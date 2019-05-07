Клопп: «Каждый соперник знает: „Ливерпуль“ никогда не сдается»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

Все те люди, у которых в сердце есть «Ливерпуль», знают, какой сложности задача нам предстоит. Нам нужно не просто выиграть матч, а выиграть противостояние, потому что то, что случилось в Испании, станет большим испытанием для нас.

Ситуация ясна. У них преимущество, и нам нужно дать отпор. Оба клуба достаточно умны и понимают, что с нами еще не покончено и мы - «Ливерпуль». Каждый на «Энфилде», включая наших соперников, знает: «Ливерпуль» никогда не останавливается и не сдается. «Ливерпуль» отдает все силы. Так что давайте сыграем и посмотрим.