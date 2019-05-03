Ловчев: «В прошлом году „Зенит“ выглядел, как „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что ключевым моментом в чемпионской гонке РПЛ стали зимние трансферы «Зенита».
Пришедшая тройка Ракицкий - Барриос - Азмун изменила внутренне состояние команды. Потому что до этого «Зенит» выглядел, как «Спартак» - мог проиграть «Анжи», дома уступить молодому «Рубину» и прочее.
А пришедшие ребята тем, что им надо доказывать, отрабатывать контракты - ведь по приходу все всегда особо стараются - и освежили игру. Причем в каждой линии. Ракицкий добавил быстроты развития атаки. Азмун настолько плотно увязался с Дзюбой - просто загляденье. Не зря Артем говорил: «Как только я принимаю мяч, иранец сразу под меня открывается». Это очень много значит. И, конечно, Барриос - лучший опорный полузащитник, который занимается не созиданием, как таковым, хотя и забил «Спартаку», а разрушением. Как раз тем, которое было так необходимо «Зениту» в этой зоне, через которую он много пропускал. Теперь из этой зоны нет угроз. Команда подтянулась вслед за новичками, и они просто кайф ловят, как сейчас громят всех.
(цвета использованного тампакса).
(цвета использованного тампакса).
не равняй чистое золото с овном в гляцевой обертке
не равняй чистое золото с овном в гляцевой обертке
Линорычу и не снилось))))))))
Линорычу и не снилось))))))))
ловчем это мини копия бубнова
ловчем это мини копия бубнова
Типа, наскока плох Спартак, настолько хорош чемпион...
Типа, наскока плох Спартак, настолько хорош чемпион...
А взял и Зенит Спартаком обозвал.....
А взял и Зенит Спартаком обозвал.....
Зенит без хорошего нападающего, был конечно ослаблен! Много было надежд что Кокорин поправится и команда заиграет! Что в принципе и произошло! Кокорин за 3 игры забил 3 гола! Но тут вмешались Копейкины, и конечно Зенит был не похож сам на себя!
А Тарасята всегда были таковыми как сейчас! Не юбилей Симоняна до их чемпионского звания было бы еще лет 14 и после того как отпраздновали бы 30 летие может им что то и подарили бы ))
Зенит без хорошего нападающего, был конечно ослаблен! Много было надежд что Кокорин поправится и команда заиграет! Что в принципе и произошло! Кокорин за 3 игры забил 3 гола! Но тут вмешались Копейкины, и конечно Зенит был не похож сам на себя!
А Тарасята всегда были таковыми как сейчас! Не юбилей Симоняна до их чемпионского звания было бы еще лет 14 и после того как отпраздновали бы 30 летие может им что то и подарили бы ))
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В кои-то веки Зенит разумно потратил своё безмерное бабло)
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В кои-то веки Зенит разумно потратил своё безмерное бабло)