Адиев: «Исчезновение „Анжи“ не украсит РПЛ»

Наставник «Анжи» Магомед Адиев перед матчем с «Енисеем» заявил, что команда не собирается играть в оборонительный футбол в этом поединке.

У нас есть план на игру, которого мы хотим придерживаться. Как будут развиваться события на поле? Не знаю, постараемся на них реагировать. У нас нет желания отсиживаться в обороне, игра важна для обеих команд с точки зрения турнирных задач, постараемся добыть победу

Как мотивирую игроков? Самый главный критерий — мы футболисты «Анжи», мы должны остаться командой. Это не только престиж Дагестана, а всего чемпионата России. Наша премьер-лига входит в топ-6 в Европе, если мы исчезнем, то это не будет нас красить, мы ответственны за всю страну.