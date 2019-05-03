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Адиев: «Исчезновение „Анжи“ не украсит РПЛ»

сегодня, 15:09
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Наставник «Анжи» Магомед Адиев перед матчем с «Енисеем» заявил, что команда не собирается играть в оборонительный футбол в этом поединке.

У нас есть план на игру, которого мы хотим придерживаться. Как будут развиваться события на поле? Не знаю, постараемся на них реагировать. У нас нет желания отсиживаться в обороне, игра важна для обеих команд с точки зрения турнирных задач, постараемся добыть победу

Как мотивирую игроков? Самый главный критерий — мы футболисты «Анжи», мы должны остаться командой. Это не только престиж Дагестана, а всего чемпионата России. Наша премьер-лига входит в топ-6 в Европе, если мы исчезнем, то это не будет нас красить, мы ответственны за всю страну.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит
   93 / 954
сегодня в 16:34
Стадион пустой..играть не хотят..в пердив правильно..
мерзкая командишка и народец..
Союзник противников
Союзник противников ответил mihaluch
   20 / 954
сегодня в 16:31
Краса и гордость российского футбола, жемчужина (в буквальном смысле слова). Да как такую красавицу, да в пердив?
Просто её выдали замуж за красавца из соседнего-нижнего аула,по имени ФНЛ.Умыкнули без выкупа...
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
сегодня в 16:30
А чиновные аксакалы ни при чём???
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
сегодня в 16:08
Без Амкара можно,без Тосно можно.
Без Анжи рассыпется русский футбол?
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 16:06
Краса и гордость российского футбола, жемчужина (в буквальном смысле слова). Да как такую красавицу, да в пердив?
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
сегодня в 15:56
Это не только престиж Дагестана, а всего чемпионата России.

Ппц , вы правительству Дагестана не нужны !!!!! О чём можно говорить!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
сегодня в 15:56
Это всё трёп.
Ничего из сказанного я на поле не увидел.
Когда всё плохо,лучше промолчать.
ДСА
ДСА
   131 / 954
сегодня в 15:53
Бог даст доиграют сезон и сами уйдут.
Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
сегодня в 15:52
Так это ещё и РПЛ виновата в проблемах Анжи?! Да совсем уже охренели!!!
Я такого нахальства ещё не видел.
Даже великое Торпедо когда вылетала таких предьяв не делала, а тут Анжи без истории, без своего стадиона, без своей базы, без денег делает такие заявления.
Я просто возмущён такой наглостью.
Анжи пропадёт на завтра никто и не вспомнит о его существовании!
удав
удав
   129 / 954
сегодня в 15:31
вы сначала вылетите по спортивному принципу, а потом уже в фнл исчезните
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