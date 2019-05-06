Шалимов готов рассмотреть предложение от «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов рассказал, готов ли он возглавить «красно-белых».

Задавали вопрос такой. Но скажешь, что готов, и начнется тогда: «Какой ему „Спартак“. И тому подобное. Конечно, если такое предложение поступает… „Спартак“ все-таки в топ-пятерке клубов. Другое дело, поступит ли такое предложение.