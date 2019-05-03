Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов рассуждает о проблемах «Спартака».

Исключаю мысли о том, что «Спартак» опустил руки, смирился со своим положением и ждёт окончания сезона. По большому счёту ничего нового с командой не произошло. Те проблемы, что мы видим сегодня, преследуют «красно-белых» уже много лет.

В первую очередь это отсутствие прочности в обороне. Не буду говорить за журналистов, но претензии от болельщиков абсолютно обоснованны. Вопрос в другом: что делать дальше? Футбольная история говорит о том, что принимать горячие решения — не лучший вариант выхода из ситуации. Конечно, проще всего поменять тренера, но что делать с игроками, которые потеряли мотивацию?