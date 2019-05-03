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Марселино: «„Валенсия“ не заслужила такого результата»

сегодня, 06:38
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Главный тренер «Валенсии» Марселино прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

«Валенсии» не хватило опыта. С тренерской скамьи я не видел проблем в нашей игре. У соперника были дальние удары, но и у нас тоже. Этот результат был неожиданным даже для «Арсенала». Я не заметил, что мы нервничали, или что нам постоянно грозила опасность. Не помню, чтобы соперник был слишком активен в атаке. Пара моментов, и гол. Потом удар головой. Гол во втором тайме после добивания.

Нам очень жаль, что мы не добились лучшего результата. «Арсенал» показал отменную игру в завершении. Но мы выступили на высоком уровне.

Мы всегда сохраняем оптимизм и будем бороться до последнего. Мы не заслужили этого результата, и итоговый счёт не отражает 90 минут этого матча. Может, в следующий четверг «Валенсия» забьёт гол на 90-й минуте и получит путёвку в финал.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
сегодня в 11:34
2-1 было бы честней
нечитайло
нечитайло
   845 / 954
сегодня в 09:56
Все в ваших ногах
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   679 / 954
сегодня в 08:49
Да ладно...
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
сегодня в 08:48
Шанс остается?)
борька
борька
   713 / 954
сегодня в 07:23
Как играли, то и получили
cevin cigan
cevin cigan ответил serset
   376 / 954
сегодня в 07:18
Ливерпуль тоже не заслужил)
Он видать не смотрел этот матч.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
сегодня в 07:05
Результат на табло!!!
serset
serset
   823 / 954
сегодня в 06:49
Ливерпуль тоже не заслужил)
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