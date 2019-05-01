Кукурелья может вернуться в «Барселону»

Руководство «Барселоны» летом планирует вернуть защитника Марка Кукурелью. Футболист выступает за «Эйбар» на правах аренды, но у клуба есть опция выкупа.
Впрочем, по договору (если «Эйбар» оформит контракт Кукурельи) каталонцы смогут выкупить игрока обратно за четыре миллиона евро.
В текущем сезоне 20-летний испанец провел 28 матчей в Примере и отдал 2 голевые передачи.
Кукуян продолжает выступать за Спартак
Кукуян продолжает выступать за Спартак
Кстати , по моему как раз эти 2 голевые передачи были в матче с середняком реалкой
Кстати , по моему как раз эти 2 голевые передачи были в матче с середняком реалкой