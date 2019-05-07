ГлавнаяНовости

Орлов: «„Зенит“ взял Маркизио больным»

вчера, 22:45

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о состоянии полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио, который недавно был прооперирован.

Я говорил уже, что Маркизио поехал в Италию к своим врачам, и они ему сказали, что надо делать операцию, какой-то хрящ удалять, не вникая в медицинские термины. Конечно, немножко обидно за «Зенит», что не до конца изучили состояние физическое, анатомическое, физиологическое игрока.

Брали-то – это все итальянское наследие было. Хотя он пришел, когда уже ушел Манчини, но там еще главенствовал Чинквини. И они работали. Взяли больным. Сейчас он только лишь… Ему сделали операцию. Сейчас он только лишь, видимо…

«Видимо» – вводное слово, подразумевающее «возможно / невозможно», что он начнет тренироваться в июне, когда пойдут новые сборы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вартапетов: «„Ливер“ - „Барса“ 4:0. Не ругайте больше „Спартак“»
Сегодня, 02:31 Комментарии3
Дзюба: «Браво, Ливерпак! Клопп – лучший тренер в мире!»
Сегодня, 02:16 Комментарии4
Мостовой: «Футбольное безобразие со стороны „Барселоны“»
Сегодня, 00:53 Комментарии13
Червиченко: «„Спартаку“ могут помочь только судьи»
Сегодня, 00:45 Комментарии6
Грушевский: «Марио Фернандес не уйдет в другой российский клуб»
Вчера, 23:41 Комментарии5
Талалаев: «„Ливерпуль“ способен забить три мяча даже в ослабленном составе»
Вчера, 21:56 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   217 / 1038
вчера в 23:51
Вот Клаудио выздоровеет. Да как вжарит всем злопыхателям. Мало не покажется!
mihaluch
mihaluch
   81 / 1038
вчера в 23:23
В этом сезоне он уже не нужен,а к следующему пускай набирает форму.
LOpp
LOpp
   11 / 1038
вчера в 23:11
Орлов как бы хочет нам сказать: "Смотри Масква, Зенит покупает больных, серых, убогих игроков и все равно выиграл чемпионат".
Balanenok
Balanenok
   338 / 1038
вчера в 23:00
Больными взяли и Бухарова, и Юсупова и половину ростовской команды. У всех воспаление хитрости.
Mixacka
Mixacka
   595 / 1038
вчера в 22:56
И тебя тоже , Гена )
marvel777
marvel777
   401 / 1038
вчера в 22:46
благотворительность по газпромовски !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100