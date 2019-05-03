Адиев: «Исчезновение „Анжи“ не украсит РПЛ»

Наставник «Анжи» Магомед Адиев перед матчем с «Енисеем» заявил, что команда не собирается играть в оборонительный футбол в этом поединке.
У нас есть план на игру, которого мы хотим придерживаться. Как будут развиваться события на поле? Не знаю, постараемся на них реагировать. У нас нет желания отсиживаться в обороне, игра важна для обеих команд с точки зрения турнирных задач, постараемся добыть победу
Как мотивирую игроков? Самый главный критерий — мы футболисты «Анжи», мы должны остаться командой. Это не только престиж Дагестана, а всего чемпионата России. Наша премьер-лига входит в топ-6 в Европе, если мы исчезнем, то это не будет нас красить, мы ответственны за всю страну.
мерзкая командишка и народец..
мерзкая командишка и народец..
Без Анжи рассыпется русский футбол?
Без Анжи рассыпется русский футбол?
Ппц , вы правительству Дагестана не нужны !!!!! О чём можно говорить!
Ппц , вы правительству Дагестана не нужны !!!!! О чём можно говорить!
Ничего из сказанного я на поле не увидел.
Когда всё плохо,лучше промолчать.
Ничего из сказанного я на поле не увидел.
Когда всё плохо,лучше промолчать.
Я такого нахальства ещё не видел.
Даже великое Торпедо когда вылетала таких предьяв не делала, а тут Анжи без истории, без своего стадиона, без своей базы, без денег делает такие заявления.
Я просто возмущён такой наглостью.
Анжи пропадёт на завтра никто и не вспомнит о его существовании!
Я такого нахальства ещё не видел.
Даже великое Торпедо когда вылетала таких предьяв не делала, а тут Анжи без истории, без своего стадиона, без своей базы, без денег делает такие заявления.
Я просто возмущён такой наглостью.
Анжи пропадёт на завтра никто и не вспомнит о его существовании!