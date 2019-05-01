«Реал» достиг договоренности с Эриксеном

01 мая 2019, 15:10

Согласно информации испанской прессы, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Реал».

Сообщается, что «сливочные» получили от датского хавбека согласие и пообещали ему более высокую зарплату, чем в лондонском клубе.

В ближайшее время «Реал» проведет переговоры с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить детали трансфера.

На Эриксена также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».