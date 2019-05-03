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Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»

вчера, 17:38

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал тот факт, что Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара, который ударил болельщика после финального матча Кубка страны против «Ренна».

Неймар сожалеет о том, что сделал. Он расстроен на данный момент. Суть в том, что Неймар не любит проигрывать и, конечно же, он чувствителен ко всему, что о нем говорят.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   105 / 964
вчера в 20:40
До ухода из Барсы Неймар был отличным игроком и ни о чём не сожалел, после ухода он только и сожалеет обо всём, но кроме одного, что сорвал хороший куш.
Неймар сам губит свой талан, он так и останется никто, а сейчас он превратился в избалованную цацу, а такие рано или поздно оказываются на самом дне!
obana777
obana777
   247 / 964
вчера в 20:04
Сожалеет! А мозги зачем? Вопрос есть ли они у всех этих "звездунцов"?
Neymar 10
Neymar 10
   207 / 964
вчера в 18:51
на ошибках учатся ! Неймар еще очень молод и бразильцы очень эмоциональны сами по себе ! это его разумеется не оправдывает нисколечко , поступок очень отвратительный для будущего обладателя ЗМ . надеюсь Неймар извинится перед этим человеком за свой поступок публично с глазу на глаз и тот тоже ему в ответ и все решится миром ! удачи тебе , Неймар !!!
Артемкa
Артемкa
   315 / 964
вчера в 18:48
о том что сожалеет Неймар говорит Тухель, кто то верит, что он сожалеет
ЮЗИК
ЮЗИК
   274 / 964
вчера в 18:19
Сначала делает , а потом сожалеет
holms918
holms918
   663 / 964
вчера в 18:14
Так ведь никто не любит проигрывать.
vastudio
vastudio
   327 / 964
вчера в 18:06
Сожалеет, что перешёл в ПСЖ?)))
San Skra
San Skra
   332 / 964
вчера в 17:43
Пусть надевает беруши, если чувства преобладают над профессионализмом.
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