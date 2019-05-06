Спивак: «Дзюба важен для „Зенита“»

Бывший капитан «Зенита» Александр Спивак считает, что форварду клуба Артему Дзюбе не нужно уезжать из России.

Будущее — это его личный выбор, и его личное дело. Не знаю, хочет ли Дзюба выступать за рубежом. Но я считаю, что можно продолжать развиваться и в «Зените», выступать в Лиге чемпионов. Если говорить коротко, то мне хочется, чтобы Дзюба остался. Он многое сделал для команды и важен для нее.