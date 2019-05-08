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Мостовой: «Футбольное безобразие со стороны „Барселоны“»

сегодня, 00:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Барселоны» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (0:4).

Это было футбольное безобразие со стороны «Барселоны». «Ливерпуль» — молодцы, красавцы. Их шанс был в том, чтобы выйти и сыграть вот так, как они сыграли. С этим рвением. А «Барселона» — это ужас. Они мячи не отнимали, в контратаки не шли, привозили сами себе. В первом голе грубейшая ошибка Альбы.

Четвёртый гол — это вообще скандал. Проигрывать 0:3 и вот так стоять, смотреть, ковыряться в носу, это просто позор. «Ливерпуль» выиграл почти все единоборства. А «Барселона» вышла, как будто им купили новую форму и сказали, что им надо её не испачкать. При счёте даже 0:2 они гуляли пешком.

Такой «Ливерпуль», конечно, теперь фаворит. Для «Барселоны» это просто позор, мрак и ужас. Они привыкли, что за них играет гениальный футболист, но он один не может всегда решать.

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Все комментарии
амурец
амурец
   171 / 1038
сегодня в 02:55
как играет гениальный футболист сегодня все видели
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
   746 / 1038
сегодня в 02:35
Мостовой,безобразие у нас дома! Они играют в футбол,а наши таланты сидят в сизо! А то нашел в "Барселоне"безобразие!Смех и грех!
Dmitriy Q
Dmitriy Q
   881 / 1038
сегодня в 02:04
По его Логики Месси снова гениален, а все остальные играли ужасно, вот ждал его комент и дождался очередного Бреда,если сыграли плохо значит все играли плохо,Месси ничего не мог сделать вот и все,Мостовой чисто говорит субьективное мнение,
feris1
feris1
   73 / 1038
сегодня в 01:50
Барсукам не привыкать.
3-0 от Ромы из той же оперы!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 1038
сегодня в 01:41
Футбольное безобразие - это ты , Саша, на МАТЧ ТВ!!! Ты же первый кричал, что у Ливера нет шансов, что Барса голик свой на выезде забьет, а что в итоге???
Хоть бы раз честно признался, что явно прокололся с прогнозом, так нет, быстренько переобулся и как ни в чем небывало анализирует игру.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   74 / 1038
сегодня в 01:30
Мостовой попал в точку,даже при счете 3 0 боялись атаковать а при Гвардиоле атаковали от начала до конца.Во главе львов когда баран,это катастрофа,хотя вся барса бараны вместе с вальверде
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 1038
сегодня в 01:27
Не люблю Мостового, но тут вынужден с ним согласиться!!!
mihaluch
mihaluch
   81 / 1038
сегодня в 01:27
Слишком рано Барса уверовала, что дело сделано.
alex1990for
alex1990for ответил beefs
   494 / 1038
сегодня в 01:25
Барса не ожидала такого накала, и включиться на полную так и не смогла...
все она ожидала. но вспомнила, что они клоуны
beefs
beefs
   178 / 1038
сегодня в 01:25
Барса не ожидала такого накала, и включиться на полную так и не смогла...
alex1990for
alex1990for ответил Benazir Mardanov
   494 / 1038
сегодня в 01:25
дело не в барселоне. Барса играла с Ливерпулем, а Ливерпуль играл футбол!
ну да, не в барселоне) достаточно не совершать было таких клоунских ошибок или хотя бы мяч забить
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   399 / 1038
сегодня в 01:17
дело не в барселоне. Барса играла с Ливерпулем, а Ливерпуль играл футбол!
John_Wick
John_Wick
   143 / 1038
сегодня в 00:54
Получи сука..
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