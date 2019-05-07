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Капелло: «Полтора года тюрьмы – чересчур жёсткое наказание для Кокорина»

сегодня, 05:28

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о ситуации вокруг своего бывшего подопечного Александра Кокорина. Вчера прокурор Светлана Тарасова потребовала для форварда «Зенита» наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.

Полтора года в тюрьме? Нет, это слишком. Исходя из того, что читаю и слышал о деле Александра, считаю такую меру чересчур жёсткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.

Очень трудно сказать, как поступили бы с футболистами в подобной ситуации в Италии. Ни разу в своей тренерской карьере не сталкивался с таким случаем. 

Способен ли Кокорин вновь выйти на прежний уровень? Здесь всё зависит только от него самого. Александр должен осознать, что, если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться. Кокорин – очень талантливый игрок, который должен до конца осознать всё, что с ним произошло, и собрать волю в кулак для возвращения в большой футбол.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   686 / 993
сегодня в 10:07
Да соскочат
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 993
сегодня в 09:28
Так реально ещё совсем немного осталось! И пасту настоящую сможешь передавать!
mihaluch
mihaluch
   74 / 993
сегодня в 07:47
Если бы такая ситуация сложилась при Сталине, Пак бы век воли не видал. .
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 993
сегодня в 07:28
Значит заслужили.
kastites
kastites
   59 / 993
сегодня в 06:35
Он не знает какие бандиты и жулики правят страной
cska plus
cska plus
   46 / 993
сегодня в 06:29
Россия, её умом не понять.
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