Газзаев: «Репутации и имиджу „Барселоны“ был нанесён мощнейший удар»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России высказался о противостоянии «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

Что касается «Барселоны», то клуб такого уровня просто не имеет права уступать 0:4 после домашних 3:0. Это мощнейший удар по репутации и имиджу клуба и футболистов. В игре была какая-то беспомощность. Неслучайно, что после окончания сезона «Барселона» планирует выставить порядка десяти игроков на трансфер.

Вы знаете, мне вспоминается один эпизод из первого полуфинала: когда Месси на последних минутах обыграл двух соперников и отдал передачу партнёру, но тот не забил с убойной позиции. Тогда Лионель схватился за голову. И, честное слово, я тогда подумал: «Неужели Месси считает, что 3:0 может не хватить, и нужен четвёртый мяч?..» И ведь действительно, тот удар, получается, мог всеё изменить. Но в любом случае, «Барселона» не имеет права, во-первых, в принципе играть столь безвольно и упускать такое громадное преимущество, а, во-вторых, надеяться исключительно на Месси, у которого тоже случаются неудачные дни. Выходит, что, если не играет Месси – то не играет и вся команда. Однако он не машина: есть Суарес, Коутиньо, другие звёзды, почему они не проявляют себя?

Отмечу также, что Клопп выбрал абсолютно правильную командную тактику против Месси: во время приёма мяча его сразу кто-то атаковал, соперники не давали ему возможностей получить мяч в ноги, потому что тогда его можно остановить только с нарушением правил. С Месси постоянно играли на опережение, ему навязывали единоборства.

В общем, «Ливерпуль» сыграл фантастически – и является безусловным фаворитом финала Лиги чемпионов.