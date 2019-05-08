Вартапетов: «„Ливер“ - „Барса“ 4:0. Не ругайте больше „Спартак“»

Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов в своём аккаунте в Instagram прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0). Напомним, в прошлом сезоне ЛЧ мерсисайдцы на групповой стадии обыграли «Спартак» на «Энфилде» со счётом 7:0.

«Ливер» - «Барса» 4:0. «Ливер» - «Спартак» 7:0. Не ругайте нас больше. Это «Энфилд». И это «Ливерпуль», даже без Салаха. Пока так. И поспокойнее, всё будет хорошо. Но не сразу. Болеем за «Спартак», отдельных идолопоклонников просьба определиться: личности приходят и уходят – Клуб остаётся навсегда.