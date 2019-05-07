Гвардиола рассказал про продление контракта с Компани

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о продлении контракта с защитником Венсаном Компани. Действующее соглашение заканчивается летом.

В конце сезона мы собираемся поговорить с Венсаном, он знает об этом.

Он невероятный футболист, который очень полезен для команды. Мы всегда можем рассчитывать на него. Этот клуб держится на таких парнях, как Компани. После Кубка Англии мы решим, что лучше для обеих сторон.