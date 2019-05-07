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Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо

сегодня, 11:27
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Полузащитник «Милана» Тьему Бакайоко выступил с заявлением, рассказав о конфликте, информацию о котором растиражировали СМИ. Сообщалось, что футболист «послал» главного тренера Дженнаро Гаттузо в матче с «Болоньей» и отказался выходить на замену.

Пресса уже несколько недель обо мне говорит, но я молчал и продолжал работать. То, что произошло этим вечером и то, как это интерпретировали СМИ, заставляет меня немедленно отреагировать. Я не хочу, чтобы меня считали игроком, который отказывается выходить на поле после просьбы тренера и не уважает клуб и своих товарищей по команде.

Я начал матч на скамейке запасных, но был готов выложиться на 200%, даже если бы мне довелось выйти на пять минут. Когда Лукас Билья получил травму, мне сказали готовиться к выходу. Через 2-3 минуты я начал разогреваться. Потом мне велели вернуться на скамейку - это произошло между 23 и 26 минутами. И когда я вернулся, тренер обратился ко мне со словами, которых я не ожидал услышать. Я лишь повторил слова Гаттузо, больше ничего.

Повторю: я никогда не отказывался вступать в игру. Думаю, что кадры говорят сами за себя. У меня было только одно желание - выйти на поле и помочь своим товарищам, как я всегда делал и продолжу делать до конца карьеры. Forza Milan!

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   181 / 993
сегодня в 13:19
А раньше это был великий клуб с великими тренерами и игроками.
Ну,как можно было превратится за 5-6 в клубишко да Сильвио его знает.
Но точно одно ясно. Этот клуб и через 1000 лет не возьмет не один трофей.
kust07
kust07
   131 / 993
сегодня в 13:17
Милан подцепил болезнь Спартака
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   305 / 993
сегодня в 11:58
ОСЛУШАЛСЯ ХОЗЯИНА, ПОЛУЧИ РЕМНЁМ ПО СПИНЕ 15 РАЗ !

ГЫ-ГЫ
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   406 / 993
сегодня в 11:54
Негр каркает на тренера.
А Гаттузо не тренер, он дурак.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 993
сегодня в 11:52
Да кто их там разберет, чего они там друг другу наговорили?!? Надо у соседей по лавке спрашивать. СМИ верить нельзя, этим только бы зацепиться за что нибудь.....и понеслась!!!
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 993
сегодня в 11:38
Отмазка не катит.
cska plus
cska plus
   46 / 993
сегодня в 11:34
Нахрен этого зулуса, в спартак его в рабство федуну.
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