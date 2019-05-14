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Газзаев: «Вокруг „Спартака“ очень много негатива и непрерывных скандалов»

14 мая 2019, 02:11

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о текущей обстановке в «Спартаке».

О «Спартаке» рассуждать всегда непросто – вокруг клуба очень много негатива и какой-то возни. Постоянные обсуждения – тот тренер или не тот, тот игрок или не тот, непрерывные скандалы подчас на ровном месте и так далее. В хорошем профессиональном клубе подобного допускать нельзя! «Спартак» – один из флагманов нашего футбола, где для игроков и тренерского штаба созданы идеальные условия в плане финансирования и инфраструктуры. «Красно-белые» входят в элиту нашего футбола, поэтому и игроки, и тренеры, и менеджмент должны соответствовать этому. Считаю, что в таких клубах должны работать авторитетные, высоко профессиональные тренеры, каким в своё время был Олег Романцев или как Юрий Сёмин в «Локомотиве», который непрерывно показывает результатами свой высокий уровень профессионализма. 

Нужно ли, как говорят болельщики, вернуть футбол Бескова и Романцева? История и традиции действительно накладывают определенные требования. Но футбол не стоит на месте, развивается – и требования к игре меняются, порой радикально. Не только «Спартак», но и все ведущие клубы должны играть не в «исторический», а в современный футбол – с высокой скоростью и динамикой игры, в совершенстве владеть активным прессингом на протяжении всего матча. Вот тогда наши клубы будут иметь тотальное преимущество в игре. Именно к такому футболу, который нравится и специалистам, и болельщикам, мы должны стремиться.

Напомним, вчера появились слухи о назначении Томаса Цорна на пост генерального директора «Спартака». Однако владелец клуба Леонид Федун эту информацию не подтвердил.

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Все комментарии
kust07
kust07
   361 / 840
14 мая в 13:58
В Спартаке не хватает надзирателя с плеткой
Василий 50
Василий 50
   454 / 840
14 мая в 10:53
Не привлекай к себе внимание, могильщик "Алании".
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 10:04
Сам по себе спартак и есть негатив.
1 команда
1 команда
   95 / 840
14 мая в 10:04
Это будет всегда. Основанный уголовником клуб постоянно тянет на беззаконие.
Заполярный
Заполярный ответил handreb
   91 / 840
14 мая в 10:01
Свиней исправит только расформирование.
НЕ ПОЗОРЬ ПАМЯТЬ АМКАРА.
Заполярный
Заполярный ответил ABir
   91 / 840
14 мая в 09:59
В Спартаке так много негатива и возни, потому что каждый "спецы" вроде Газаева и Червиченко высказывают в прессе свои мнения и дают Советы, как все надо устроить в Спартаке, кто хороший специалист, а кто не тянет, как хорошо было раньше и как все плохо теперь
ПРЯМ С ЯЗЫКА СНЯЛ. ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ. ТАК ОНО И ЕСТЬ. СЛИШКОМ МНОГО ЗАКАЗНЫХ И НЕ ОТ БОЛЬШОГО УМА СПЕЦОВ И ЖУРНАЛИСТОВ ЛЕЗУТ В КЛУБ.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
14 мая в 09:49
    Don trambon
    Don trambon
       85 / 840
    14 мая в 09:23
    от спама осталось только имя покрытое бутератом.

    а сейчас это смешной клуб. если внутри офиса/стадиона/поля и т.д. поставить скрытые камеры, то вышло бы не плохое телешоу, похлеще дома 2.
    ДСА
    ДСА
       89 / 840
    14 мая в 08:54
    Зато интересно!
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    14 мая в 08:18
    Я бы сказал не вокруг Спартака, а внутри Спартака.
    ABir
    ABir
       154 / 840
    14 мая в 06:02
    В Спартаке так много негатива и возни, потому что каждый "спецы" вроде Газаева и Червиченко высказывают в прессе свои мнения и дают Советы, как все надо устроить в Спартаке, кто хороший специалист, а кто не тянет, как хорошо было раньше и как все плохо теперь
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 840
    14 мая в 03:16
    Какая-то возня и не профессиональный подход, вот что характеризует нынешний "Спартак".
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 840
    14 мая в 03:15
    Пора бы привыкнуть, что в Спартаке все время кипиш!!! Для них - это нормальное состояние.
    handreb
    handreb
       67 / 840
    14 мая в 02:44
      11-и метровый
      11-и метровый
         23 / 840
      14 мая в 02:39
      Что ни статья, то стыдно за спартак.
      mangoх12
      mangoх12
         26 / 840
      14 мая в 02:38
      Усатый всегда говорит неоднозначно .. так это хорошо или плохо ?
      parallels
      parallels
         5 / 840
      14 мая в 02:32
      комментарий, всячески позорящий спартак.
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