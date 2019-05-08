ГлавнаяНовости

Вартапетов: «„Ливер“ - „Барса“ 4:0. Не ругайте больше „Спартак“»

сегодня, 02:31
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов в своём аккаунте в Instagram прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0). Напомним, в прошлом сезоне ЛЧ мерсисайдцы на групповой стадии обыграли «Спартак» на «Энфилде» со счётом 7:0.

«Ливер» - «Барса» 4:0. «Ливер» - «Спартак» 7:0. Не ругайте нас больше. Это «Энфилд». И это «Ливерпуль», даже без Салаха. Пока так. И поспокойнее, всё будет хорошо. Но не сразу. Болеем за «Спартак», отдельных идолопоклонников просьба определиться: личности приходят и уходят – Клуб остаётся навсегда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба: «Браво, Ливерпак! Клопп – лучший тренер в мире!»
Сегодня, 02:16 Комментарии3
Мостовой: «Футбольное безобразие со стороны „Барселоны“»
Сегодня, 00:53 Комментарии13
Червиченко: «„Спартаку“ могут помочь только судьи»
Сегодня, 00:45 Комментарии6
Грушевский: «Марио Фернандес не уйдет в другой российский клуб»
Вчера, 23:41 Комментарии5
Орлов: «„Зенит“ взял Маркизио больным»
Вчера, 22:45 Комментарии6
Талалаев: «„Ливерпуль“ способен забить три мяча даже в ослабленном составе»
Вчера, 21:56 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
   171 / 1038
сегодня в 02:52
да уж теперь Спартаку не укажешь на 7:0 от Ливера, и Барсу почти так же раскатали
da da da
da da da
   211 / 1038
сегодня в 02:46
разница в том что для Спартак это норма,как и для любого росклуба так как чемпионат полулюбительский,а тут позор потому что разницы в классе между команд нет,или ее мало.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   17 / 1038
сегодня в 02:41
Это Энфилд. И с этим не поспоришь)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100