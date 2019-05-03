Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не знает, когда капитан команды Лионель Месси завершит игровую карьеру. Однако глава каталонского клуба уверен в том, что аргентинский футболист никогда не покинет «Барселону».

Месси может играть хоть до 45, кто знает? Мы знаем, что он будет играть ещё как минимум 3, 4, 5 лет, но не знаем, сколько всего – столько, сколько он захочет.

Мы готовимся [к завершению его карьеры]. Такие игроки, как Дембеле, Лангле, Артур находятся здесь для постройки новой команды, после того как Месси перестанет играть в футбол. Но я считаю, что до этого ещё далеко.

Не думаю, что этот день близко. Но мы говорим ребятам, которые играют и тренируются с ним: «Цените каждую минуту».

Лео принадлежит миру футбола, но он всегда был связан с «Барселоной». Он будет игроком одного клуба и никогда не покинет нас. Он перестанет играть в футбол, но он всегда будет с нами.