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«Реал» достиг договоренности с Эриксеном

01 мая 2019, 15:10

Согласно информации испанской прессы, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Реал».

Сообщается, что «сливочные» получили от датского хавбека согласие и пообещали ему более высокую зарплату, чем в лондонском клубе.

В ближайшее время «Реал» проведет переговоры с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить детали трансфера.

На Эриксена также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   181 / 954
вчера в 19:35
    RMUKMU
    RMUKMU ответил allemz III
       108 / 954
    вчера в 15:01
    Усиление для Реала. Вместе с Кроосом составят отличную связку в центре поля.
    Скорее на замену Кроосу. Удивлюсь, если немца оставят в Реале после такого сезона. Вернее удивлюсь если Реал и Кроос не расстанутся по обоюдному согласию.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 954
    01 мая в 20:56
    Лето покажет.......
    А пока ...если скучковать всех с кем Реал достиг договорённости и не купил - выйдет толпа человек на 70...80....
    Bayern Best
    Bayern Best
       190 / 954
    01 мая в 20:21
    Это тот кто даже вчера,подачу не смог сделать. Зидан походу самоубийца и мне это нравиццо.
    Sergey Z
    Sergey Z
       137 / 954
    01 мая в 19:36
    Удачи Эриксену!!!
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       87 / 954
    01 мая в 19:33
    да лучше уж он чем Погба
    Букмекер920
    Букмекер920
    01 мая в 19:20
    Лучше он, чем обезьянка крашеная.
    beefs
    beefs
       196 / 954
    01 мая в 19:04
    Ну наконец...
    RedRedTeam
    RedRedTeam ответил marvel777
       315 / 954
    01 мая в 19:03
    Сейчас он не звезда? Да и не заметил чтобы Зидан из кого- то звезду сделал
    А кто из чакира и кашшая звезду сделал?
    RedRedTeam
    RedRedTeam
       315 / 954
    01 мая в 19:01
    Этот кУлуб как деревенская девушка как увидит парня симпатичного замуж хочеть за него, хочет сразу за всех замуж выйти.
    marvel777
    marvel777 ответил kolpankolpan
       267 / 954
    01 мая в 18:59
    Сейчас он не звезда? Да и не заметил чтобы Зидан из кого- то звезду сделал
    bublikyo
    bublikyo ответил Мароканский передвижной дельфинарий
       531 / 954
    01 мая в 18:56
    А что, им Барселона интересовалась?
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       456 / 954
    01 мая в 18:53
    Когда Эриксен будет играть у Зидана это будет звезда.
    alexov222
    alexov222
       126 / 954
    01 мая в 17:53
    Если Эриксен будет там играть так же,как последние полгода в ТТХ,они десять раз пожалеют об этой покупке)
    spartach091
    spartach091
       218 / 954
    01 мая в 17:51
    Ван ден Бека бы заполучить

    Очень напоминает Крооса
    allemz III
    allemz III
       185 / 954
    01 мая в 17:24
    Усиление для Реала. Вместе с Кроосом составят отличную связку в центре поля.
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       98 / 954
    01 мая в 17:18
    Из клуба полуфиналиста ЛЧ в помойку ???? странный будет трансфер
    Козинак
    Козинак
       446 / 954
    01 мая в 17:04
    Ахах. Вторая Бейли
    KIENDGIN 1
    KIENDGIN 1 ответил juvenale
       259 / 954
    01 мая в 17:01
    нормальный вариант
    конец его карьере о сливочная ты наша..


    Аха-ха)
    NbKA555
    NbKA555
       50 / 954
    01 мая в 16:57
    Замена Кроосу или Модричу?Но явно усиление!
    juvenale
    juvenale
       38 / 954
    01 мая в 16:52
    нормальный вариант
    Kresi frok
    Kresi frok
       112 / 954
    01 мая в 16:40
    Был пацан, и нет пацана...
    Romeo 777
    Romeo 777
       194 / 954
    01 мая в 15:54
    В Тоттенхэме он вообще копеечную ЗП получает, для игрока своего уровня (75 тысяч).
    kotmyshka
    kotmyshka
       122 / 954
    01 мая в 15:40
    Деньги...
    NOVA
    NOVA
       170 / 954
    01 мая в 15:29
    ну вот лучше уже эриксена чем погба я думаю!!
    Заратустра
    Заратустра ответил dimagas1
       54 / 954
    01 мая в 15:29
    Кейн уйдёт. Сон останется.
    dimagas1
    dimagas1 ответил Заратустра
       299 / 954
    01 мая в 15:27
    Начинают разорять курятник. Этим летом от него ничего не останется. Лидеры уйдут вместе с тренером.
    По моему тока Эриксен ,может еще Алдервейрелд.Кейн,Алли и Сон,Лорис и Вертонген наверно останутся.
    Заратустра
    Заратустра
       54 / 954
    01 мая в 15:22
    Начинают разорять курятник. Этим летом от него ничего не останется. Лидеры уйдут вместе с тренером.
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