Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо

Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко выступил с заявлением, рассказав о конфликте, информацию о котором растиражировали СМИ . Сообщалось, что футболист «послал» главного тренера Дженнаро Гаттузо в матче с «Болоньей» и отказался выходить на замену.

Пресса уже несколько недель обо мне говорит, но я молчал и продолжал работать. То, что произошло этим вечером и то, как это интерпретировали СМИ , заставляет меня немедленно отреагировать. Я не хочу, чтобы меня считали игроком, который отказывается выходить на поле после просьбы тренера и не уважает клуб и своих товарищей по команде.

Я начал матч на скамейке запасных, но был готов выложиться на 200%, даже если бы мне довелось выйти на пять минут. Когда Лукас Билья получил травму, мне сказали готовиться к выходу. Через 2-3 минуты я начал разогреваться. Потом мне велели вернуться на скамейку - это произошло между 23 и 26 минутами. И когда я вернулся, тренер обратился ко мне со словами, которых я не ожидал услышать. Я лишь повторил слова Гаттузо, больше ничего.

Повторю: я никогда не отказывался вступать в игру. Думаю, что кадры говорят сами за себя. У меня было только одно желание - выйти на поле и помочь своим товарищам, как я всегда делал и продолжу делать до конца карьеры. Forza Milan!