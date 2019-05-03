ГлавнаяНовости

Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»

сегодня, 15:21

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о критике в свой адрес со стороны болельщиков.

В Испании ко мне хорошо относились. Я этого не забуду. Я стараюсь высоко держать голову, вся моя жизнь — открытая книга. В Мадриде болельщики любят меня. Фанаты «Реала» останавливают меня на улице и просят о том, чтобы я вернулся в клуб. Мне действительно очень приятно это слышать.

В то же время люди часто меня критикуют. Они часто говорят, что я уже слишком стар для игры на высоком уровне, но я хочу всех удивить. Также они видят во мне человека, у которого никогда не должно быть проблем из-за денег. Люди думают, что деньги решают все проблемы. Как Криштиану может быть печальным, когда он получает столько миллионов! Знаю, что многие ждут, когда я промажу с пенальти или ошибусь в решающем матче.

Но я это понимаю. Это часть жизни, я должен быть готов. Я готов к этому уже много лет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Иньеста - Хави: «Ты был моим лучшим партнером на поле»
Сегодня, 14:43 ФотоКомментарии7
Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“»
Сегодня, 07:32 Комментарии22
Марселино: «„Валенсия“ не заслужила такого результата»
Сегодня, 06:38 Комментарии8
Моура: «Нужно сыграть с „Аяксом“ так же, как против „Сити“»
Сегодня, 06:07 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
сегодня в 17:22
Задний привод, вот главная проблема Нырялду...
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   504 / 954
сегодня в 17:20
С чего это у меня должно "полыхать",я всегда относился к Месси с уважением и то что он делает в этом сезоне для меня не удивительно! Ты про "полыханья" пообщайся со своими коллегами которые называют Месси гномом,а Роналду пеналду и тому подобное,это твой уровень!
ну ты всегда удивляешься "адекватности" поклонников месси и не удивляешься "адекватности" поклонников роналду
eleven LC
eleven LC ответил BARCELONA-BEST
   132 / 954
сегодня в 17:19
Абсолютно согласен,3 лч Реала очень мотивировали Месси!
alex lebedev
alex lebedev ответил San Skra
   504 / 954
сегодня в 17:19
Предложение построено не верно логически. Если человек играет за один клуб, то он и нигде больше добиться успеха не может (кроме этого клуба - думаю это логично). Еще Вы пытаетесь предложение построить так, чтобы навязать идею того, что если бы Месси и перешел в другой клуб, то он бы там ничего не добился, это не верно. Мы не можем этого знать. Но, что-то мне подсказывает, что Месси талантлив - у него бы могло что-то получиться в другом клубе.
легко получилось, особенно, если переходить только в топовые клубы своих стран, как португальская балерина.
eleven LC
eleven LC ответил alex lebedev
   132 / 954
сегодня в 17:15
С чего это у меня должно "полыхать",я всегда относился к Месси с уважением и то что он делает в этом сезоне для меня не удивительно!
Ты про "полыханья" пообщайся со своими коллегами которые называют Месси гномом,а Роналду пеналду и тому подобное,это твой уровень!
San Skra
San Skra ответил John_Wick
   627 / 954
сегодня в 17:15
Лучший игрок мира,легенда 3 клубов,ЧЕ,5 лч, и все это с двумя разными клубами!) Легенда,в отличии от полурослика,который кроме как с барсяй нигде успеха не добился!
Предложение построено не верно логически. Если человек играет за один клуб, то он и нигде больше добиться успеха не может (кроме этого клуба - думаю это логично). Еще Вы пытаетесь предложение построить так, чтобы навязать идею того, что если бы Месси и перешел в другой клуб, то он бы там ничего не добился, это не верно. Мы не можем этого знать. Но, что-то мне подсказывает, что Месси талантлив - у него бы могло что-то получиться в другом клубе.
alex lebedev
alex lebedev ответил Самедов Агил
   504 / 954
сегодня в 17:12
Рон забей на всех критиков... Или устрой выставку с командными и личными трофеями.... И я посмотрю на этих критиков)
он тебя услышал)
Самедов Агил
Самедов Агил
   106 / 954
сегодня в 17:11
Рон забей на всех критиков... Или устрой выставку с командными и личными трофеями.... И я посмотрю на этих критиков)
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   504 / 954
сегодня в 17:03
Тут я вижу в ход пошли детские прозвища,я тебя понял,отдыхай!
ахах, сам отдохни, а то полыхает не по-детски, как обычно
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил eleven LC
   304 / 954
сегодня в 17:03
В очередной раз убеждаюсь в неадекватности фанов Месси,да он сейчас лучший в мире и тащит Барсу в финал забивая в каждом матче плей-офф лч но до этого его не было видно в матчах плей-офф 3 сезона подряд! И эти 3 сезона лч выиграл как раз Реал с Роналду в атаке!
Ну да, куда адекватнее люди, ни дня не болевшие за сборную Португалии без Роналду, объявляющие своего напрочь провалившего весь ЧЕ-2016 идола ТАЩЕРОМ из-за дубля в ворота Венгрии.
eleven LC
eleven LC ответил alex lebedev
   132 / 954
сегодня в 17:02
Тут я вижу в ход пошли детские прозвища,я тебя понял,отдыхай!
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   504 / 954
сегодня в 16:54
В очередной раз убеждаюсь в неадекватности фанов Месси,да он сейчас лучший в мире и тащит Барсу в финал забивая в каждом матче плей-офф лч но до этого его не было видно в матчах плей-офф 3 сезона подряд! И эти 3 сезона лч выиграл как раз Реал с Роналду в атаке!
ну когда рыдалду забивал, его хвалили, и болелы месси не вылезали. в чем проблема? а нытики роналдовские сейчас на всех сайтах полыхают, адекваты мне тоже))
Toro
Toro
сегодня в 16:53
Как я рад, что эта девчонка бегает за Ювентус.
alex lebedev
alex lebedev ответил 95-shishani-95
   504 / 954
сегодня в 16:52
Этого игрока лишали ЗМ не по спортивным показателям. Кстати, за что Месси получил ЗМ в 2012, когда Ла Лигу выиграл Реал Мадрид, ЛЧ выиграл Челси, ЧЕ выиграла Испания???!!! Кому нужны его мусорные ничего непринесшие голы? А второсортный кубок, который Реал постоянно сливает(кроме игр против Барсы)- это разве достойный трофей? В том году Роналду был лучшим, как и признали многие. И на следующий год, Бавария вынесла Барсу 7-0, где малый потерялся!
за что рыдалда получил в 2013, м?
John_Wick
John_Wick
   887 / 954
сегодня в 16:34
Лучший игрок мира,легенда 3 клубов,ЧЕ,5 лч, и все это с двумя разными клубами!) Легенда,в отличии от полурослика,который кроме как с барсяй нигде успеха не добился!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил eleven LC
   40 / 954
сегодня в 16:28
В очередной раз убеждаюсь в неадекватности фанов Месси,да он сейчас лучший в мире и тащит Барсу в финал забивая в каждом матче плей-офф лч но до этого его не было видно в матчах плей-офф 3 сезона подряд! И эти 3 сезона лч выиграл как раз Реал с Роналду в атаке!
Не было видно 3 года подряд в ЛЧ?
3 года назад у Месси было больше трофеев чем у Реала за послание 40 лет (почти)
После 2 треблов, 4-х ЛЧ, 5 ЗМ не так уж легко мотивировать себя.
Он играл плохо потому не потому что не хотел а не мог себя заставить после таких побед рвать ноги, а ведь в матче с ливером он реально отпахал, даже с трудом дал интервью.
Говоришь не было видно за последние 3 года?
Если бы его было видно то у него было не 4 ЛЧ а 5,6 а то и 7. А такое невозможно.
После любых и долгих побед нужен отдых.
Тоже самое сейчас происходит с португальцем.
eleven LC
eleven LC
   132 / 954
сегодня в 16:17
В очередной раз убеждаюсь в неадекватности фанов Месси,да он сейчас лучший в мире и тащит Барсу в финал забивая в каждом матче плей-офф лч но до этого его не было видно в матчах плей-офф 3 сезона подряд!
И эти 3 сезона лч выиграл как раз Реал с Роналду в атаке!
95-shishani-95
95-shishani-95
   116 / 954
сегодня в 16:02
Этого игрока лишали ЗМ не по спортивным показателям.
Кстати, за что Месси получил ЗМ в 2012, когда Ла Лигу выиграл Реал Мадрид, ЛЧ выиграл Челси, ЧЕ выиграла Испания???!!! Кому нужны его мусорные ничего непринесшие голы? А второсортный кубок, который Реал постоянно сливает(кроме игр против Барсы)- это разве достойный трофей?
В том году Роналду был лучшим, как и признали многие.
И на следующий год, Бавария вынесла Барсу 7-0, где малый потерялся!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Happyboy Barca
   19 / 954
сегодня в 16:02
разные эпизоды,но Месси даже желтую не дали(((
KaZёL
KaZёL ответил Klaksvikar Itrottarselag
   216 / 954
сегодня в 15:55
У них в контракте нытье прописано, что у Месси что у Роналду, знаешь такой термин, "политическая проститутк@"?так вот, эти 2е "футбольные проституткi".
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   548 / 954
сегодня в 15:51
А если бы поменьше ныл, то вообще цены тебе не было.
Robbaggio
Robbaggio ответил 25процентный клоун
   612 / 954
сегодня в 15:50
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 25процентный клоун
   156 / 954
сегодня в 15:48
Легенда ,никого руками не лупил в истерике как гном

подлый поступок красавицы
ilyafrom
ilyafrom
   155 / 954
сегодня в 15:48
"В Испании ко мне хорошо относились"
Даже памятник поставили.

А вот, чтобы в Италии установили возраст не тот
KaZёL
KaZёL ответил -Inquisitоr-
   216 / 954
сегодня в 15:46
Я бы ещё дальше пошёл, все новости о Барселона, о котолония, о материте, о реале, о меське, о пеналду не выкладывал бы в главные новости. Авось и глорье рассосалось бы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
сегодня в 15:44
Легенда ,никого руками не лупил в истерике как гном
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил Байкал-38.
   259 / 954
сегодня в 15:44
Да кому ты нужна то? Криштиану Роналду – Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"
Аха-ха)
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   391 / 954
сегодня в 15:43
В Испании-хорошо, а в ката76онии-плохо.
Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
сегодня в 15:41
Да кому ты нужна то?
Криштиану Роналду – Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"
KaZёL
KaZёL
   216 / 954
сегодня в 15:41
Штепсель и Тарапунька легенды и уважаемые люди в сравнении с дуэтом Месси Роналду, через 10 лет о них никто не вспомнит, будут только на бумаге записаны их липовые рекорды, а 2х сатириков даже по прошествии 50 лет 90%граждан помнят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100