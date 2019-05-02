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«Реал» готов через год бесплатно подписать Эриксена

вчера, 07:51

Возможный трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Реал» может быть отложен на следующий год, информирует источник.

«Реал» готовит несколько серьёзных приобретений этим летом, и трансферного бюджета клуба может не хватить, чтобы усилить все необходимые позиции.

Контракт датского хавбека со «шпорами» истекает через год. В случае неудачных переговоров с лондонским клубом «Реал» готов подождать один сезон и приобрести Эриксена бесплатно.

Ранее сообщалось о том, что «сливочные» достигли договорённости с 27-летним датчанином.

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Все комментарии
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   246 / 954
сегодня в 02:00
а не слишком жирно будет? :D
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил alexov222
   523 / 954
вчера в 18:45
Тут не дело в физике а самом понимание футбола . Ливер вчера разгромно проиграл , но мысли в атаке у него куда больше было . За их игроков можно доплачивать и переплачивать . Игроки ТТХ же играли же как будто команда из Чемпионшип , ни техники ни какой мысли , ни комбинаций , только и умели , пройти по флангу и навесить ,а вся опасность была с стандартов .
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 954
вчера в 15:23
Бесплатно можно ) кинуть подъемные лямов 10 и все дела. Через год подменит Модрича ) Если потянет конечно
alexov222
alexov222 ответил Рауль и Зидан
   126 / 954
вчера в 14:15
Да и не разделывали они Реал по хлеще . Реал хоть моменты создавал . Понятное дело наша команда играет без мотивации , и они даже не бегают а ходят пешком , но и то они выглядели лучше в атаке . Я же не могу найти опровданте такое бездарной игры , игроков ТТХ , только лишь одно , они все в 10 раз переоцененены . Как собственно и весь АПЛ . На фоне других команд АПЛ , вы выглядите атакующей командой , но на фоне Аякса и команд подобные ему , вы выглядите как Бернли , кроме как пройти по флангу и навесить , ваши игроки ничего не могли
Я матч не смотрел,исходил только из счета,так что верю тебе про Реал. Но и в нашем матче второй тайм был совсем не однозначен,а исходя из уполовиненого состава и трех ситей за неделю,ничего удивительного,что Аякс с предоставленым им отдыхом выглядел намного свежей. Команда дружная,бегущая,но мощь как-то не наблюдается. Даже при том,что все лидеры ТТХ не в форме,а Трипьер потерял мяч 28 раз за игру,Аякс не смог разгромить хромой на данный момент Ттх
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил alexov222
   523 / 954
вчера в 13:08
Да и не разделывали они Реал по хлеще . Реал хоть моменты создавал . Понятное дело наша команда играет без мотивации , и они даже не бегают а ходят пешком , но и то они выглядели лучше в атаке . Я же не могу найти опровданте такое бездарной игры , игроков ТТХ , только лишь одно , они все в 10 раз переоцененены . Как собственно и весь АПЛ . На фоне других команд АПЛ , вы выглядите атакующей командой , но на фоне Аякса и команд подобные ему , вы выглядите как Бернли , кроме как пройти по флангу и навесить , ваши игроки ничего не могли
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил alexov222
   523 / 954
вчера в 13:03
Да будь я наместн Переса конечно же обратил внимание на Аякс , но я не президент . Президент Реала же , далёк от футбола , и год за годом совершает глупые трансферы , и вообще видет ужасную политику клуба . Какие ещё 130 Лямов за Эрексона? Если его мордой об газон возили парни которые стоя 1-2 Лямов ? Вообще весь Аякс за 50 Лямов был собран , и ты видел как ваши игроки на из фоне выглядели ? Деревяшки это ещё мягко сказано
alexov222
alexov222 ответил Рауль и Зидан
   126 / 954
вчера в 12:31
Это относится к отношениям с нормальными руководителями , а не с вашим Леви или как его зовут . 200 миллионов просит за игрока у которого контракт через год заканчивается . А по сути , все ваши звезды нифига не стоят , на фоне пацанов из Аякса , ваши якобы звезды Али , Эрексон и т д Выглядят откровенно бревнами , которые вообще футбол не понимают . Как дурачин возили , стеночками , комбинациями . Али с Эрексоном только и успевали глазами хлопать
Ты тоже из тех ,кому лишь бы ляпнуть? Эриксен продается за 130 миллионов. Если так плох,как ты написал,не берите. А он плох)обратите свое внимание на Аякс,они Реал разделывали почище ТТХ)
DXTK
DXTK
   141 / 954
вчера в 11:54
У Реал может не хватить денег на игроков, но на судей им хватит всегда. 12 игрок значительно подорожал, ведь теперь еще вар у него.
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
вчера в 10:05
за бесплатно все готовы...
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
вчера в 10:03
удачи
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил alexov222
   523 / 954
вчера в 09:56
Хотели бы купить-купили бы. А так,это всего лишь движения писак
Это относится к отношениям с нормальными руководителями , а не с вашим Леви или как его зовут . 200 миллионов просит за игрока у которого контракт через год заканчивается . А по сути , все ваши звезды нифига не стоят , на фоне пацанов из Аякса , ваши якобы звезды Али , Эрексон и т д Выглядят откровенно бревнами , которые вообще футбол не понимают . Как дурачин возили , стеночками , комбинациями . Али с Эрексоном только и успевали глазами хлопать
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
вчера в 08:51
Когда подпишет , тогда и разговор. А так это похоже на КРЯ .
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
вчера в 08:33
Эриксен при этом получит гораздо более выгодный контракт.
Kresi frok
Kresi frok
   112 / 954
вчера в 08:32
Аха, маргариновый праэкт перешёл на вторсырье.
alexov222
alexov222
   126 / 954
вчера в 08:20
Хотели бы купить-купили бы. А так,это всего лишь движения писак
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