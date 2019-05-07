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Грушевский: «Марио Фернандес не уйдет в другой российский клуб»

вчера, 23:41

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал слухи о возможном переходе защитника «армейцев» Марио Фернандеса в «Зенит».

На мой взгляд, эта новость просто высосана из пальца. И основой для неё послужило недавнее интервью Геннадия Сергеевича Орлова. Конечно, «Зенит» периодически пытается обескровить конкурентов, но в отношении ЦСКА это не работало. Я знаю, что со стороны «Зенита» были не совсем корректные действия в отношении игроков «армейцев», ну и ещё Манчини, будучи тренером питерцев, пытался подкатить к Фернандесу. Но мой прогноз - Марио не перейдёт ни в «Зенит», ни в другой российский клуб. Его возможный уход из ЦСКА, думаю, связан только с предложением из Европы, скорее, из Испании. А слух про переход Фернандеса в «Зенит» - некачественно состряпанная сенсация.

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СаняШумок
СаняШумок ответил n272nm
сегодня в 02:19
Фернандес не нужен Зениту. Утомили уже эти бредом. Нет, если Марио, в качестве свободного агента, за бесплатно, выскажет свое пожелание перейти в Зенит, тогда, возможно, его можно будет взять. Но когда фигурирует сумма в 30 млн. евро - это уже не смешно. Этот футболист не стоит этих денег, в принципе. Плюс ко всему, Зениту играть в ЛЧ и нужно усиливаться. Фернандес, если держать в уме ЛЧ, усилением точно не является.
в данном случае закрывается фланг игроком с роспаспортом
legendsofsails
legendsofsails
   909 / 1038
сегодня в 01:26
наплевать , где он будет играть. Это все неважно . Утятина.
n272nm
n272nm
   261 / 1038
сегодня в 00:40
Фернандес не нужен Зениту. Утомили уже эти бредом. Нет, если Марио, в качестве свободного агента, за бесплатно, выскажет свое пожелание перейти в Зенит, тогда, возможно, его можно будет взять. Но когда фигурирует сумма в 30 млн. евро - это уже не смешно. Этот футболист не стоит этих денег, в принципе. Плюс ко всему, Зениту играть в ЛЧ и нужно усиливаться. Фернандес, если держать в уме ЛЧ, усилением точно не является.
Великолепный
Великолепный
   96 / 1038
сегодня в 00:13
Рано пока щеки надувать
Чемпионат ещё не закончен
Союзник противников
Союзник противников
   29 / 1038
сегодня в 00:02
Зуб и последний волосок на лысине даёшь? Мы ведь спросим!
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