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Кукурелья может вернуться в «Барселону»

01 мая 2019, 18:41

Руководство «Барселоны» летом планирует вернуть защитника Марка Кукурелью. Футболист выступает за «Эйбар» на правах аренды, но у клуба есть опция выкупа.

Впрочем, по договору (если «Эйбар» оформит контракт Кукурельи) каталонцы смогут выкупить игрока обратно за четыре миллиона евро.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 28 матчей в Примере и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
   914 / 954
01 мая в 22:36
    Soccer2016
    Soccer2016
       257 / 954
    01 мая в 21:22
    Кукурелью, сразу подумал Неймар, он один такой петушок😂
    saha100
    saha100
       133 / 954
    01 мая в 21:17
      Шишанутый
      Шишанутый
         7 / 954
      01 мая в 20:19
      С такой фамилией ему только в Барсе и играть! И пусть еще вернут Педро.
      Zenit_84
      Zenit_84
         85 / 954
      01 мая в 20:16
      Кукурельи не хватало еще
      311
      311
         53 / 954
      01 мая в 20:06
      Кукурелья: "Ку-ку ёпта!")
      КЭТиК
      КЭТиК
         206 / 954
      01 мая в 19:42
      И сразу Эйбар стал смотреться очень неплохо.
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         71 / 954
      01 мая в 19:22
      С таким фамилием ему надо в Ювентус или в курятник,будет там кукарекать,кукарекеля ахахахаха
      cevin cigan
      cevin cigan
         376 / 954
      01 мая в 19:11
      Подходящая фамилия для барсуков!
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         89 / 954
      01 мая в 19:06
      Кукурелья возвращается в Барселону
      Кукуян продолжает выступать за Спартак
      Брулин
      Брулин
         29 / 954
      01 мая в 19:05
      Нормальный тип. Даже успел поунижать Риал в составе Эйбара. Да, у него это в крови)
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
         41 / 954
      01 мая в 18:51
      Хороший игрок, пусть лучше остаётся в Эйбаре
      Кстати , по моему как раз эти 2 голевые передачи были в матче с середняком реалкой
      dimagas1
      dimagas1
         299 / 954
      01 мая в 18:44
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