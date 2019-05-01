Кукурелья может вернуться в «Барселону»

01 мая 2019, 18:41

Руководство «Барселоны» летом планирует вернуть защитника Марка Кукурелью. Футболист выступает за «Эйбар» на правах аренды, но у клуба есть опция выкупа.

Впрочем, по договору (если «Эйбар» оформит контракт Кукурельи) каталонцы смогут выкупить игрока обратно за четыре миллиона евро.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 28 матчей в Примере и отдал 2 голевые передачи.