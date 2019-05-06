Мостовой: «У Семака в этом сезоне многое удачно сложилось»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита».
У Семака в этом сезоне многое удачно сложилось, получилось приобрести трех игроков, которые хорошо выстрелили. А вспомните, как много все критиковали «Зенит» за их игру, когда многие матчи не получались. Когда я понял, что «Зенит» станет чемпионом? После матча в Краснодаре, там клуб сыграл так, как и играет настоящий чемпион.
А Свинарня подвела горе специалиста ))))
А Свинарня подвела горе специалиста ))))
Чемпионство досрочное и экспертам типа Мостового можно заткнуться!!!
Чемпионство досрочное и экспертам типа Мостового можно заткнуться!!!
Давайте вспомним, как в Минске и в Кубке играла "длинная" скамейка, сумевшая справится только с астраханским волгарём из второй лиги.
Семак просто доказал свою состоятельность как Тренер и это золото во многом "вопреки", а не "благодаря".
Давайте вспомним, как в Минске и в Кубке играла "длинная" скамейка, сумевшая справится только с астраханским волгарём из второй лиги.
Семак просто доказал свою состоятельность как Тренер и это золото во многом "вопреки", а не "благодаря".