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Селюк: «„Зенит“ завтра не сможет оформить чемпионство»

сегодня, 09:14
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 16:30 Не начался

Футбольный агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на матч 27-го тура РПЛ «Ахмат» - «Зенит», который состоится завтра.

В России сейчас довольно интересный чемпионат, хотя уже ясно, что «Зенит» - чемпион. «Локомотив» займет второе место, «Краснодар» - третье. Наверное, все так и останется, как есть сейчас в турнирной таблице. Эти три клуба будут представлять Россию в Лиге чемпионов.

«Зенит» не сможет победить в Грозном. Во-первых, чеченцы - народ гордый, они всегда бьются, стараются. Во-вторых, «Ахмат» уже и не вылетает, но и в еврокубки не попадает. Единственная их мотивация - сыграть против «Зенита», против лидера и будущего чемпиона. Это всегда престижно, интересно, думаю, много зрителей соберется на игре. Почему-то мне кажется, что «Зенит» оформит свое чемпионство дома, постарается сделать это в игре с ЦСКА.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   468 / 954
сегодня в 17:30
А причем тут чеченцы .их на поле сколько, гордость не должна пыть тупой.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
сегодня в 17:07
Скорее всего так все и будет! И это будет вполне заслуженно. Они больге вспх достойны чемпионства!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   249 / 954
сегодня в 16:11
Почему же?
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
сегодня в 16:06
Селюк знает, Селюк пожил, ....
kolpankolpan
kolpankolpan
   456 / 954
сегодня в 15:59
Да где там гордые чеченцы?1-2 остальные залетные,на нефтедоллары.
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
сегодня в 14:54
Паровозу этот народ раздвинул ноги!!!!
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 954
сегодня в 14:52
Уважаемые Спартачи, обращаюсь с просьбой, дайте, пожалуйста, бесплатные билеты хотя бы рядом с центром в нижних ярусах, а то у вас столько бесплатных билетов, а мне на Цска сходить хочется!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил saha100
   79 / 954
сегодня в 14:43
зенит это матерное слово
зенит это комеди клаб
saha100
saha100
   133 / 954
сегодня в 14:35
зенит это матерное слово
saha100
saha100
   133 / 954
сегодня в 14:28
    lotsman
    lotsman ответил mikysss
       524 / 954
    сегодня в 14:24
    Зенит оформил чемпионство летом 2018 сразу после ЧМ в кабинетах
    Обычно, нормальный человек, если он делает заявление. он подтверждает это фактами. Или он просто базарная баба. Мало того, что написано безграмотно, так ещё и бездоказательно.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       79 / 954
    сегодня в 13:34
    стыдно за лазурных снова и всегда мне
    Исмет
    Исмет
       535 / 954
    сегодня в 13:18
    дзюба позор Российского Футбола 👎 ТЫ ДНО
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       180 / 954
    сегодня в 12:59
    За честный матч,пусть победит сильнейший!!!Болельщикам добро пожаловать в Грозный!
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил poodle
       180 / 954
    сегодня в 12:55
    Этого достаточно.Но может выставить 4 .
    drug01
    drug01
       120 / 954
    сегодня в 12:39
    Все может если захочет.... Или будет праздновать дома!!!
    poodle
    poodle
       295 / 954
    сегодня в 12:33
    сколько там чеченцев то в составе,ты видел???патриот ещё один!
    parallels
    parallels
       3 / 954
    сегодня в 12:29
    где новость про глушакова?) я уже навострил клавиатуру для комментариев - запилите новость! а она есть - и, как и положено, крайне позорная 😄
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    сегодня в 12:11
    А ф конце Селюк привычно добавил: "Купите Туре, недорого.
    Ну накрайняк Траоре . Ну купите!"
    номер 12
    номер 12 ответил Leningrad 84
    сегодня в 12:02
    Если тов. Селюку из Барселоны почему-то кажется, то надо креститься... Очевидно, что у Зенита завтра будет тяжелая игра с Тереком. Но тем важнее будет исход этого матча. Хорошо, что Барриос отсидел свою дисквалификацию, а Азмун с Дзюбой в хорошей форме. Удачи Зениту!
    Дзюба как раз не в форме, у него микротравма
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       57 / 954
    сегодня в 11:52
    Кстати, если завтра Арсенал вдует гордый Локомотив, то Зениту с Тереком будет достаточно и ничьей...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       57 / 954
    сегодня в 11:47
    Если тов. Селюку из Барселоны почему-то кажется,
    то надо креститься...
    Очевидно, что у Зенита завтра будет тяжелая игра с Тереком.
    Но тем важнее будет исход этого матча.
    Хорошо, что Барриос отсидел свою дисквалификацию, а Азмун с Дзюбой в хорошей форме.
    Удачи Зениту!
    saha100
    saha100 ответил Ангел неБесГрешен
       133 / 954
    сегодня в 11:35
    А в чем судья накосячил в матче Ахмат Спартак по вашему?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 954
    сегодня в 11:29
    Саша 100, так я и говорю: два раза по 1-3 московским юбилейно-кабинетным признак гордости...
    mikysss
    mikysss
       146 / 954
    сегодня в 11:29
    Зенит оформил чемпионство летом 2018 сразу после ЧМ в кабинетах
    Узбагоеный
    Узбагоеный
       99 / 954
    сегодня в 11:22
    Мы не спешим. Туром раньше, туром позже, главное будем чемпионами.
    lotsman
    lotsman
       524 / 954
    сегодня в 11:15
    "Во-первых, чеченцы - народ гордый, они всегда бьются............."
    ---------------------------------------------------------------------------
    Из всей команды, чеченцев, только Ризван Уциев, Магомед Митришев, да ещё молодой Лечи Садулаев. Может быть Селюк Исмаэла за чеченца принял? Или Мбенга с Бекимом?
    saha100
    saha100 ответил Ангел неБесГрешен
       133 / 954
    сегодня в 11:14
    Ахмат это не Оренбург. Он не продается. Получит картонный чемпион хорошего шамара в Грозном.
    Fleischjager
    Fleischjager ответил parallels
       354 / 954
    сегодня в 11:02
    от зенита можно ожидать чего угодно. вдруг придётся добывать чемпионство вообще в 30 туре с енисеем. но тоже кажется, что завтра праздника не будет.
    прав на 100 Зенит это нечто за то и ценим
    lotsman
    lotsman ответил saha100
       524 / 954
    сегодня в 10:58
    Краснодар более достоин быть чемпионом чем это лазурное недоразумение.
    А что же он тогда топчется на 3 месте с 46тью очками?))
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