Селюк: «Федун проводит большую чистку»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Спартак» достоин места в еврокубках.

Если Кубок России выиграет «Локомотив», тогда «Спартаку» и шестого места хватит для того, чтобы сыграть в Лиге Европы. Я вообще желаю «Спартаку» того, чтобы он выступал в еврокубках. Такая команда, столько болельщиков у нее. Федун, безусловно, проводит большую чистку. Посмотрим, кто придет в руководство «Спартака» - этого я не знаю, поэтому сейчас говорить о будущем команды сложно.