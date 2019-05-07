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Дзаньоло: «Я счастлив в „Роме“, но кто бы не пошел в „Ювентус“?»

сегодня, 13:12

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал свой возможный переход в «Ювентус».

Я счастлив в «Роме», но кто бы не пошел в «Ювентус»? Однако конечное решение будет принимать руководство клуба. 

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   10 / 982
сегодня в 19:20
значит время еще не пришло у нас для финала . всё впереди мой друг , в то время как ваше время уходит с каждым днем ведь лидеры в лице кьеллини бонуччи матюиди манджукич и роналду стареют и может быть в сериАле они еще выдержат лет 30-40 игры за юве , но для ЛЧ они уже почти профнепригодны а на матч тв арустамян грустит и хочет чтоб юве выиграл ЛЧ а вы только по вторым местам спецы . вот что вам остается делать ? скупать у соседних клубов родного чемпа футболистов и без особого напряга побеждать в сериАле . перестаньте так делать уже !
так на смену им придут другие,ведь Ювентус это мировой гранд,а не игрушка в руках шейхов,наиграются и кинут
Neymar 10
Neymar 10 ответил juvenale
   188 / 982
сегодня в 18:49
хаха какая Лч,вы дальше 1/4 нос не высовывали))тогда в Юве переходят,чтобы попытаться взять ЛЧ как никак два финала за 5 лет,а в шейхпроект только за баблом идут
значит время еще не пришло у нас для финала . всё впереди мой друг , в то время как ваше время уходит с каждым днем ведь лидеры в лице кьеллини бонуччи матюиди манджукич и роналду стареют и может быть в сериАле они еще выдержат лет 30-40 игры за юве , но для ЛЧ они уже почти профнепригодны а на матч тв арустамян грустит и хочет чтоб юве выиграл ЛЧ а вы только по вторым местам спецы . вот что вам остается делать ? скупать у соседних клубов родного чемпа футболистов и без особого напряга побеждать в сериАле . перестаньте так делать уже !
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   10 / 982
сегодня в 18:21
Киллиан перешел чтобы помочь Неймару выиграть лигу чемпионов так как в монако мбаппе просто бы деградировал со временем а так у него будут отличные шансы в ближайшие пару лет привести клуб из родной страны к победе в ЛЧ, а для чего вы купили Пьянича хотя у него отличный пас но в защите никакой правда да и нервный а щесны какой никакой но вратарь номер 1 в юве а другие не пойдут только он на ближайшие лет 60 - 70 и все они специально отобраны у конкурентов для победы без конкуренции в серии А !!! и вот щас за интер приметесь летом может и пёнтека урвете , у наполи хотите урвать кулибали а может и инсинье в обмен на еле живого диболу и все это ради одного чемпионата италии !!! кошмар какой
хаха какая Лч,вы дальше 1/4 нос не высовывали))тогда в Юве переходят,чтобы попытаться взять ЛЧ как никак два финала за 5 лет,а в шейхпроект только за баблом идут
Neymar 10
Neymar 10 ответил juvenale
   188 / 982
сегодня в 18:17
хаха расскажи это в 2012 году с Вучиничем и Матри в атаке)))эксперт И кого это Юве купил у Ромы?Пьянич,так это балласт,бенатия - был лавочникам и его продали,теперь только Щесны,но он не топ)и прикольно слышать от фаната мешка,который реально в своей лиге всех обдирает хахах мбаппе не даст соврать
Киллиан перешел чтобы помочь Неймару выиграть лигу чемпионов так как в монако мбаппе просто бы деградировал со временем а так у него будут отличные шансы в ближайшие пару лет привести клуб из родной страны к победе в ЛЧ, а для чего вы купили Пьянича хотя у него отличный пас но в защите никакой правда да и нервный а щесны какой никакой но вратарь номер 1 в юве а другие не пойдут только он на ближайшие лет 60 - 70 и все они специально отобраны у конкурентов для победы без конкуренции в серии А !!! и вот щас за интер приметесь летом может и пёнтека урвете , у наполи хотите урвать кулибали а может и инсинье в обмен на еле живого диболу и все это ради одного чемпионата италии !!! кошмар какой
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   10 / 982
сегодня в 18:05
так вот поэтому и отрыв такой что всех скупаете у себя в лиге . ща еще летом за Икарди пол мильярда долларов выложите чтоб на след год чемпионство не потерять . вот так и " борется " за чемпионство юве из года в год .
хаха расскажи это в 2012 году с Вучиничем и Матри в атаке)))эксперт
И кого это Юве купил у Ромы?Пьянич,так это балласт,бенатия - был лавочникам и его продали,теперь только Щесны,но он не топ)и прикольно слышать от фаната мешка,который реально в своей лиге всех обдирает хахах мбаппе не даст соврать
Neymar 10
Neymar 10 ответил juvenale
   188 / 982
сегодня в 17:46
хаха конкурент))30 очко отрыв хахаха
так вот поэтому и отрыв такой что всех скупаете у себя в лиге . ща еще летом за Икарди пол мильярда долларов выложите чтоб на след год чемпионство не потерять . вот так и " борется " за чемпионство юве из года в год .
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   10 / 982
сегодня в 17:33
только такими методами туринская старушка может удержать пальму первенства в сериАле . обдирают конкурентов без совести . 😒
хаха конкурент))30 очко отрыв хахаха
juvenale
juvenale
   10 / 982
сегодня в 17:33
походу второй днодески...его цена максимум млн 30
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Charlie Scene
   335 / 982
сегодня в 16:31
Не перешли , потому что их никто не приглашал! Хотя игроки очень хорошие ( особенно Тотти!) Дзаньоло все делает правильно , хотя и очень молодой ещё! Нужно всегда стремиться играть в лучшем клубе и с лучшими партнерами! В Роме никаких перспектив в ближайшие 10 лет!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   335 / 982
сегодня в 16:28
Думаю что он уже наш!! Правильно мыслит парень. Здесь у него есть перспективы роста , титулы , трофеи, участие в лч!! А что там сидеть в Роме? Вон Тотти до 40 лет досидел , а толку? Погубил карьеру на радость фанам и за 20 лет взял 1 скудетто!
Шишанутый
Шишанутый
   11 / 982
сегодня в 14:42
Перспективный парень. Надо брать!
Bavaria_M
Bavaria_M
   272 / 982
сегодня в 14:41
Эм а псж ток за милярды и что? Так сказал будто псж сам выигрывает, ох уж эти глоры.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Charlie Scene
   148 / 982
сегодня в 14:33
Балбес ты парень , глянь и спроси у легенд Ромы , Де Росси или Тотти . Они бы точно никогда не перешли в стан старухи.
Парень трофеи хочет выигрывать, а не как Де Росси или Тотти до старости лет играть и выиграть по 1-3 титула )
Charlie Scene
Charlie Scene
   323 / 982
сегодня в 14:15
Балбес ты парень , глянь и спроси у легенд Ромы , Де Росси или Тотти . Они бы точно никогда не перешли в стан старухи.
Neymar 10
Neymar 10
   188 / 982
сегодня в 13:19
только такими методами туринская старушка может удержать пальму первенства в сериАле . обдирают конкурентов без совести . 😒
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