Лингард: «Хочу, чтобы Роналду вернулся в „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард хочет, чтобы нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в стан «красных дьяволов».

Я бы хотел, чтобы «Юнайтед» подписал Роналду. В течение последнего десятилетия он удерживал статус одного из лучших игроков мира.

Он играл здесь раньше, и для него по-прежнему остается место. Он просто невероятно выглядел в составе «Манчестер Юнайтед», и лично я очень хотел бы поиграть с ним в одной команде.