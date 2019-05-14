Газзаев: «Вокруг „Спартака“ очень много негатива и непрерывных скандалов»

Экс-наставник ЦСКА поделился мнением о текущей обстановке в «Спартаке».

О «Спартаке» рассуждать всегда непросто – вокруг клуба очень много негатива и какой-то возни. Постоянные обсуждения – тот тренер или не тот, тот игрок или не тот, непрерывные скандалы подчас на ровном месте и так далее. В хорошем профессиональном клубе подобного допускать нельзя! «Спартак» – один из флагманов нашего футбола, где для игроков и тренерского штаба созданы идеальные условия в плане финансирования и инфраструктуры. «Красно-белые» входят в элиту нашего футбола, поэтому и игроки, и тренеры, и менеджмент должны соответствовать этому. Считаю, что в таких клубах должны работать авторитетные, высоко профессиональные тренеры, каким в своё время был Олег Романцев или как Юрий Сёмин в «Локомотиве», который непрерывно показывает результатами свой высокий уровень профессионализма.

Нужно ли, как говорят болельщики, вернуть футбол Бескова и Романцева? История и традиции действительно накладывают определенные требования. Но футбол не стоит на месте, развивается – и требования к игре меняются, порой радикально. Не только «Спартак», но и все ведущие клубы должны играть не в «исторический», а в современный футбол – с высокой скоростью и динамикой игры, в совершенстве владеть активным прессингом на протяжении всего матча. Вот тогда наши клубы будут иметь тотальное преимущество в игре. Именно к такому футболу, который нравится и специалистам, и болельщикам, мы должны стремиться.