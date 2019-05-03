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Селюк: «Федун проводит большую чистку»

сегодня, 09:40

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» достоин места в еврокубках.

Если Кубок России выиграет «Локомотив», тогда «Спартаку» и шестого места хватит для того, чтобы сыграть в Лиге Европы. Я вообще желаю «Спартаку» того, чтобы он выступал в еврокубках. Такая команда, столько болельщиков у нее. Федун, безусловно, проводит большую чистку. Посмотрим, кто придет в руководство «Спартака» - этого я не знаю, поэтому сейчас говорить о будущем команды сложно.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответил Charismatic
   150 / 954
сегодня в 15:18
Питерские болельщики после матча Зенитки?
В корыто бромантана пересыпали, раз не узнаешь свой родной свинарник?!
viv
viv ответил oFANATo
   265 / 954
сегодня в 14:10
Все ждут продолжения от Семьлихова и "Максименко три дырки ".....правда после 4-го места в ЛЕ с антирекордом падать ниже уже некуда....
oFANATo
oFANATo
   147 / 954
сегодня в 14:01
Я тоже желаю спартаку выступить в еврокубках, опять хочется посмотреть на цирк в их исполнении.
Charismatic
Charismatic ответил Гавроша
   748 / 954
сегодня в 13:56
Питерские болельщики после матча Зенитки?
kust07
kust07
   83 / 954
сегодня в 13:27
А Федуну,надо было раньше чистку начинать,когда Каррера был.
kust07
kust07
   83 / 954
сегодня в 13:25
За счет Локомотива Спартак хочет еврокубки)) на чужом горбу так сказать в рай вьехать. перед другими клубами не честно получается.больше заслуживают туляки играть в еврокубках нежели Спартак
Исмет
Исмет
   535 / 954
сегодня в 13:16
Фидун клоун 👎 Кононов ты не тренер 👎
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
сегодня в 13:00
Гавроша
Гавроша ответил 311
   30 / 954
сегодня в 12:57
Свинарник бесполезно чистить!)
Они хотят вот так:

Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
сегодня в 12:50
Селюк наверное уже завалил Федуна предложениями.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
сегодня в 12:43
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 12:05
15 лет чисток...увольнений...потрясений...перестроек и "революций"...

С Уважением отношусь к Л.А.Федуну....но каждая "чистка" - это стресс ....и "не плюс" для команды...
Levadia
Levadia
   158 / 954
сегодня в 11:54
Селюк от Спартака ящик чупа-чупсов что-ли получил в подарок,что обсуждает их попадание в ЕК даже в самом худшем варианте?
Fleischjager
Fleischjager ответил parallels
   354 / 954
сегодня в 11:34
на всякий случай стало стыдно за спартак
    311
    311
       53 / 954
    сегодня в 11:29
    Свинарник бесполезно чистить!)
    Groove000
    Groove000
       302 / 954
    сегодня в 10:51
    Федун себя не хочет прочистить?)
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 954
    сегодня в 10:25
    Что то его много сегодня .
    galem72
    galem72
       337 / 954
    сегодня в 10:20
    Странно, что он яйцо турэ не начал впаривать в Спартак. ))
    parallels
    parallels
       3 / 954
    сегодня в 10:15
    на всякий случай стало стыдно за спартак
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 954
    сегодня в 10:08
    У "Спартаке" субботник!
    halfbeek
    halfbeek
    сегодня в 10:06
    На мой взгляд, действует Федун эмоционально и плохо продумывая свои шаги. Действия его зачастую ситуацию только расшатывают.
    kastites
    kastites
       104 / 954
    сегодня в 10:05
    Сумасшедший агент
    Союзник противников
    Союзник противников
       20 / 954
    сегодня в 10:02
    Не пришёл ещё в клуб Авгий.Федун на него не тянет и нанимает "гераклов в засушенном виде",не способных очистить этот свинарник.
    Parovoznic
    Parovoznic
       56 / 954
    сегодня в 09:55
    Там бы стерилизацию провести бы..)
    ДАША Д
    ДАША Д
       114 / 954
    сегодня в 09:54
    Уже давно пора чистку провести.
    Кейптаунский Аякс
    Кейптаунский Аякс
       46 / 954
    сегодня в 09:51
    гинер опять купит 4 место в группе. Аха-ха.)
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