбека, прокаченный первый пас, шикарный пейс, исполняет штрафные + угловые + пенки, обе ноги рабочие, может сыграть еще на 3 позициях.
Если заиграет, то спокойно вытеснит Уокера из старта, но я бы ему отдал левый фланг обороны (проблемная позиция).
Отличный игрок за адекватную сумму. Берем!
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс
   46 / 954
вчера в 15:06
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