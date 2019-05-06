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Мостовой: «У Семака в этом сезоне многое удачно сложилось»

вчера, 20:07

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита».

У Семака в этом сезоне многое удачно сложилось, получилось приобрести трех игроков, которые хорошо выстрелили. А вспомните, как много все критиковали «Зенит» за их игру, когда многие матчи не получались. Когда я понял, что «Зенит» станет чемпионом? После матча в Краснодаре, там клуб сыграл так, как и играет настоящий чемпион.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил cska plus
   9 / 1004
сегодня в 00:04
В декабре 60 лет было
Союзник противников
Союзник противников
   19 / 1004
вчера в 23:15
В следующем сезоне "разложится",как водится у нас.
drug01
drug01
   135 / 1004
вчера в 23:05
Пока везёт.... Последний год!
cska plus
cska plus ответил LOpp
   43 / 1004
вчера в 21:21
Да, юбилей у Мутко не каждый год бывает.
Да ладно, у мутко юбилей?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   7 / 1004
вчера в 21:21
Ну а экспертам типа Лехи можно и дальше заниматься экспертизой! Думаю Мостовой против не будет!)
Эт-точно!!!
ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   18 / 1004
вчера в 21:09
Шеи помыли, медальки готовы, "ведерный фужер " художником отмечен, шампанское готово!!!..........А остальное все лирика!!! Чемпионство досрочное и экспертам типа Мостового можно заткнуться!!!
Ну а экспертам типа Лехи можно и дальше заниматься экспертизой! Думаю Мостовой против не будет!)
Nikola45
Nikola45
   20 / 1004
вчера в 20:56
Мостовой превозносил свой Тарасятник на каждом кинопоказе. ))
А Свинарня подвела горе специалиста ))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1004
вчера в 20:52
Шеи помыли, медальки готовы, "ведерный фужер " художником отмечен, шампанское готово!!!..........А остальное все лирика!!!
Чемпионство досрочное и экспертам типа Мостового можно заткнуться!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   109 / 1004
вчера в 20:39
Не совсем все, но главное получилось, выиграть чемпионат и позлить скотный двор.
Grey33
Grey33
   309 / 1004
вчера в 20:34
Удачно это надо полагать: травмы Жиркова, Нобоа, Кузяева, Шатова, Маркизио, посадка Кокорина, один холостой трансфер перед сезоном.
Давайте вспомним, как в Минске и в Кубке играла "длинная" скамейка, сумевшая справится только с астраханским волгарём из второй лиги.

Семак просто доказал свою состоятельность как Тренер и это золото во многом "вопреки", а не "благодаря".
azures
azures
   270 / 1004
вчера в 20:32
Да ладно, у Кононова лучше получилось опустить свиней.
LOpp
LOpp
   9 / 1004
вчера в 20:14
Да, юбилей у Мутко не каждый год бывает.
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