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Рахимов: «У Ракицкого потрясающий КПД»

вчера, 19:42
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о матче против «Зенита» в рамках 27-го тура РПЛ.

Намного качественнее стал «Зенит» с приходом новых футболистов. Если вы обратите внимание на этих игроков, то увидите, что у Ракицкого потрясающий КПД. Помимо того, что он может хорошо начать атаку, он достаточно уверенно чувствует себя в обороне и при этом забивает голы, которые приносят очки. Надо сказать, что это очень хорошее приобретение.

Что касается Барриоса, посмотрите, какой объем работы он выполняет и при этом читает игру, занимает грамотно позицию, выигрывает много мячей. Если мы вспомним Паредеса, которого продал «Зенит», то Барриос более командный игрок. Он помимо разрушительной работы может еще выполнять и созидательную. И мы все прекрасно знаем Азмуна. Это футболист с отличными скоростными качествами, великолепно играет головой. Посмотрите, сколько он уже мячей забил. Я думаю, что с приобретением этих троих футболистов «Зениту» стало полегче играть.

Теперь ждать только от Дзюбы голов не приходится, ведь есть Азмун. Он очень много моментов создает. А на фоне Сердара очень прибавил еще и Дриусси, который выглядит очень хорошо. Приобретения сыграли очень большую роль в чемпионстве «Зенита». Это качественные футболисты, благодаря которым качество игры «Зенита» стало намного лучше и выше.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1004
вчера в 22:55
А какой КПД у Заболотного???
cska plus
cska plus
   43 / 1004
вчера в 21:25
Есть такое дело.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   8 / 1004
вчера в 21:22
100% попадание!
pomor45
pomor45 ответил Брулин
   89 / 1004
вчера в 21:04
Раз паспорта в днр раздают, может и ему взять для лимита.
Хорошая идея. Надеюсь надоумят. Тем более, что от украинского отказываться не надо.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Abverin
   54 / 1004
вчера в 20:51
Они одной ногой в Евросоюзе, а там уровень выше.
Они совсем в другом стоят, а не в евросоюзе.
Почти как в Турции
112910315
112910315 ответил Zenit_84
   47 / 1004
вчера в 20:47
Ракицкий и Азмун - хорошие приобретения...
Лучше не придумаешь для РПЛ
Abverin
Abverin ответил Байкал-38.
   172 / 1004
вчера в 20:43
Зато хохлам такие игроки ненужны.
Они одной ногой в Евросоюзе, а там уровень выше.
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1004
вчера в 20:05
Зато хохлам такие игроки ненужны.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   326 / 1004
вчера в 19:59
А как же гнали на Рака типа старый на деньги пришло, быстро однако переобулись.
ДАША Д
ДАША Д
   160 / 1004
вчера в 19:54
Для хохлов КПД нуль.
Брулин
Брулин
   30 / 1004
вчера в 19:53
Раз паспорта в днр раздают, может и ему взять для лимита.
kastites
kastites
   61 / 1004
вчера в 19:52
В ЗЕНИТЕ всё лучшее
ЗЕНИТ это достояние России
Zenit_84
Zenit_84
   149 / 1004
вчера в 19:49
Ракицкий и Азмун - хорошие приобретения...
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