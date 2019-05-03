Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал тот факт, что Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара, который ударил болельщика после финального матча Кубка страны против «Ренна».

Неймар сожалеет о том, что сделал. Он расстроен на данный момент. Суть в том, что Неймар не любит проигрывать и, конечно же, он чувствителен ко всему, что о нем говорят.