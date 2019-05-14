Быстров: «Говорю как эксперт, у „Тоттенхэма“ нет шансов в финале ЛЧ»

Экс-полузащитник сборной России в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».

Я как эксперт говорю, у «Тоттенхэма» нет шансов в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Минус один процент.