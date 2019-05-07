Дюмин: «Артём Дзюба – великий игрок»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поделился мнением о бывшем игроке «Арсенала» Артёме Дзюбе, который в этом году стал чемпионом России в составе «Зенита».

Артём Дзюба – великий игрок. Он не в Туле сделал перезагрузку [карьеры], а ещё до этого. И неоднократно доказал своё мастерство и характер. В «Арсенале» Артём оказался по стечению обстоятельств. Мы очень гордимся, что Дзюба играл в нашей команде. Он помог «Арсеналу». Мы, чем могли, помогли Артёму. Но он всё сам себе доказал и сам себя сделал. А у нас ему просто создали определённые условия и оказали определённую помощь.

Президент клуба Гурам Аджоев разговаривал с Дзюбой на одном языке, и Артём просто стал членом нашей семьи. И останется им на долгие годы. Он сам по себе профессиональный спортсмен и замечательный человек. Не «Арсенал» перезапустил его карьеру и сделал игроком сборной и «Зенита», а сам Дзюба сделал себя таковым благодаря своему труду. Он настоящий лидер, это мы сейчас видим в играх сборной России и петербургского клуба.

Слухи о том, что я лично мирил Дзюбу с Черчесовым? Я не из спортивного мира и не знаю, о чём вы говорите. Есть Черчесов – главный тренер сборной России. Он замечательный и очень уважаемый человек. Есть его тренерский штаб – тоже замечательные и очень уважаемые люди. В их деле существуют определённые проблемы, над которыми надо работать. Но в результате этой работы появились успехи, о них все знают. А мы люди скромные, занимаемся совсем другими вещами и находимся вне тех процессов, которые происходят в большом спорте. Мы колхозники и крестьяне.