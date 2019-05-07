ГлавнаяНовости

Клопп: «Каждый соперник знает: „Ливерпуль“ никогда не сдается»

сегодня, 10:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

Все те люди, у которых в сердце есть «Ливерпуль», знают, какой сложности задача нам предстоит. Нам нужно не просто выиграть матч, а выиграть противостояние, потому что то, что случилось в Испании, станет большим испытанием для нас.

Ситуация ясна. У них преимущество, и нам нужно дать отпор. Оба клуба достаточно умны и понимают, что с нами еще не покончено и мы - «Ливерпуль». Каждый на «Энфилде», включая наших соперников, знает: «Ливерпуль» никогда не останавливается и не сдается. «Ливерпуль» отдает все силы. Так что давайте сыграем и посмотрим.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзаньоло: «Я счастлив в „Роме“, но кто бы не пошел в „Ювентус“?»
Сегодня, 13:12 Комментарии1
Альба: «Ленгле - скромный парень»
Сегодня, 12:15 Комментарии1
Альба: «Я люблю шутить и настраивать команду в раздевалке»
Сегодня, 12:08 Комментарии1
Конте отказался возглавить «Рому»
Сегодня, 11:27 Комментарии7
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
Сегодня, 11:27 Комментарии8
Рондон рассказал о самом сложном сопернике в АПЛ
Сегодня, 10:47 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
   109 / 993
сегодня в 12:34
удачи Ливеру хотя после потери ключевых игроков это будет почти невозможно
peleneym
peleneym
сегодня в 12:05
"Не сдаётся" в данном случае означает погибнуть достойно.
YNWA
YNWA ответил Барсамания1988
   737 / 993
сегодня в 12:05
Проссто расслабь булки юрген, так проще меньше трения.
Знаток? Или любитель?
Palex
Palex ответил Барсамания1988
   61 / 993
сегодня в 11:46
Тебя уже так пробовали?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   156 / 993
сегодня в 11:28
Даже в ответном матче вас вынесет Барса) Ливер команда неудачников.
112910315
112910315
   40 / 993
сегодня в 11:13
Вам бы Салаха сегодня
Brigar
Brigar
   341 / 993
сегодня в 11:11
Ливерпулю удачи!
Барсамания1988
Барсамания1988
   652 / 993
сегодня в 11:07
Проссто расслабь булки юрген, так проще меньше трения.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 993
сегодня в 11:06
Удачи вам с судьей
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   305 / 993
сегодня в 11:04
ОТДЫХАЙТЕ, ВАШ СЕЗОН УЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ !
ЗЕРО ТИТУЛИ !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100