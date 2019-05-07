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Гвардиола рассказал про продление контракта с Компани

сегодня, 13:42

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о продлении контракта с защитником Венсаном Компани. Действующее соглашение заканчивается летом. 

В конце сезона мы собираемся поговорить с Венсаном, он знает об этом. 

Он невероятный футболист, который очень полезен для команды. Мы всегда можем рассчитывать на него. Этот клуб держится на таких парнях, как Компани. После Кубка Англии мы решим, что лучше для обеих сторон.

Ранее Компани заявил, что он продлит контракт с «горожанами».

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   291 / 982
сегодня в 18:50
Да ладно,шальной залетел, подфартило и всё.
Neymar 10
Neymar 10
   188 / 982
сегодня в 16:00
один год = однолетний контракт для Венса . игрок уже возрастной и поддержан частым травмам , увы 😟
dzvinka
dzvinka
   44 / 982
сегодня в 15:39
рофл, да дайте ему контракт прямо сейчас еще на год, в чем проблема? Реально же затащил 3 очка намедни... и по сути титул чемпиона АПЛ, если в последнем туре будет без ексцесов.
Заратустра
Заратустра ответил Болот Сарбанов
   66 / 982
сегодня в 14:43
Странно, что он стеклянный. Учитывая, что он здоровенная негрилла накаченная.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   200 / 982
сегодня в 14:42
Похоже Венсана ждет сюрприз.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил ДСА
   318 / 982
сегодня в 14:39
Теперь можно и продавать.
ПРОДАВАТЬ СВОБОДНОГО АГЕНТА ?

ГЫ-ГЫ
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   627 / 982
сегодня в 14:24
Игрок не плохой, но стеклянный. Оказался в нужное время, в нужном месте и вколотил 1 мяч и снова стал нужным.
ДСА
ДСА
   140 / 982
сегодня в 13:48
Теперь можно и продавать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 982
сегодня в 13:47
Компани вопреки всем тренерским неработающим задумкам просто вколотил мяч в сетку как его учил Пелегрини
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 982
сегодня в 13:45
Должны договориться.
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