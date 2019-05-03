Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о критике в свой адрес со стороны болельщиков.

В Испании ко мне хорошо относились. Я этого не забуду. Я стараюсь высоко держать голову, вся моя жизнь — открытая книга. В Мадриде болельщики любят меня. Фанаты «Реала» останавливают меня на улице и просят о том, чтобы я вернулся в клуб. Мне действительно очень приятно это слышать.

В то же время люди часто меня критикуют. Они часто говорят, что я уже слишком стар для игры на высоком уровне, но я хочу всех удивить. Также они видят во мне человека, у которого никогда не должно быть проблем из-за денег. Люди думают, что деньги решают все проблемы. Как Криштиану может быть печальным, когда он получает столько миллионов! Знаю, что многие ждут, когда я промажу с пенальти или ошибусь в решающем матче.

Но я это понимаю. Это часть жизни, я должен быть готов. Я готов к этому уже много лет.