Быстров: «Говорю как эксперт, у „Тоттенхэма“ нет шансов в финале ЛЧ»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
Я как эксперт говорю, у «Тоттенхэма» нет шансов в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Минус один процент.
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко выразил мнение, что «шпоры» способны выиграть ЛЧ.
Вот я сказал перед стартом сезона АПЛ, что Ливерпуль будет ждать не триумф, а сплошное разочерование в конце сезона, оно так и получилось.
Весь сезон шли первыми и так батс после 38 тура оказались на втором месте, да еще так издевательски - МС выиграл набрав 98 очков, против 97 у Ливерпуля. + вылет на ранних стадиях из национальных кубков страны - 3 раунд.
PS 0 - трофеев у Ливера в конце сезона!!! это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.
Вот я сказал перед стартом сезона АПЛ, что Ливерпуль будет ждать не триумф, а сплошное разочерование в конце сезона, оно так и получилось.
Весь сезон шли первыми и так батс после 38 тура оказались на втором месте, да еще так издевательски - МС выиграл набрав 98 очков, против 97 у Ливерпуля. + вылет на ранних стадиях из национальных кубков страны - 3 раунд.
PS 0 - трофеев у Ливера в конце сезона!!! это мой блогеровский штамп или мои слова помнить будут вечно.
При счёте 3:0 по итогам двух встреч...до 55-й минуты амстердамского матча....
Я бы не стал как Вова "включать экстрасенса".......когда играют английские команды....
Ибо...... менее 10% болельщиков считали что возможен английский финал.....после результатов первых матчей ""Барселона-Ливерпуль" и "Тоттенхем-Аякс"....
При счёте 3:0 по итогам двух встреч...до 55-й минуты амстердамского матча....
Я бы не стал как Вова "включать экстрасенса".......когда играют английские команды....
Ибо...... менее 10% болельщиков считали что возможен английский финал.....после результатов первых матчей ""Барселона-Ливерпуль" и "Тоттенхем-Аякс"....
Бубнов тоже делает свои прогнозы.
Бубнов тоже делает свои прогнозы.
Эксперты говорили МС дома порвет шанса нет но Тотенхему помог судья!!
Эксперты говорили после 1-го тайма с Аяксом можно выклячать шанса нет но шпорам повезло!!!
Что же будет в финале??
Эксперты говорили МС дома порвет шанса нет но Тотенхему помог судья!!
Эксперты говорили после 1-го тайма с Аяксом можно выклячать шанса нет но шпорам повезло!!!
Что же будет в финале??