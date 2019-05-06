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Спивак: «Дзюба важен для „Зенита“»

вчера, 20:14

Бывший капитан «Зенита» Александр Спивак считает, что форварду клуба Артему Дзюбе не нужно уезжать из России.

Будущее — это его личный выбор, и его личное дело. Не знаю, хочет ли Дзюба выступать за рубежом. Но я считаю, что можно продолжать развиваться и в «Зените», выступать в Лиге чемпионов. Если говорить коротко, то мне хочется, чтобы Дзюба остался. Он многое сделал для команды и важен для нее.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   528 / 1004
вчера в 22:11
Дзюба - ключевой игрок.
Colchoneros
Colchoneros
   291 / 1004
вчера в 21:34
Спивак: Труба важна для Зенита!
cska plus
cska plus
   43 / 1004
вчера в 21:24
Спивак сыпил соль на раненного федуна.
Nikola45
Nikola45
   20 / 1004
вчера в 20:48
Одно знаю точно! В Тарасятник он не пойдет ))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   180 / 1004
вчера в 20:38
Последний матч показал.
Grey33
Grey33
   309 / 1004
вчера в 20:37
Его же в Тарасовку сватают. "Вернись, мы всё простим... итд"

Дзюбе надо куда-нибудь в чемпионшип или аутсайдера АПЛ попробовать. Новые вызовы - его стихия.
Hypnoz
Hypnoz
   111 / 1004
вчера в 20:35
А куда ему ? В Кайрат, вслед за Аршавиным ?!
ermak6848
ermak6848
   123 / 1004
вчера в 20:33
да пусть будет ... никто не против.
Danrog
Danrog
   379 / 1004
вчера в 20:30
Свиньи до сих пор плачут, что выгнали такого мастера.
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