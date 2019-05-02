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Аллегри считает, что 600 голов Месси станут стимулом для Роналду

вчера, 18:25

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед матчем Серии А с «Торино» отметил, что вчерашнее достижение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси должно подстегнуть Криштиану Роналду.

Месси - хороший стимул для Криштиану. Нам предстоит сыграть в дерби, а Месси вчера забил свой 600-й гол.

Роналду будет стремиться улучшить свою результативность и хочет стать лучшим бомбардиром Серии А. 

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Евгений Макрушин
   124 / 954
сегодня в 14:15
Согласился бы с Вами полностью....если бы речь шла не о Роналду.Он монстр в плане мативации,его возраст не особо значим.Хоть Месси и моложе,но думаю он раньше закончит карьеру.И ещё,конечно Месси не забьет ещё никакие 200 голов,это нужно на уровне 50 голов в сезон 4 года играть.Это для Месси не реально ....
Прости,буду внимательней.Имел в виду,если до 90 лет будет играть.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
сегодня в 12:52
Стремиться он конечно будет, да вот только сумеет ли?
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 22:35
Рональде на пенсию пора
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ALBA BARCELONA 21
   121 / 954
вчера в 21:53
    eleven LC
    eleven LC ответил Евгений Макрушин
       132 / 954
    вчера в 21:12
    То что Месси закончит карьеру раньше Роналду,вполне вероятно,Рон атлет и сможет играть и до 40 но вот выиграет ли он ещё зм это вопрос,ведь для этого надо брать лигу чемпионов,а Ювентус этого не может сделать уже 23 года!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил Евгений Макрушин
       40 / 954
    вчера в 20:48
    Согласился бы с Вами полностью....если бы речь шла не о Роналду.Он монстр в плане мативации,его возраст не особо значим.Хоть Месси и моложе,но думаю он раньше закончит карьеру.И ещё,конечно Месси не забьет ещё никакие 200 голов,это нужно на уровне 50 голов в сезон 4 года играть.Это для Месси не реально ....
    Почему?? Как раз в этом я не сомневаюсь.
    Все верно. 200 голов это 4 сезона по 50 голов.
    Месси в этом сезоне как раз забил уже 50 голов ровно. А ещё 4 мачта играть в ла-лиге, 2 матча в ЛЧ, финал кубка, а дальше Суперкубки. Так что он ещё больше забьет.
    В то время как роналду наоборот, почти в 2 раза меньше забил.
    Месси всего 31. Не вижу никаких причин почему он не сможет в след сезоне так же забить 50-55 голов.
    Ну в любом случае, будем смотреть)
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Евгений Макрушин
       124 / 954
    вчера в 19:42
    Согласился бы с Вами полностью....если бы речь шла не о Роналду.Он монстр в плане мативации,его возраст не особо значим.Хоть Месси и моложе,но думаю он раньше закончит карьеру.И ещё,конечно Месси не забьет ещё никакие 200 голов,это нужно на уровне 50 голов в сезон 4 года играть.Это для Месси не реально ....
    Месси забьет более 700 голов и даже сможет дойти до 800,если будет играть до лет включительно.
    Брулин
    Брулин
       29 / 954
    вчера в 19:36
    Но Роналду, не стимул для Месси.....
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил BARCELONA-BEST
       121 / 954
    вчера в 19:36
    Согласился бы с Вами полностью....если бы речь шла не о Роналду.Он монстр в плане мативации,его возраст не особо значим.Хоть Месси и моложе,но думаю он раньше закончит карьеру.И ещё,конечно Месси не забьет ещё никакие 200 голов,это нужно на уровне 50 голов в сезон 4 года играть.Это для Месси не реально ....
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       40 / 954
    вчера в 18:53
    Тут и Степой индеец знает что если без травм то Месси уйдёт в большой отрыв. Он младше португальца и сыграл гораздо меньше матчей но забил столько же голов.
    Дальше будет все больше и больше.
    Месси сможет забить ещё голов 200.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST ответил eleven LC
       40 / 954
    вчера в 18:51
    Я думаю 6-й зм который получит Месси станет ещё большим стимулом для Роналду но к сожалению Ювентус врядли выиграет лч в ближайшее время (2-3 года) Болельщики Юве со мной могут не согласиться но это моё мнение,я могу ошибаться!
    Полностью согласен.
    ЛЧ не выигрывается одной покупкой или сменой тренера.
    Для победы надо созреть командой и наигрывать игроков пару лет. Но в футболе всякое бывает.
    А по поводу стимула. Не думаю что роналду в 34 когда либо ещё станет лучшим бомбардиром или выиграет золотую бутсу.
    Его пик прошёл и он сам знает об этом.
    eleven LC
    eleven LC
       132 / 954
    вчера в 18:35
    Я думаю 6-й зм который получит Месси станет ещё большим стимулом для Роналду но к сожалению Ювентус врядли выиграет лч в ближайшее время (2-3 года)
    Болельщики Юве со мной могут не согласиться но это моё мнение,я могу ошибаться!
    ДАША Д
    ДАША Д
       114 / 954
    вчера в 18:33
    А может руки опустятся?
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    вчера в 18:29
    А где-то, почитав этот стимул, усмехнулся ЗеБолотный!
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