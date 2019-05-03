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Ловчев: «В прошлом году „Зенит“ выглядел, как „Спартак“»

сегодня, 10:20

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что ключевым моментом в чемпионской гонке РПЛ стали зимние трансферы «Зенита».

Пришедшая тройка Ракицкий - Барриос - Азмун изменила внутренне состояние команды. Потому что до этого «Зенит» выглядел, как «Спартак» - мог проиграть «Анжи», дома уступить молодому «Рубину» и прочее.

А пришедшие ребята тем, что им надо доказывать, отрабатывать контракты - ведь по приходу все всегда особо стараются - и освежили игру. Причем в каждой линии. Ракицкий добавил быстроты развития атаки. Азмун настолько плотно увязался с Дзюбой - просто загляденье. Не зря Артем говорил: «Как только я принимаю мяч, иранец сразу под меня открывается». Это очень много значит. И, конечно, Барриос - лучший опорный полузащитник, который занимается не созиданием, как таковым, хотя и забил «Спартаку», а разрушением. Как раз тем, которое было так необходимо «Зениту» в этой зоне, через которую он много пропускал. Теперь из этой зоны нет угроз.  Команда подтянулась вслед за новичками, и они просто кайф ловят, как сейчас громят всех. 

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит ответил mangoх12
   93 / 954
сегодня в 16:44
спартак всегда выглядит бледно
бледно-розовые..
(цвета использованного тампакса).
n272nm
n272nm
   150 / 954
сегодня в 15:20
Ловчев переборщил в бромантаном. Сравнить Зенит со Спартаком, это за гранью добра и зла.
viv
viv ответил oFANATo
   265 / 954
сегодня в 14:06
Главное для лазурных задача будет выглядеть ......не повторить 0:7 в ЛЧ хрюшатника......
oFANATo
oFANATo
   147 / 954
сегодня в 13:58
Практически четыре года Зенит выглядел как спартак, теперь поменялись местами.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
сегодня в 13:43
Намекает что Спартак на следующий год чемпионом будет
nik9373
nik9373 ответил Jeck Denielse
   418 / 954
сегодня в 12:46
Уважаемый человек....... А взял и Зенит Спартаком обозвал.....
Кавычки забыл в первом слове.
Fleischjager
Fleischjager
   354 / 954
сегодня в 12:06
старый пень совсем чпортовским душком с утречка унюхался .
не равняй чистое золото с овном в гляцевой обертке
Parovoznic
Parovoznic ответил Морозовский
   56 / 954
сегодня в 11:59
Откуда у "Зенита" своё бабло, да ещё и безмерное?! Я, вас, попрошу не выражаться!))
Да... Слово "своё" было лишним))
mihaluch
mihaluch
   63 / 954
сегодня в 11:59
Это только следствие, а причина, что убрали всяких фурсенок и дюковых.
Parovoznic
Parovoznic ответил Levadia
   56 / 954
сегодня в 11:58
Причём купили их на деньги от продажи Паредеса,которого продали дороже,чем покупали!
Какой изюмительный менеджмент у Зенита!
Линорычу и не снилось))))))))
311
311
   53 / 954
сегодня в 11:58
Такой же загорелый?)
Морозовский
Морозовский ответил Parovoznic
   5 / 954
сегодня в 11:58
"Команда подтянулась вслед за новичками" - - - - - - - - - - - В кои-то веки Зенит разумно потратил своё безмерное бабло)
Откуда у "Зенита" своё бабло, да ещё и безмерное?! Я, вас, попрошу не выражаться!))
Leningrad 84
Leningrad 84
   57 / 954
сегодня в 11:57
Евгений Серафимович, Вы явно льстите своему Спартаку!
PITER_1
PITER_1
   219 / 954
сегодня в 11:49
фу какое позорище, с недоклубом сравнил.
ловчем это мини копия бубнова
Узбагоеный
Узбагоеный
   99 / 954
сегодня в 11:42
Вот только не надо сравнивать Зенит и свиней. Одни надежда, другие позор с рекордами 0-7
mangoх12
mangoх12
   33 / 954
сегодня в 11:36
спартак всегда выглядит бледно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
сегодня в 11:36
Вот вроде челс и похвалил Зенит, а нафига то народных сюда приплел.
Типа, наскока плох Спартак, настолько хорош чемпион...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 11:29
Уважаемый человек.......
А взял и Зенит Спартаком обозвал.....
Nikola45
Nikola45
   16 / 954
сегодня в 11:19
Барриос прекрасное приобретение! Да все кто куплен зимой достойны этих слов!
Зенит без хорошего нападающего, был конечно ослаблен! Много было надежд что Кокорин поправится и команда заиграет! Что в принципе и произошло! Кокорин за 3 игры забил 3 гола! Но тут вмешались Копейкины, и конечно Зенит был не похож сам на себя!
А Тарасята всегда были таковыми как сейчас! Не юбилей Симоняна до их чемпионского звания было бы еще лет 14 и после того как отпраздновали бы 30 летие может им что то и подарили бы ))
Levadia
Levadia ответил Parovoznic
   158 / 954
сегодня в 11:18
Причём купили их на деньги от продажи Паредеса,которого продали дороже,чем покупали!
parallels
parallels
   3 / 954
сегодня в 11:16
как же стыдно за спартак стало!
Fleischjager
Fleischjager
   354 / 954
сегодня в 10:56
дед вали к рейнголду резче пока пузырь на месте
Parovoznic
Parovoznic
   56 / 954
сегодня в 10:30
"Команда подтянулась вслед за новичками"
- - - - - - - - - - -

В кои-то веки Зенит разумно потратил своё безмерное бабло)
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