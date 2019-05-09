ГлавнаяНовости

Радимов: «День Победы - святой праздник»

сегодня, 14:00

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил всех с Днем Победы.

У меня жива бабушка — Нина Михайловна Васильева, которая прошла всю Великую Отечественную войну. В этом году ей исполнится 92 года. Она — глава нашей семьи, она бодрствует, и все на праздники собираются у нее дома. В 1941 году ей было 14 лет. Из ее рассказов я помню, что она помогала чем могла, сбрасывала фугасы с крыш домов. В 1941 и 1942 году она была в Питере, а потом их эвакуировали. По ее словам, два первых года войны были тяжелыми. Особенно 1942-й.

Я горжусь своими предками. Горжусь всеми людьми, которые нам помогли прожить жизнь ценой своей. Мое детство проходило в советское время, и нам прививали эти ценности. Это сейчас на Украине, например, или в других бывших республиках не хотят праздновать 9 мая. Или памятники оскверняют… Для меня же День Победы — святой праздник.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Д. Билялетдинов: «Финал Лиги чемпионов будет скучным»
Сегодня, 16:26 Комментарии0
Федотов: «Хочу, чтобы Сутормин продолжил играть за „Оренбург“»
Сегодня, 15:19 Комментарии4
Признали виновными. 8 «смертных грехов» российских футболистов
Сегодня, 15:00Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии10
Лахиялов - о Кокорине: «Таких случаев тысячи!»
Сегодня, 14:49 Комментарии6
Кафельников: «У Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба»
Сегодня, 13:41 Комментарии8
Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА отечественным клубам
Сегодня, 13:19 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   58 / 1085
сегодня в 14:28
ДА!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100