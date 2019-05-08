Мостовой: «Футбольное безобразие со стороны „Барселоны“»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Барселоны» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (0:4).

Это было футбольное безобразие со стороны «Барселоны». «Ливерпуль» — молодцы, красавцы. Их шанс был в том, чтобы выйти и сыграть вот так, как они сыграли. С этим рвением. А «Барселона» — это ужас. Они мячи не отнимали, в контратаки не шли, привозили сами себе. В первом голе грубейшая ошибка Альбы.

Четвёртый гол — это вообще скандал. Проигрывать 0:3 и вот так стоять, смотреть, ковыряться в носу, это просто позор. «Ливерпуль» выиграл почти все единоборства. А «Барселона» вышла, как будто им купили новую форму и сказали, что им надо её не испачкать. При счёте даже 0:2 они гуляли пешком.

Такой «Ливерпуль», конечно, теперь фаворит. Для «Барселоны» это просто позор, мрак и ужас. Они привыкли, что за них играет гениальный футболист, но он один не может всегда решать.