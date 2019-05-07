Орлов: «„Зенит“ взял Маркизио больным»

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о состоянии полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио, который недавно был прооперирован.

Я говорил уже, что Маркизио поехал в Италию к своим врачам, и они ему сказали, что надо делать операцию, какой-то хрящ удалять, не вникая в медицинские термины. Конечно, немножко обидно за «Зенит», что не до конца изучили состояние физическое, анатомическое, физиологическое игрока.

Брали-то – это все итальянское наследие было. Хотя он пришел, когда уже ушел Манчини, но там еще главенствовал Чинквини. И они работали. Взяли больным. Сейчас он только лишь… Ему сделали операцию. Сейчас он только лишь, видимо…

«Видимо» – вводное слово, подразумевающее «возможно / невозможно», что он начнет тренироваться в июне, когда пойдут новые сборы.