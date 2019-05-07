Грушевский: «Марио Фернандес не уйдет в другой российский клуб»

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал слухи о возможном переходе защитника «армейцев» Марио Фернандеса в «Зенит».

На мой взгляд, эта новость просто высосана из пальца. И основой для неё послужило недавнее интервью Геннадия Сергеевича Орлова. Конечно, «Зенит» периодически пытается обескровить конкурентов, но в отношении ЦСКА это не работало. Я знаю, что со стороны «Зенита» были не совсем корректные действия в отношении игроков «армейцев», ну и ещё Манчини, будучи тренером питерцев, пытался подкатить к Фернандесу. Но мой прогноз - Марио не перейдёт ни в «Зенит», ни в другой российский клуб. Его возможный уход из ЦСКА , думаю, связан только с предложением из Европы, скорее, из Испании. А слух про переход Фернандеса в «Зенит» - некачественно состряпанная сенсация.