ГлавнаяНовости

Шалимов готов рассмотреть предложение от «Спартака»

вчера, 22:27

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов рассказал, готов ли он возглавить «красно-белых».

Задавали вопрос такой. Но скажешь, что готов, и начнется тогда: «Какой ему „Спартак“. И тому подобное. Конечно, если такое предложение поступает… „Спартак“ все-таки в топ-пятерке клубов. Другое дело, поступит ли такое предложение.

Ранее сообщалось, что Шалимов может возглавить „Спартак-2“.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дюмин: «Артём Дзюба – великий игрок»
Сегодня, 01:18 Комментарии4
Азмун - Кокорину: «Жду тебя на нашем стадионе»
Сегодня, 00:23 Комментарии7
Спивак: «Дзюба важен для „Зенита“»
Вчера, 20:14 Комментарии9
Мостовой: «У Семака в этом сезоне многое удачно сложилось»
Вчера, 20:07 Комментарии12
Рахимов: «У Ракицкого потрясающий КПД»
Вчера, 19:42 Комментарии13
Орлов: «Нельзя, чтобы было слишком много иностранцев в команде»
Вчера, 19:19 Комментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
   230 / 1004
сегодня в 01:52
Но это же тренер женской команды.
Напустил туману ...
Djon_V
Djon_V
   591 / 1004
сегодня в 01:23
Ну и заголовок))) не вижу причин, по которым Шалимов отказался бы от этой должности, это и так понятно
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   557 / 1004
сегодня в 01:07
пусть попробует
Морозовский
Морозовский
   4 / 1004
сегодня в 00:24
Горлуковича с Ковтуном - наведут порядок, однозначно, через страх!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   265 / 1004
сегодня в 00:21
Приплачивает он что ли журналюгам за эти глупые вопросы?
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   37 / 1004
вчера в 23:44
Уже бы выпустили новость что боярский возглавит! Это все проделки газово лазурной хирни
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   395 / 1004
вчера в 23:24
Шалимов, выбрось эти мысли из головы.
Союзник противников
Союзник противников
   19 / 1004
вчера в 23:14
Можно и его.И меня можно.Лучше не будет,всё Федун нивелирует.
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1004
вчера в 23:01
Уже даже смеяться над спартачами не хочется, всё печально.
Я ещё обижаются когда их с клоунами из шапито сравниваешь.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 1004
вчера в 22:56
Игорь,береги себя
beefs
beefs
   174 / 1004
вчера в 22:53
Неужто, это просто бомба, также было в Краснодаре...
11-и метровый
11-и метровый
   422 / 1004
вчера в 22:47
Шалимову только в спартак, пусть эта иуда его дальше разваливает.
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 1004
вчера в 22:45
Это невероятно.
морозз
морозз
   78 / 1004
вчера в 22:45
Троллинг какой то дикий, но хотя Спартак обычно не предсказуем и велик!
CВИН
CВИН
   335 / 1004
вчера в 22:41
Надо ставить его, тем более опыт с женскими командами есть
MAUS
MAUS
   49 / 1004
вчера в 22:38
Недельной давности УТКА)))))
kotmyshka
kotmyshka
   122 / 1004
вчера в 22:37
С нынешним составом он не справится
Sergey S
Sergey S
   497 / 1004
вчера в 22:37
Опять свинопаса меняют) Когда в свинрнеке чума, надо все поголовье истреблять
Jum13
Jum13
   110 / 1004
вчера в 22:35
Это было бы просто белиссимо! Шалимим!
Шуnя771
Шуnя771
   39 / 1004
вчера в 22:30
Это уже не смешно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100