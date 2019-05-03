Марселино: «„Валенсия“ не заслужила такого результата»

Главный тренер «Валенсии» Марселино прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

«Валенсии» не хватило опыта. С тренерской скамьи я не видел проблем в нашей игре. У соперника были дальние удары, но и у нас тоже. Этот результат был неожиданным даже для «Арсенала». Я не заметил, что мы нервничали, или что нам постоянно грозила опасность. Не помню, чтобы соперник был слишком активен в атаке. Пара моментов, и гол. Потом удар головой. Гол во втором тайме после добивания.

Нам очень жаль, что мы не добились лучшего результата. «Арсенал» показал отменную игру в завершении. Но мы выступили на высоком уровне.

Мы всегда сохраняем оптимизм и будем бороться до последнего. Мы не заслужили этого результата, и итоговый счёт не отражает 90 минут этого матча. Может, в следующий четверг «Валенсия» забьёт гол на 90-й минуте и получит путёвку в финал.