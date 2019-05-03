Селюк: «Федун проводит большую чистку»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» достоин места в еврокубках.
Если Кубок России выиграет «Локомотив», тогда «Спартаку» и шестого места хватит для того, чтобы сыграть в Лиге Европы. Я вообще желаю «Спартаку» того, чтобы он выступал в еврокубках. Такая команда, столько болельщиков у нее. Федун, безусловно, проводит большую чистку. Посмотрим, кто придет в руководство «Спартака» - этого я не знаю, поэтому сейчас говорить о будущем команды сложно.
https://youtu.be/mWVCW_irTS4
С Уважением отношусь к Л.А.Федуну....но каждая "чистка" - это стресс ....и "не плюс" для команды...
С Уважением отношусь к Л.А.Федуну....но каждая "чистка" - это стресс ....и "не плюс" для команды...