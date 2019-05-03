Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о критике в свой адрес со стороны болельщиков.
В Испании ко мне хорошо относились. Я этого не забуду. Я стараюсь высоко держать голову, вся моя жизнь — открытая книга. В Мадриде болельщики любят меня. Фанаты «Реала» останавливают меня на улице и просят о том, чтобы я вернулся в клуб. Мне действительно очень приятно это слышать.
В то же время люди часто меня критикуют. Они часто говорят, что я уже слишком стар для игры на высоком уровне, но я хочу всех удивить. Также они видят во мне человека, у которого никогда не должно быть проблем из-за денег. Люди думают, что деньги решают все проблемы. Как Криштиану может быть печальным, когда он получает столько миллионов! Знаю, что многие ждут, когда я промажу с пенальти или ошибусь в решающем матче.
Но я это понимаю. Это часть жизни, я должен быть готов. Я готов к этому уже много лет.
Ты про "полыханья" пообщайся со своими коллегами которые называют Месси гномом,а Роналду пеналду и тому подобное,это твой уровень!
Ты про "полыханья" пообщайся со своими коллегами которые называют Месси гномом,а Роналду пеналду и тому подобное,это твой уровень!
3 года назад у Месси было больше трофеев чем у Реала за послание 40 лет (почти)
После 2 треблов, 4-х ЛЧ, 5 ЗМ не так уж легко мотивировать себя.
Он играл плохо потому не потому что не хотел а не мог себя заставить после таких побед рвать ноги, а ведь в матче с ливером он реально отпахал, даже с трудом дал интервью.
Говоришь не было видно за последние 3 года?
Если бы его было видно то у него было не 4 ЛЧ а 5,6 а то и 7. А такое невозможно.
После любых и долгих побед нужен отдых.
Тоже самое сейчас происходит с португальцем.
3 года назад у Месси было больше трофеев чем у Реала за послание 40 лет (почти)
После 2 треблов, 4-х ЛЧ, 5 ЗМ не так уж легко мотивировать себя.
Он играл плохо потому не потому что не хотел а не мог себя заставить после таких побед рвать ноги, а ведь в матче с ливером он реально отпахал, даже с трудом дал интервью.
Говоришь не было видно за последние 3 года?
Если бы его было видно то у него было не 4 ЛЧ а 5,6 а то и 7. А такое невозможно.
После любых и долгих побед нужен отдых.
Тоже самое сейчас происходит с португальцем.
И эти 3 сезона лч выиграл как раз Реал с Роналду в атаке!
И эти 3 сезона лч выиграл как раз Реал с Роналду в атаке!
Кстати, за что Месси получил ЗМ в 2012, когда Ла Лигу выиграл Реал Мадрид, ЛЧ выиграл Челси, ЧЕ выиграла Испания???!!! Кому нужны его мусорные ничего непринесшие голы? А второсортный кубок, который Реал постоянно сливает(кроме игр против Барсы)- это разве достойный трофей?
В том году Роналду был лучшим, как и признали многие.
И на следующий год, Бавария вынесла Барсу 7-0, где малый потерялся!
Кстати, за что Месси получил ЗМ в 2012, когда Ла Лигу выиграл Реал Мадрид, ЛЧ выиграл Челси, ЧЕ выиграла Испания???!!! Кому нужны его мусорные ничего непринесшие голы? А второсортный кубок, который Реал постоянно сливает(кроме игр против Барсы)- это разве достойный трофей?
В том году Роналду был лучшим, как и признали многие.
И на следующий год, Бавария вынесла Барсу 7-0, где малый потерялся!
подлый поступок красавицы
подлый поступок красавицы
Даже памятник поставили.
А вот, чтобы в Италии установили возраст не тот
Даже памятник поставили.
А вот, чтобы в Италии установили возраст не тот
Криштиану Роналду – Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"
Криштиану Роналду – Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"