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Газзаев: «Репутации и имиджу „Барселоны“ был нанесён мощнейший удар»

14 мая 2019, 03:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

Что касается «Барселоны», то клуб такого уровня просто не имеет права уступать 0:4 после домашних 3:0. Это мощнейший удар по репутации и имиджу клуба и футболистов. В игре была какая-то беспомощность. Неслучайно, что после окончания сезона «Барселона» планирует выставить порядка десяти игроков на трансфер. 

Вы знаете, мне вспоминается один эпизод из первого полуфинала: когда Месси на последних минутах обыграл двух соперников и отдал передачу партнёру, но тот не забил с убойной позиции. Тогда Лионель схватился за голову. И, честное слово, я тогда подумал: «Неужели Месси считает, что 3:0 может не хватить, и нужен четвёртый мяч?..» И ведь действительно, тот удар, получается, мог всеё изменить. Но в любом случае, «Барселона» не имеет права, во-первых, в принципе играть столь безвольно и упускать такое громадное преимущество, а, во-вторых, надеяться исключительно на Месси, у которого тоже случаются неудачные дни. Выходит, что, если не играет Месси – то не играет и вся команда. Однако он не машина: есть Суарес, Коутиньо, другие звёзды, почему они не проявляют себя?

Отмечу также, что Клопп выбрал абсолютно правильную командную тактику против Месси: во время приёма мяча его сразу кто-то атаковал, соперники не давали ему возможностей получить мяч в ноги, потому что тогда его можно остановить только с нарушением правил. С Месси постоянно играли на опережение, ему навязывали единоборства. 

В общем, «Ливерпуль» сыграл фантастически – и является безусловным фаворитом финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   380 / 840
19 мая в 19:43
В данном случаи, не именно поражение 0-4 от Ливерпуля, а то что второй раз подряд Барса так вылетает, потому что 2006-07, поражение от Ливерпуля на Камп Но, может быть было еще больнее, потому что и команда Райкарда по именам была сильнее, но тогда Барса выучилась на ошибках, а сейчас опыт Ромы, Барса не учла.
kella
kella
14 мая в 20:39
4
свиноспартач
свиноспартач ответил Denkuz
14 мая в 11:35
Зачем писать такую чушь?
    Denkuz
    Denkuz ответил Шишанутый
       86 / 840
    14 мая в 10:06
    А какая у них репутация? Мошеннеки и без характерные кабенетные симулянты.
    Зачем писать такую чушь?
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    14 мая в 09:56
    Никакого удара по репутации не было, они привыкшие к этому и не впервые их выбивают с дистанции.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       599 / 840
    14 мая в 09:13
    Когда не играет Месси, а он ходил пешком, нет результата.
    Пора бы заговорить о том, что получен удар лично по имиджу Лионеля.
    Кстати, удар этот пропустил именно тот, кто всегда сам жрал вкусные пенки.
    Правда "Барселона" многим обязана ему, как и аргентинец своему родному клубу.
    Если они единое целое, то пусть Месси тоже жрет эту большую ложку дегтя.
    barcamilan
    barcamilan ответил Шишанутый
       325 / 840
    14 мая в 08:08
    А какая у них репутация? Мошеннеки и без характерные кабенетные симулянты.
    дорогой, ты хоть язык выучи
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 840
    14 мая в 06:42
    Барселоне не привыкать падать лицом в грязь.
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 840
    14 мая в 05:16
    Барса вообще была не узнаваема.
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 840
    14 мая в 04:03
    А какая у них репутация? Мошеннеки и без характерные кабенетные симулянты.
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