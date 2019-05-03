Селюк: «„Зенит“ завтра не сможет оформить чемпионство»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на матч 27-го тура РПЛ «Ахмат» - «Зенит», который состоится завтра.
В России сейчас довольно интересный чемпионат, хотя уже ясно, что «Зенит» - чемпион. «Локомотив» займет второе место, «Краснодар» - третье. Наверное, все так и останется, как есть сейчас в турнирной таблице. Эти три клуба будут представлять Россию в Лиге чемпионов.
«Зенит» не сможет победить в Грозном. Во-первых, чеченцы - народ гордый, они всегда бьются, стараются. Во-вторых, «Ахмат» уже и не вылетает, но и в еврокубки не попадает. Единственная их мотивация - сыграть против «Зенита», против лидера и будущего чемпиона. Это всегда престижно, интересно, думаю, много зрителей соберется на игре. Почему-то мне кажется, что «Зенит» оформит свое чемпионство дома, постарается сделать это в игре с ЦСКА.
Ну накрайняк Траоре . Ну купите!"
Ну накрайняк Траоре . Ну купите!"
то надо креститься...
Очевидно, что у Зенита завтра будет тяжелая игра с Тереком.
Но тем важнее будет исход этого матча.
Хорошо, что Барриос отсидел свою дисквалификацию, а Азмун с Дзюбой в хорошей форме.
Удачи Зениту!
то надо креститься...
Очевидно, что у Зенита завтра будет тяжелая игра с Тереком.
Но тем важнее будет исход этого матча.
Хорошо, что Барриос отсидел свою дисквалификацию, а Азмун с Дзюбой в хорошей форме.
Удачи Зениту!
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Из всей команды, чеченцев, только Ризван Уциев, Магомед Митришев, да ещё молодой Лечи Садулаев. Может быть Селюк Исмаэла за чеченца принял? Или Мбенга с Бекимом?
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Из всей команды, чеченцев, только Ризван Уциев, Магомед Митришев, да ещё молодой Лечи Садулаев. Может быть Селюк Исмаэла за чеченца принял? Или Мбенга с Бекимом?