«Реал» готов через год бесплатно подписать Эриксена

вчера, 07:51

Возможный трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Реал» может быть отложен на следующий год, информирует источник.

«Реал» готовит несколько серьёзных приобретений этим летом, и трансферного бюджета клуба может не хватить, чтобы усилить все необходимые позиции.

Контракт датского хавбека со «шпорами» истекает через год. В случае неудачных переговоров с лондонским клубом «Реал» готов подождать один сезон и приобрести Эриксена бесплатно.

Ранее сообщалось о том, что «сливочные» достигли договорённости с 27-летним датчанином.