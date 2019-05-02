ГлавнаяНовости

Лингард: «Хочу, чтобы Роналду вернулся в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 19:03

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард хочет, чтобы нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в стан «красных дьяволов».

Я бы хотел, чтобы «Юнайтед» подписал Роналду. В течение последнего десятилетия он удерживал статус одного из лучших игроков мира.

Он играл здесь раньше, и для него по-прежнему остается место. Он просто невероятно выглядел в составе «Манчестер Юнайтед», и лично я очень хотел бы поиграть с ним в одной команде.

Напомним, в конце апреля Роналду забил 600-й гол на клубном уровне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии38
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Иньеста - Хави: «Ты был моим лучшим партнером на поле»
Сегодня, 14:43 ФотоКомментарии7
Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“»
Сегодня, 07:32 Комментарии22
Марселино: «„Валенсия“ не заслужила такого результата»
Сегодня, 06:38 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил BARCDJIN
   213 / 954
сегодня в 06:53
А затем они его того... =D
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 954
сегодня в 06:52
Его аппетиты не осилит МЮ. По 10 лямов на тачку каждый месяц, за эти деньги пол состава молодых можно купить или взрастить =)
peleneym
peleneym
вчера в 22:13
Лучше бы о себе думал,как остаться в МЮ. Хотя весь МЮ сейчас состоит из таких посредственностей-Роналдо с ними просто нечего делать.
anyway
anyway
   203 / 954
вчера в 21:48
таких игроков сейчас не хватает МЮ как Роналду...
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
вчера в 20:07
МЮ не потянет его запросы.
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 954
вчера в 20:04
Джессика понесло не туда...
3ton
3ton
   173 / 954
вчера в 20:00
40 млн в год и он пешком прибежит
BARCDJIN
BARCDJIN
   181 / 954
вчера в 19:36
Кристинке ток в Германию осталось..пивка с мужиками попить..
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 19:16
в страшном сне не вернется в МЮ
волгодон 2
волгодон 2
   195 / 954
вчера в 19:15
полукитаец жесси желает разбавить мужской коллектив примадонной
RMUKMU
RMUKMU
   108 / 954
вчера в 19:11
Я бы хотел, чтобы Лингард попадал по пустым воротам.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100