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Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»

сегодня, 16:07

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов рассуждает о проблемах «Спартака».

Исключаю мысли о том, что «Спартак» опустил руки, смирился со своим положением и ждёт окончания сезона. По большому счёту ничего нового с командой не произошло. Те проблемы, что мы видим сегодня, преследуют «красно-белых» уже много лет.

В первую очередь это отсутствие прочности в обороне. Не буду говорить за журналистов, но претензии от болельщиков абсолютно обоснованны. Вопрос в другом: что делать дальше? Футбольная история говорит о том, что принимать горячие решения — не лучший вариант выхода из ситуации. Конечно, проще всего поменять тренера, но что делать с игроками, которые потеряли мотивацию?

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 18:44
Спартак их поднял, хэнэхок!
kingoffam
kingoffam
   354 / 959
сегодня в 17:41
Вангую,из четырех оставшихся встреч 2 проиграем и с крысами ничейку сгоняем.Итог-6 место.Команда полностью разобрана да еще и травмы основных игроков.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 959
сегодня в 17:39
Что делать спартаку дальше? Тут два варианта: пройти очищение в ФНЛ или же сразу расформироваться
viv
viv
   249 / 959
сегодня в 17:38
У Семьлихова и "Максимки три дырки" уже опустились руки....
Parovoznic
Parovoznic
   55 / 959
сегодня в 17:37
Билялетдинов: "Спартак не опускал руки. Он протягивает ноги"
cska plus
cska plus
   20 / 959
сегодня в 17:18
Спартак позорится.
Питермен
Питермен
   21 / 959
сегодня в 17:14
Вроде рассуждает Билялетдинов, а слышно Федуна!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил КЭТиК
   65 / 959
сегодня в 17:09
Блестящая победа над Енисеем что придала? После этого сдули в Туле и еле отскочили от Рубина. Хрякам уже ничего не помодет
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
сегодня в 17:06
Опустились,опустились и вообще всё опустилось. У большинства игроков "Спартака" на футбол уже давно не стоит.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
сегодня в 16:58
Одна победа придаст уверенности
LOpp
LOpp
   23 / 959
сегодня в 16:36
Сливаются из еврокубков, чтобы при досрочном расторжении договора Кононову неустойку не выплачивать.
Это и ежу понятно.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
сегодня в 16:28
Раз это уже много лет,то Федун не оттуда руки своему "Спартаку" вырастил.
serh62
serh62
   78 / 959
сегодня в 16:18
если спартак опустит руки, то он протянет ноги))))
удав
удав
   118 / 959
сегодня в 16:14
конечно не опустил,просто это их потолок
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