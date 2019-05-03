Селюк: «„Зенит“ завтра не сможет оформить чемпионство»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на матч 27-го тура РПЛ «Ахмат» - «Зенит», который состоится завтра.

В России сейчас довольно интересный чемпионат, хотя уже ясно, что «Зенит» - чемпион. «Локомотив» займет второе место, «Краснодар» - третье. Наверное, все так и останется, как есть сейчас в турнирной таблице. Эти три клуба будут представлять Россию в Лиге чемпионов.