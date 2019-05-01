«Реал» достиг договоренности с Эриксеном

Согласно информации испанской прессы, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Реал».
Сообщается, что «сливочные» получили от датского хавбека согласие и пообещали ему более высокую зарплату, чем в лондонском клубе.
В ближайшее время «Реал» проведет переговоры с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить детали трансфера.
На Эриксена также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
А пока ...если скучковать всех с кем Реал достиг договорённости и не купил - выйдет толпа человек на 70...80....
А пока ...если скучковать всех с кем Реал достиг договорённости и не купил - выйдет толпа человек на 70...80....
Очень напоминает Крооса
Очень напоминает Крооса
Аха-ха)
Аха-ха)