Шалимов готов рассмотреть предложение от «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов рассказал, готов ли он возглавить «красно-белых».
Задавали вопрос такой. Но скажешь, что готов, и начнется тогда: «Какой ему „Спартак“. И тому подобное. Конечно, если такое предложение поступает… „Спартак“ все-таки в топ-пятерке клубов. Другое дело, поступит ли такое предложение.
Ранее сообщалось, что Шалимов может возглавить „Спартак-2“.
Напустил туману ...
Напустил туману ...
Я ещё обижаются когда их с клоунами из шапито сравниваешь.
Я ещё обижаются когда их с клоунами из шапито сравниваешь.