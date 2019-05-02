Аллегри считает, что 600 голов Месси станут стимулом для Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед матчем Серии А с «Торино» отметил, что вчерашнее достижение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси должно подстегнуть Криштиану Роналду.
Месси - хороший стимул для Криштиану. Нам предстоит сыграть в дерби, а Месси вчера забил свой 600-й гол.
Роналду будет стремиться улучшить свою результативность и хочет стать лучшим бомбардиром Серии А.
Все верно. 200 голов это 4 сезона по 50 голов.
Месси в этом сезоне как раз забил уже 50 голов ровно. А ещё 4 мачта играть в ла-лиге, 2 матча в ЛЧ, финал кубка, а дальше Суперкубки. Так что он ещё больше забьет.
В то время как роналду наоборот, почти в 2 раза меньше забил.
Месси всего 31. Не вижу никаких причин почему он не сможет в след сезоне так же забить 50-55 голов.
Ну в любом случае, будем смотреть)
Все верно. 200 голов это 4 сезона по 50 голов.
Месси в этом сезоне как раз забил уже 50 голов ровно. А ещё 4 мачта играть в ла-лиге, 2 матча в ЛЧ, финал кубка, а дальше Суперкубки. Так что он ещё больше забьет.
В то время как роналду наоборот, почти в 2 раза меньше забил.
Месси всего 31. Не вижу никаких причин почему он не сможет в след сезоне так же забить 50-55 голов.
Ну в любом случае, будем смотреть)
Дальше будет все больше и больше.
Месси сможет забить ещё голов 200.
Дальше будет все больше и больше.
Месси сможет забить ещё голов 200.
ЛЧ не выигрывается одной покупкой или сменой тренера.
Для победы надо созреть командой и наигрывать игроков пару лет. Но в футболе всякое бывает.
А по поводу стимула. Не думаю что роналду в 34 когда либо ещё станет лучшим бомбардиром или выиграет золотую бутсу.
Его пик прошёл и он сам знает об этом.
ЛЧ не выигрывается одной покупкой или сменой тренера.
Для победы надо созреть командой и наигрывать игроков пару лет. Но в футболе всякое бывает.
А по поводу стимула. Не думаю что роналду в 34 когда либо ещё станет лучшим бомбардиром или выиграет золотую бутсу.
Его пик прошёл и он сам знает об этом.
Болельщики Юве со мной могут не согласиться но это моё мнение,я могу ошибаться!
Болельщики Юве со мной могут не согласиться но это моё мнение,я могу ошибаться!