Радимов: «День Победы - святой праздник»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил всех с Днем Победы.

У меня жива бабушка — Нина Михайловна Васильева, которая прошла всю Великую Отечественную войну. В этом году ей исполнится 92 года. Она — глава нашей семьи, она бодрствует, и все на праздники собираются у нее дома. В 1941 году ей было 14 лет. Из ее рассказов я помню, что она помогала чем могла, сбрасывала фугасы с крыш домов. В 1941 и 1942 году она была в Питере, а потом их эвакуировали. По ее словам, два первых года войны были тяжелыми. Особенно 1942-й.

Я горжусь своими предками. Горжусь всеми людьми, которые нам помогли прожить жизнь ценой своей. Мое детство проходило в советское время, и нам прививали эти ценности. Это сейчас на Украине, например, или в других бывших республиках не хотят праздновать 9 мая. Или памятники оскверняют… Для меня же День Победы — святой праздник.