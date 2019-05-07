Дзаньоло: «Я счастлив в „Роме“, но кто бы не пошел в „Ювентус“?»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал свой возможный переход в «Ювентус».
Я счастлив в «Роме», но кто бы не пошел в «Ювентус»? Однако конечное решение будет принимать руководство клуба.
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал свой возможный переход в «Ювентус».
Я счастлив в «Роме», но кто бы не пошел в «Ювентус»? Однако конечное решение будет принимать руководство клуба.
И кого это Юве купил у Ромы?Пьянич,так это балласт,бенатия - был лавочникам и его продали,теперь только Щесны,но он не топ)и прикольно слышать от фаната мешка,который реально в своей лиге всех обдирает хахах мбаппе не даст соврать
И кого это Юве купил у Ромы?Пьянич,так это балласт,бенатия - был лавочникам и его продали,теперь только Щесны,но он не топ)и прикольно слышать от фаната мешка,который реально в своей лиге всех обдирает хахах мбаппе не даст соврать