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Быстров: «Говорю как эксперт, у „Тоттенхэма“ нет шансов в финале ЛЧ»

14 мая 2019, 01:29
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».

Я как эксперт говорю, у «Тоттенхэма» нет шансов в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Минус один процент.

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко выразил мнение, что «шпоры» способны выиграть ЛЧ.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
   779 / 840
16 мая в 13:48
Не, ну минус 1 % это он загнул конечно. 5% у шпор есть. ))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 мая в 13:07
Быстров подходящая фамилия для бейбеги но почему то он так и остался Медведем.
DXTK
DXTK
   121 / 840
14 мая в 19:35
Из двух оставшихся команд любой дурак выбрать может, а ты по пробуй спрогнозируй со старта сезона:

Вот я сказал перед стартом сезона АПЛ, что Ливерпуль будет ждать не триумф, а сплошное разочерование в конце сезона, оно так и получилось.

Весь сезон шли первыми и так батс после 38 тура оказались на втором месте, да еще так издевательски - МС выиграл набрав 98 очков, против 97 у Ливерпуля. + вылет на ранних стадиях из национальных кубков страны - 3 раунд.

PS 0 - трофеев у Ливера в конце сезона!!! это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
14 мая в 12:31
ИКсПеРт нет, клоун ты и позорник, а потом все удивляются поч у них в стране футбол в опе
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Scuderia Ferrari
   298 / 840
14 мая в 11:55
спартак гордость, на равных с ПАОКом, Рапидом, Марибором мог играть только спартак.
Осенью выяснится ,что так ,а может и круче , умеет не только Спартак ,но и все остальные ! ))))))
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
14 мая в 10:52
Ливерпуль более опытная команда
Заполярный
Заполярный
   91 / 840
14 мая в 10:11
ВОВА ИЗ ТЕБЯ ЭКСПЕРТ КАК ИЗ ВАЛУЕВА БАЛЕРИНА.
Заполярный
Заполярный ответил parallels
   91 / 840
14 мая в 10:09
КОНЕЧНО НЕ ЭКСПЕРТ. БЫЛ БЫ ЭКСПЕРТОМ, ТО ЗНАЛ КТО ДУШИТ И ПОЗОРИТ ФУТБОЛ РОССИИ. ЭТО ГАЗ-ЗЕНИТ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 09:14
Все так считали......про Тоттенхем....
При счёте 3:0 по итогам двух встреч...до 55-й минуты амстердамского матча....

Я бы не стал как Вова "включать экстрасенса".......когда играют английские команды....
Ибо...... менее 10% болельщиков считали что возможен английский финал.....после результатов первых матчей ""Барселона-Ливерпуль" и "Тоттенхем-Аякс"....
Aleks Captain
Aleks Captain
   584 / 840
14 мая в 09:09
Слушая этого "эксперта ", у Ттх есть шансы!
memphis
memphis
   743 / 840
14 мая в 09:04
Я как эксперт говорю, у "Спартака" нет шансов на еврокубки. Минус 666.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Charismatic
   12 / 840
14 мая в 06:42
спартак гордость, на равных с ПАОКом, Рапидом, Марибором мог играть только спартак.
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
14 мая в 06:30
"Ыксперт", ахахахахаха!!! 😅😅😅
Hako-Ly
Hako-Ly
14 мая в 05:04
А, ну да. Из таких экспертов, что даже минимальную победу Ливерпуля не допускали. Шпоры вышли в финал - уже знак их потенциальной опасности и высокие шансы на победу. Булки не расслабляем.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
14 мая в 04:41
У них шансов не было изначально, тем не менее уже в финале
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
14 мая в 03:03
Быстров сказал то, что сказал.
Бубнов тоже делает свои прогнозы.
Charismatic
Charismatic ответил parallels
   403 / 840
14 мая в 02:35
    cevin cigan
    cevin cigan
       77 / 840
    14 мая в 02:27
    У того же Ливерпуля с барсуками,шансы были -28!
    Djon_V
    Djon_V
       268 / 840
    14 мая в 02:27
    Можно ответить Владимиру словами того же Клоппа, что в футболе возможно всё
    311
    311
       73 / 840
    14 мая в 02:04
    Почеттино прочитал комментарий Быстрова и всплакнул!)
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 840
    14 мая в 01:55
    Эксперты говорили с играющей Борусией шанса нет но Тотенхем ее даже не заметил!
    Эксперты говорили МС дома порвет шанса нет но Тотенхему помог судья!!
    Эксперты говорили после 1-го тайма с Аяксом можно выклячать шанса нет но шпорам повезло!!!
    Что же будет в финале??
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       142 / 840
    14 мая в 01:45
    Экспертов развелось больше чем футболистов.
    DEXEZ
    DEXEZ
       827 / 840
    14 мая в 01:45
    А корочку "Почетного эксперта" тебе Буба выдавал? Если нет - то ты не эксперт, Вова.
    handreb
    handreb
       67 / 840
    14 мая в 01:41
    Шансы есть всегда.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 840
    14 мая в 01:33
    Ну все!?! Раз Вовик сказал, значит шпорам кирдык?!?
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