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Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“»

сегодня, 07:32

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не знает, когда капитан команды Лионель Месси завершит игровую карьеру. Однако глава каталонского клуба уверен в том, что аргентинский футболист никогда не покинет «Барселону».

Месси может играть хоть до 45, кто знает? Мы знаем, что он будет играть ещё как минимум 3, 4, 5 лет, но не знаем, сколько всего – столько, сколько он захочет.

Мы готовимся [к завершению его карьеры]. Такие игроки, как Дембеле, Лангле, Артур находятся здесь для постройки новой команды, после того как Месси перестанет играть в футбол. Но я считаю, что до этого ещё далеко.

Не думаю, что этот день близко. Но мы говорим ребятам, которые играют и тренируются с ним: «Цените каждую минуту».

Лео принадлежит миру футбола, но он всегда был связан с «Барселоной». Он будет игроком одного клуба и никогда не покинет нас. Он перестанет играть в футбол, но он всегда будет с нами.

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо недавно выразил мнение, что в истории клуба больше не будет такого игрока, как Месси.

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Все комментарии
kust07
kust07
   83 / 954
сегодня в 16:06
Барса-это империя Месси
амурец
амурец
   84 / 954
сегодня в 16:03
да он больше нигде то и сыграть не сможет
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 954
сегодня в 15:35
Легенда своего родного клуба как и Пуйоль,Хави,Иньеста,а также Тотти,Мальдини,Гиггз и др.
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
сегодня в 14:58
В этом то и заключается его не полноценность
Mаэстро
Mаэстро
   723 / 954
сегодня в 14:11
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
сегодня в 12:59
Верно сказал Бармалей. Гном игрок одного клуба.
football_
football_
   729 / 954
сегодня в 12:40
месси - легенда, роналду - типичный наемник.
311
311
   53 / 954
сегодня в 12:24
Значит будет доить каталонский проект до пенсии! Никто не выгонит за прошлые заслуги!)
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 954
сегодня в 12:21
ему в Барсе неплохо
Артемкa
Артемкa ответил Шуnя771
   375 / 954
сегодня в 11:17
Нет, там ситуация схожа, во всяком случае папаша метра был задействован (не в лучшем виде) в выплате налогов....
по налогам согласен) по поводу того, где ему играть сомневаюсь, что папа решает, как у Неймара
удав
удав
   129 / 954
сегодня в 10:37
звучит так что после окончания карьеры месси будет в заточении на стадионе барсы)
abramjan
abramjan
   408 / 954
сегодня в 10:21
не уйдет потому что трус
Шуnя771
Шуnя771 ответил Артемкa
   34 / 954
сегодня в 09:32
ты папу Месси с папой Неймара не перепутал)
Нет, там ситуация схожа, во всяком случае папаша метра был задействован (не в лучшем виде) в выплате налогов....
Артемкa
Артемкa ответил Шуnя771
   375 / 954
сегодня в 09:29
Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“» Это как папа Месси скажет..)
ты папу Месси с папой Неймара не перепутал)
Кейптаунский Аякс
Кейптаунский Аякс
   46 / 954
сегодня в 09:08
Риццоли никогда не уйдёт из ювентуса. Аха-ха.)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   775 / 954
сегодня в 08:47
А зачем ему уходить?
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:44
Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“»

Это как папа Месси скажет..)
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
сегодня в 08:42
а пенсия?
obana777
obana777
   240 / 954
сегодня в 08:41
Какой смысл куда-то уходить?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
сегодня в 08:09
Хороший наверное игрок...если Президент клуба так уважительно о нём говорит...
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
сегодня в 08:05
Тебя ещё Россель не убрал?
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
сегодня в 07:34
Когда-то все равно уйдет.
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